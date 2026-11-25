Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

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З роками дні народження набувають зовсім іншого значення. Це вже не лише привід загадати бажання та задути свічки на торті, а й момент, коли гостро відчувається плин часу, згадуються ті, кого більше немає поруч, і ви замислюєтеся над тим, що справді важливо.

Саме такими роздумами поділилася з підписниками оскароносна Джеймі Лі Кертіс. Як пише видання Woman&Home, цьогорічне святкування стало для неї дуже емоційним, адже після смерті старшої сестри Келлі вона вперше зустріла свій день народження як остання жива представниця найближчого покоління своєї родини.

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Особисте зізнання акторки

До допису Джеймі додала зворушливі сімейні фотографії, на яких можна побачити її батьків — акторів Джанет Лі та Тоні Кертіса, а також інших близьких людей.

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«Сьогодні вперше я стала єдиною живою представницею своєї найближчої родини та ще одного близького родинного кола. Остання у своєму роді», — написала вона.

Дуже болісною для акторки стала втрата сестри Келлі, яка померла у травні у віці 69 років. Джеймі зізналася, що ця смерть стала сильним ударом, і в день народження вона відчувала смуток. Водночас акторка наголосила, що вдячна за життя, яке має, за особисті стосунки, творчу реалізацію та можливість бути поруч із тими, кого любить.

Джеймі також подякувала батькам, вітчиму, сестрі та її чоловікові, великій родині, друзям, а особливо власному чоловікові, донькам, їхнім родинам і маленькому онукові. Саме вони сьогодні формують її світ і допомагають відчувати повноту життя.

Джеймі Лі Кертіс навчилася сприймати плин часу

Джеймі Лі Кертіс / © Associated Press

Роздуми про старіння і смертність для акторки не нові. Раніше вона вже зізнавалася, що після 60 років по-іншому подивилася на власне життя та усвідомила, наскільки обмеженим є час. Це розуміння стало для неї своєрідним поштовхом більше не витрачати енергію на токсичних людей, стосунки, які не приносять радості, та речі, які не мають справжньої цінності.

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За словами Кертіс, пережиті втрати не змушують її відмовлятися від життя, навпаки, вони додають бажання діяти, говорити важливі слова, любити близьких і відстоювати те, у що віриш.

Акторка називає усвідомлення власної смертності активатором, який допомагає не відкладати важливе на потім, адже попереду ще стільки всього, що вона хоче встигнути зробити.

Втрати залишають порожнечу, яку неможливо заповнити, але водночас допомагають гостріше відчути цінність тих, хто залишається поруч. І, мабуть, головна думка полягає у тому, що не варто чекати на особливий привід, щоб обійняти близьких, сказати про любов або наважитися на щось важливе. Життя відбувається саме зараз, і це найкраща причина цінувати кожен його день.

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