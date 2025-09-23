"Останнє пограбування": як Дейв Батіста полюватиме на "Мону Лізу"

Дейв Батіста

Уявіть постапокаліптичний світ, де зникли всі сучасні комунікації та сервіси, а люди, які вижили, жорстоко борються за обмежені ресурси. Чи буде в такому світі місце для мистецтва? Чи потрібно буде комусь рятувати і зберігати шедеври минулого? Перша думка — аж ніяк. Але «Останнє пограбування», який вийшов в український прокат, пропонує іншу відповідь.

ТСН.ua разом із українським дистриб’ютором стрічки, компанією Adastra Cinema, розповідає цікаві факти про фільм, який зробив із кремезного Дейва Батісти вимушеного поціновувача високого живопису.

Про що фільм

За десять років після масивного сонячного спалаху, який знищив три чверті населення світу і майже всі сучасні технології, Джейк, колишній збирач мотлоху з рятувального судна, використав свої навички, щоб стати затребуваним мисливцем за скарбами. Звітуючи своєму замовнику, самоназваному правителю колишньої Великої Британії Королю Артуру, Джейк висловлює бажання мати човен, на якому він зможе відплисти до Нового світу, щоб почати нове життя. І Король дає Джейку саме ту місію, яку він шукав, — достатньо серйозну, щоб отримати бажане судно. А саме — знайти й привезти до Англії легендарний шедевр Леонардо Да Вінчі «Мона Ліза». Вважається, що картина перебуває в таємному сховищі в охопленій війною Франції. І Джейк вирушає в дорогу…

Зірковий герой — Дейв Батіста

Головного героя в «Останньому пограбуванні» зіграв зірка «Вартових Галактики» і «Дюни» Дейв Батіста, який також виступив одним із виконавчих продюсерів стрічки. «Мене одразу зацікавив сценарій, сповнений неочікуваних поворотів і написаний із великою душею. І також я одразу помітив сюжетні аспекти, які мені хотілося розширити та розвинути. Як продюсер, я завжди шукаю можливість зробити свій творчий внесок, і тут я зміг це зробити, — розповідає Батіста. — Джейк як персонаж сподобався мені з самого початку. Він трохи нагадує Індіану Джонса — справжній і відважний мисливець за скарбами».

Дейв Батіста

Неоднозначні антагоністи: Тормунд з «Гри престолів» і Семюель Л. Джексон

Хто ж протистоїть Джейкові у його місії? Головним поганцем в «Останньому пограбуванні» є грізний воєначальник Волков (Крістофер Гів’ю — Тормунд з «Гри престолів») та його поплічник Горинич (колишній каскандер Даніель Бернхардт). Волков і Горинич — злочинці, що разом сиділи в одній в’язниці, а коли сонячний спалах знищив електроніку — вирвалися на волю. Вони сформували армію і почали завойовувати, грабувати та хапати все, що впадало їм в око — майно, людей, мистецькі шедеври, — будь що. «Ми виходимо у світ, як вірус, — каже про злочинців із промовистими іменами Даніель Бернхардт. — Місто за містом. Село за селом. Багато людей слідують за нами, тому що вони поділяють наше прагнення повернути те, на що, як ми думаємо, ми заслуговуємо».

А як же щодо Короля Артура — того, через кого взагалі перетнулися шляхи всіх цих персонажів? Його у фільмі втілив Семюель Л. Джексон, зігравши роль, дещо схожу на його ексцентричного поганця-мільярдера з франшизи «Кінгсмен». «Лише ближче до кінця історії ми дізнаємося про справжні наміри Короля Артура, адже він тримає нас у здогадках, і, ймовірно, неправильних, протягом усього фільму», — інтригує Дейв Батіста.

Семюель Л. Джексон і Дейв Батіста

Режисер-каскадер і «крафтові» спецефекти

«Останнє пограбування» зняв Джей Джей Пірі — режисер, у доробку якого — бойовик «Гра кілера» та вампірський екшен для Netflix «Денна зміна». Спочатку відомий переважно як каскадер і координатор бойових мистецтв, Джей Джей Пірі тепер загалом знімає прямолінійні бойовики, в яких все гуркотить, вибухає і гримить, як у аналогічних фільмах 1980-х чи 1990-х з Арнольдом Шварценеггером, Сильвестром Сталлоне тощо. І цей самий вайб він привніс і в «Останнє пограбування» — зокрема, завдяки тому, що у фільмі по-максимуму використані трюки, реальні локації та практичні спецефекти.

Реклама

Знімали «Останнє пограбування» у столиці Словаччини, Братиславі, та її околицях, залучивши понад 22 реальні локації. Також для фільму створили два інтер’єри спеціального військового потягу, яким за сюжетом Волков і його поплічники подорожують спустошеними землями колишньої Європи: один — в павільйоні, а другий — всередині реального рухомого потяга на коліях. А ще для екранного втілення мрії Джейка — 33-метрового вітрильника, — довелося привезти до Братислави відповідний дерев’яний корабель з Італії та знімати його на тлі зеленого екрану, адже ані у Словаччині, ані у сусідніх країнах підходящого за розмірами та зовнішнім виглядом корабля просто не знайшлося.

Та всі ці зусилля себе виправдали, адже «Останнє пограбування» вийшло справді драйвовим і захопливим. А, щоб дізнатися, чи вдалося здійснити саме пограбування, потрібно подивитися фільм.