Оголена Сідні Свіні втрапила у скандал і спричинила бунт спортсменок: у чому проблема

Сідні Свіні / © Associated Press

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Сідні Свіні не вперше опиняється у центрі рекламних суперечок. Цього разу акторка, яка є партнеркою та співвласницею платформи спортивних прогнозів, знялася у 42-секундному ролику, де позує оголеною чи майже оголеною, та прикриває тіло м’ячами й спортивним інвентарем. За п’ять днів відео набрало понад 39 мільйонів переглядів і стало приводом для значно більшої дискусії, ніж просто реклама, про це розповіло видання NewBeauty.

«Ось який вигляд насправді мають жінки у спорті»

Сама Свіні описала кампанію як «просту та грайливу ідею» про спорт. Проте частина спортсменок побачила у ній проблему, яка значно більша за оголеність. Їх обурило те, що жіноче тіло знову використовується для привернення уваги до спортивної тематики, тоді як професійним спортсменкам досі доводиться здобувати визнання своїх сил, майстерності та досягнень.

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Втім замість того щоб просто критикувати акторку, спортсменки вирішили показати альтернативу, а саме, власні тіла у моменті справжньої спортивної роботи.

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Британська спринтерка Емі Гант після виступу на World Athletics Ultimate Championship опублікувала свою відповідь Сідні Свіні. Гімнастка Грейсі Крамер також поділилася кадрами своїх виступів і наголосила, що саме такий вигляд мають жінки у спорті. Згодом вона назвала хвилю публікацій спортсменок цілим рухом.

До флешмобу приєдналися австралійська спринтерка Брі Мастерс та чотириразова олімпійська чемпіонка з плавання Аріарне Тітмус. Остання зізналася, що спершу не хотіла привертати до реклами ще більше уваги, але не змогла промовчати. На її думку, ролик знецінює жінок, які присвятили життя спорту, а також самі принципи, за які вони його люблять, а саме, командну роботу, дружбу, відданість, майстерність та єдність.

Тіло — це більше, ніж зовнішність

Ця історія швидко вийшла за межі одного рекламного ролика. Спортсменки почали публікувати відео тренувань, змагань, моментів перемоги та важкої фізичної роботи, і нагадувати, що жіноче тіло може бути не лише об’єктом оцінювання, а й інструментом сили та досягнень.

Саме тут виникає важливе питання про бодіпозитив і сприйняття жіночого тіла. Протягом десятиліть жінок привчали оцінювати себе передусім за зовнішністю. У спорті ця проблема теж дуже помітна, бо м’язи, сильні плечі та атлетична статура, які допомагають спортсменкам досягати результатів, водночас стають предметом естетичного оцінювання.

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Жінки-спортсменки й раніше позували оголеними, проте саме оголеність не є головною проблемою цієї дискусії, важлива різниця у контексті. Фотографія спортсменки може демонструвати силу, витривалість і результат її роботи. У випадку з рекламою Сідні сексуалізований образ став головним візуальним акцентом спортивної кампанії, хоча сама Свіні не є професійною спортсменкою.

«Увага — не те саме, що цінність»

До дискусії долучилися й люди за межами професійного спорту. Фітнес-спеціаліст і батько двох доньок Деніел Хонг наголосив на іншому аспекті проблеми, що дівчата ростуть у світі, де зовнішність може приносити увагу, як от лайки, коментарі, підписників, гроші та можливості.

Проте, на його думку, увага не дорівнює цінності. Наприклад, він хоче навчити своїх доньок бачити власну самооцінку в усьому, що вони вміють, створюють і роблять, а не лише у тому, який вигляд вони мають.

Скандал навколо реклами Сідні Свіні переріс у щось значно більше. Спортсменки нагадали просту річ, що упевненість у тілі — це не лише про те, наскільки привабливий вигляд воно має, це також про силу, працю, талант, витривалість і те, на що воно здатне.

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