Особлива прикраса: історія унікальних місячних сережок Джекі Кеннеді

Через п'ять років після вбивства Джона Кеннеді його дружина Жаклін Кеннеді вдруге вийшла заміж. Її чоловіком став Аристотель Онассіс - грецький мільярдер, який був старший за Джекі на 23 роки. З цим шлюбом було не все добре і ходять чутки, що він був більше фіктивним і вигідним для обох.

Але як там би не було, подарунки Аристотель дружині все ж дарував незвичайні і одним з найвідоміших стали золоті сережки у вигляді Місяця Apollo 11 Moon. Цю прикрасу він підніс їй 28 липня на 40 день народження. Фотографи зазнімкували Джекі в них 1 серпня на розкішній вечірці в нічному клубі Neraida в Афінах, присвяченій дню народження. Сережки Джекі поєднувала з короткою літньою сукнею Emilio Pucci, в'єтнамками і перловим намистом на шиї.

Джекі Кеннеді і Арістотель Онассіс / Фото: Getty Images

Онассіс замовив ювелірну прикрасу у знаменитого грецького майстра Іліаса Лалауніса одразу після 21 липня, коли на поверхню Місяця ступили два астронавти: командир корабля "Аполлон-11" Ніл Армстронг і пілот місячного модуля Базз Олдрін. Онассіс попросив ювеліра створити прикраса на честь цієї події. Він нічого не сказав з приводу дизайну - повністю довірився Лалаунісу. Сережки були створені в єдиному екземплярі з 18-каратного золота з інкрустованими рубінами.

Верхня частина - це орбіта Місяця, чотири центральних елемента - символізують модуль корабля, на якому Ніл і Базз спустилися на Місяць, а нижня частина - це сам Місяць.

Джекі Кеннеді і Арістотель Онассіс / Фото: Getty Images

Сережки мали для Джекі особливе значення, адже місячна програма "Аполон" була запущена її покійним чоловіком Джоном Кеннеді. Протягом багатьох років сережки залишалися цінних предметом її колекції. 1996 року, через два роки після смерті Джекі, вони були виставлені на продаж у Нью-Йорку на торгах аукціонного Дому Sotheby's і пішли з молотка за 112500 доларів. Сьогодні сережки перебувають у приватній колекції.

Читайте також: Від брошки принца Вельського до перлини Перегрина: 12 неймовірних прикрас Елізабет Тейлор