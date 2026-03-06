Онучки останнього шаха Ірану: який мають вигляд принцеси-інфлюенсерки

Родина Пехлеві / фото: instagram.com/imanlpahlavi

Іран до 1979 року був монархією, якою правив шах Мохаммед Реза Пехлеві. Він намагався модернізувати країну, проводив реформи та орієнтувався на Захід, але його правління супроводжувалося політичними репресіями, нерівністю та зростанням невдоволення серед різних верств населення.

У 1978–1979 роках масові протести переросли в революцію. У січні 1979 року шах залишив країну з родиною, фактично втікши від революції. Після його від’їзду монархія впала, і в Ірані була проголошена Ісламська Республіка.

Мохаммед Реза Пехлеві / © Associated Press

У шлюбі з третьою дружиною, Фарах Пехлеві, у Мохаммед Реза Пехлеві народилося четверо дітей: син-спадкоємець Реза Пехлеві (1960 року), принцеса Фарахназ (1963 року), принц Алі Реза (1966 року) та принцеса Лейла (1970 року).

Нині монархії в Ірані більше не існує. Старший син шаха, Реза, вважає себе спадкоємцем батька і прихильники монархії інколи називають його шахом, хоча жодної юридичної сили цей титул не має. У чоловіка з його дружиною Ясмін народилося три доньки: Нур, Іман Лая та Фарах Мітра.

Нур

Нур, яка народилася у Вашингтоні 3 квітня 1992 року. Вона має помітну присутність у політичному та соціальному просторі — як у соцмережах, так і під час заходів на підтримку рухів, що виступають за зміни у її країні. Вона має диплом з психології та ступінь MBA Джорджтаунського університету.

Нині Нур працює в American Express, але також має іншу сторону діяльності — інфлюенсерки та моделі. Вона знімалася у фешнкампаніях бренду MISA, з’являлася на обкладинці Cosmopolitan Indonesia, а в Instagram має понад 2 мільйони підписників.

Іман

Іман — друга донька Рези та Ясмін. Вона народилася у вересні 1993 року в США, де прожила все життя. Досягнувши повноліття, переїхала до Нью-Йорка, де працює в валютному агентстві після отримання дипломів з психології та комунікацій.

Минулого року вона вийшла заміж під час двох церемоній — у Вашингтоні та Парижі — за інженера Бредлі Шермана, який має єврейське походження, чим викликала резонанс у суспільстві. У неї понад 190 тисяч підписників в Instagram.

Фарах

Фарах, названа на честь своєї бабусі по батькові, є наймолодшою в родині. Вона народилася 2004 року й також має велику аудиторію в соцмережах — майже пів мільйона підписників.