Онучки королеви Вікторії, які зламали правила шлюбів: історія принцес Коннаутських

Портрет принцеси Маргарет та принцеси Патрісії Коннаутських / © Getty Images

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Маргарет і Патриція були онуками королеви Вікторії, і всі одностайно вважали їх найкрасивішими, найчарівнішими та найбажанішими нареченими у світі. Королі, кайзери та спадкоємці престолів буквально змагалися за право завоювати їхню прихильність. Але ці сестри були не просто королівськими «трофеями», вони були справжніми бунтарками, які вирішили переписати правила королівських шлюбів, розповіла історикиня Емі Боїнгтон.

Портрет принцеси Маргарет та принцеси Патрісії Коннаутських / © Getty Images

Почнімо зі старшої сестри — Маргарет, яку лагідно називали Дейзі. 1905 року батьки взяли дочок у подорож Середземномор’ям, щоб не лише показати їм нові країни, а й допомогти знайти чоловіків. Дуже сподівалися, що дівчата закохаються в іноземних принців — і саме так і сталося. Дейзі покохала кронпринца Швеції, і того ж 1905 року вони одружилися. Це було кохання з першого погляду. У подружжя народилося п’ятеро дітей, і вони прожили щасливе сімейне життя.

Та якщо принцеса Маргарет була романтичною натурою, то принцеса Патриція стала справжньою іконою своєї епохи. Патриція була надзвичайною красунею, талановитою художницею й до того ж мала незалежний характер. Одружитися з нею прагнули король Іспанії, майбутній король Португалії.

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Але Патриція щоразу відповідала відмовою. Вона не хотіла бути політичною розмінною монетою, тому залишилася з родиною і разом із нею переїхала до Канади, коли її батька призначили генерал-губернатором. Там принцеса здобула величезну популярність.

Портрет принцеси Маргарет та принцеси Патрісії Коннаутських / © Getty Images

То кого ж вона обрала? Після того як відмовила справжнім королям, Патриція вирішила вийти заміж за простолюдина. Вона шокувала всю Британську імперію, коли оголосила про шлюб із Александром Рамсеєм — морським офіцером і ад’ютантом її батька.

Заради цього шлюбу вона добровільно відмовилася від титулу «Її Королівська Високість» і статусу британської принцеси. Відтоді вона була відома як леді Патриція Рамсей.

Історія принцес Коннотських доводить, що навіть у світі династичних шлюбів і імперського обов’язку можна було відстояти власний вибір і одружитися з коханою людиною. Усі захоплено стежили за їхнім життям. Обидві сестри вийшли заміж з любові й прожили щасливі подружні життя.

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