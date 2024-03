Операція "Менайський міст": що буде після смерті короля Чарльза ІІІ

Не лише монарх, але й кожен з його найближчих родичів має або мав такий план похорону. Коли помер король Георг VI, про це повідомлялося за допомогою фрази "Кут Гайд-парку", і засекречено все було для того, щоб оператори комутаторів Букінгемського палацу не дізналися новину занадто рано, тобто банально таким чином намагалися уникнути "витоку новин" передчасно.

Британський король Георг VI зі своїм онуком принцом Чарльзом, онукою принцесою Анною та дружиною, королевою Єлизаветою / Фото: Associated Press

Для королеви Єлизавети II готували дві операції: операцію "Лондонський міст" на випадок, якщо королева помре в Лондоні, та операцію "Єдиноріг" – якщо її смерть настане в Шотландії. Так і сталося – після смерті Її Величності 8 вересня 2022 року, а померла Єлизавета в шотландському замку Балморал, всі протоколи її похорону виконували згідно з цими двома операціями.

Королева Єлизавета II та її останнє фото, 6 вересня 2022 року / Фото: Getty Images

Варто згадати, що кодовою назвою похорону чоловіка королеви – принца Філіпа, герцога Единбурзького – була операція "Форт-Бридж", а для королеви-матері Єлизавети розробили секретний проєкт під назвою "Міст Тей".

Сходження на трон

Чарльз став новим королем Великої Британії 8 вересня 2022 року, в день смерті його матері королеви Єлизавети II. Через два дні, 10 вересня, Чарльза III офіційно проголосили королем під час історичної церемонії у тронному залі лондонського Сент-Джеймського палацу перед Радою престолонаслідування, до якої входять високопоставлені парламентарі й держслужбовці. Того ж дня Чарльз дав клятву зберегти церкву Шотландії, а також віддаючи честь покійній матері з Біблією в руках, промовив клятву на вірність Великій Британії, яку потім підписав.

Королева Камілла та король Чарльз III у залі лондонського Сент-Джеймського палацу / Фото: Associated Press

6 травня 2023 року відбулася коронація короля Чарльза та королеви Камілли. Вона пройшла у Вестмінстерському абатстві в Лондоні і була скромнішою, ніж коронація Єлизавети II 1953 року. Але її також відвідало безліч високопоставлених гостей з усього світу та членів монарших родин.

Король Чарльз III і королева Камілла в день коронації / Фото: Associated Press

"Менайський міст" або план похорону короля Чарльза

Ця операція включає всі заходи, що відбуватимуться після смерті монарха, а також те, як палац повинен буде оголосити про смерть Чарльза до всіх подій під час офіційної жалоби та докладний план самого похорону.

Може здатися, що планувати похорон – вельми дивне заняття, але британські королі робили це багато років поспіль. План похорону Чарльза почали розробляти майже одразу після смерті його матері королеви Єлизавети II. Чарльз матиме державний похорон, як і його мати, а день його поховання буде вихідним у всьому Сполученому Королівстві.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Завдяки розробленню цього плану всім співробітникам королівського палацу буде зрозуміло, хто й за що відповідає. В ньому також написано, як буде оголошено про смерть Чарльза різними каналами зв'язку, і докладно розписано, що відбуватиметься під час офіційної жалоби, яка триватиме десять днів.

Чому в назві операції саме міст Менай

Міст перетинає протоку річки Менай між островом Англсі та материковою частиною Уельсу. Нескладно здогадатися, що назва цього мосту було обрано через довгі та міцні зв'язки короля з Уельсом.

Менайський міст / Фото: Getty Images

Чарльз був принцом Уельським найдовше за всіх, хто коли-небудь носив цей титул, а саме 64 роки і 44 дні. Також він був найстаршою людиною, яка обіймала цю посаду. Титул принца Уельського Чарльз отримав у 9 років, 26 липня 1958 року, разом з додатковим титулом графа Честера. Повний офіційний титул став звучати як "His Royal Highness Prince of Wales, Duke of Cornwall, Earl of Chester" – "Його Королівська Високість принц Уельський, герцог Корнуольський, граф Честер".

Але формальна церемонія інвеститури, під час якої королева Єлизавета II поклала на голову сина вінець принца Уельського, відбулася через одинадцять років, 1 липня 1969 року, в замку Карнарвон в Уельсі. На той час Чарльзу було 20 років. Після інвеститури принц почав брати активну участь у громадському житті Великої Британії.

Королева Єлизавета II та принц Чарльз під час церемонії інвеститури, 1 липня 1969 року / Фото: Getty Images

Як повідомлять про смерть Чарльза III

В цьому питанні не буде жодних несподіванок, оскільки є зрозумілий протокол, згідно з яким діятимуть у цей момент. Блискавично про смерть короля публіка не дізнається, так само, як не дізналася і про смерть королеви Єлизавети II. Спочатку поінформують ключових посадових осіб і голів Співдружності, а також прем'єр-міністра. Коли померла Єлизавета II, тодішній прем'єрці Ліз Трасс просто на засідання передали записку, в якій, ймовірно, і повідомлялася новина про смерть монархині.

Лише після того, як повідомлять усіх офіційних осіб, про смерть короля буде оголошено ведучим у прямому ефірі новин ВВС. Коли померла королева Єлизавета, ведучий ВВС Г'ю Едвард повідомив про її смерть о 18:30 8 вересня 2022 року. Також відповідна табличка з'явиться на паркані Букінгемського палацу.

Хай живе новий король!

Після смерті Чарльза III його старший син принц Вільям одразу стане новим королем Великої Британії. Традиція така, що королівська влада ніколи не зупиняється, і щойно помирає один монарх, його місце одразу ж посідає його наступник. Саме тому Королівський штандарт (прапор) ніколи не приспускають, як інші прапори, на час жалоби.

Принц Вільям / Фото: Getty Images

Наступного дня після смерті Чарльза його син Вільям, який буде відомий, найімовірніше, під іменем король Вільям V, прийме присягу, і обидві палати парламенту також присягнуть на вірність королю. Дружина Вільяма, принцеса Уельська Кетрін, стане новою королевою-консортом.

Принц Вільям і принцеса Кейт / Фото: Getty Images

А от чи зникне з її нового титулу приставка "консорт", як це сталося у дружини Чарльза королеви Камілли, – наразі невідомо. До речі, якщо Чарльз помре раніше за свою дружину, Камілла залишиться з титулом королеви-вдови.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

Новий король звернеться з промовою до нації, і перед похороном Чарльза III країна увійде в період національної жалоби. В цей час труну з тілом короля перевезуть із тронної зали Букінгемського палацу до Вестмінстер-голу, де всі охочі матимуть можливість попрощатися з королем.

Похований король Чарльз III буде в королівському склепі Меморіальної каплиці короля Георга VI у Віндзорі.

Читайте також: