Остання принцеса Гаваїв: який мала вигляд і чому не стала королевою

Принцеса Ка’іулані / © Getty Images

Реклама

Принцеса Ка’іулані була спадкоємицею гавайського престолу. Вона народилася 1875 року в Гонолулу і була єдиною донькою принцеси Міріам Лікеліке та її чоловіка Арчибальда Клеггорна. На момент народження Ка’іулані вона була четвертою в черзі на престол.

За словами історикині Емі Боїнгтон, Ка’іулані виросла в чудовому і розкішному маєтку. Від раннього віку вона навчалася приватно під керівництвом кількох гувернанток і невдовзі вільно володіла гавайською, англійською, французькою та німецькою мовами. Принцеса була популярною серед місцевих жителів, займалася серфінгом і також стала дуже талановитою художницею.

Після смерті матері Ка’іулані стала другою в черзі на престол після своєї тітки королеви. 1889 року було визнано за доцільне відправити Ка’іулані до Англії для здобуття належної освіти та усунути її від інтриг і заворушень. Принцеса добре адаптувалася у Британії, однак поки вона завершувала навчання, на її батьківщині стався переворот — цукрові магнати, підтримані американцями, повалили її тітку королеву. Всього у 17 років майбутнє Ка’іулані опинилося під загрозою.

Реклама

Принцеса залишилася в Європі, тим часом її тітка, королева, зреклася влади на користь Сполучених Штатів у надії, що вони відновлять монархію. Тож принцеса вирішила заручитися підтримкою в Америці. Вона відвідала Сполучені Штати — 1893 року прибула до Нью-Йорка, а потім поїхала до Вашингтона, щоб зустрітися з президентом Гровером Клівлендом, і звернулася до американського народу словами: «70 років тому християнська Америка почала допомагати нам, а сьогодні три центи за фунт вважаються важливішими за права цілого народу». Принцеса настільки вразила президента, що він справді намагався їй допомогти, але зрештою вплив цукрового лобі виявився надто сильним, і спроби були безуспішними. Не маючи змоги повернутися додому, Ка’іулані повернулася до Європи, де разом із батьком кілька років подорожувала. Вона вважалася іконою стилю того часу та інтелектуалкою.

В результаті 1897 року вона повернулась на Гаваї, де була вже звичайною громадянкою на землі, анексованій США.

Принцеса Ка’іулані померла 6 березня 1899 року у віці лише 23 років від важкого запального ревматизму, який, імовірно, розвинувся як ускладнення після інфекційного захворювання і поступово вразив її серце. Її стан уже був ослаблений роками хвороб, стресом і життям у вигнанні, а після повернення на Гаваї хвороба різко прогресувала. Зрештою організм не витримав наслідків запального процесу, що в ті часи майже не піддавався ефективному лікуванню.