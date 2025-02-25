П'яна Лоуренс, голий чоловік на сцені та ляпас Сміта: 10 пам'ятних моментів "Оскара"

2 березня у Лос-Анджелесі відбудеться 87-ма церемонія вручення нагород "Оскар", які присуджуються Американською академією кінематографічних мистецтв та наук і вважаються найпрестижнішою нагородою у світі.
Традиційно за звання найкращого фільму року боротиметься десять картин, а гості заходу продемонструють на червоній доріжці розкішні образи та прикраси, створені та надані ним від іменитих брендів.
Але, окрім усього цього, захід часто обговорюється через різні казуси, що на ньому відбуваються, емоції акторів і меми, які в результаті переповнюють Мережу. Напередодні церемонії пропонуємо згадати деякі смішні, емоційні та дивні моменти, які вже увійшли в історію "Оскара" назавжди.
Селфі зірок
Еллен Дедженерес, Бредлі Купер, Джаред Лето, Дженніфер Лоуренс, Ченнінг Татумом, Меріл Стріп, Джулія Робертс, Кевін Спейсі, Бред Пітт, Анджеліна Джолі, Люпіта та Пітер Ніонго під час 86-ї щорічної церемоні.
Раян Рейнольдс у рожевому
Актор виконав свій хіт із фільму "Барбі" I'm Just Ken на сцені під час 96-ї щорічної церемонії вручення премії.
Ляпас Вілла Сміта
Вілл Сміт дає ляпас Крісу Року на сцені під час 94-ї щорічної церемонії через те, що той невдало пожартував над його дружиною.
П'яна Дженніфер Лоуренс
Акторка у вечірній сукні та з келихом вина лізла через стільці у залі. Це сталося під час 90-ї церемонії.
Вупі Голдберг вбралася королевою
Акторка, одягнена як королева Великої Британії Єлизавета I, відкриває 71-шу церемонію вручення премії.
Татум О'Ніл отримала нагороду
10-річна акторка отримала "Оскар" за роботу разом із батьком у фільмі "Паперовий місяць". Вона стала наймолодшою акторкою, яка була будь-коли отримувала цю премію.
Голий чоловік на сцені
Чоловік на ім'я Роберт Опал вибіг оголеним на сцену 1974 року. Це сталося перед врученням премії "Оскар" за "Найкращий фільм" на 46-й щорічній церемонії.
Пес серед гостей
Пес на ім'я Мессі, який знявся у фільмі "Анатомії падіння", з'явився серед гостей церемонії.
Сльози Голлі Беррі
Акторка Голлі Беррі отримала "Оскар" за "Найкращу жіночу роль" під час 74-ї церемонії. Вона стала першою чорношкірою акторкою, яка перемогла у цій номінації. На сцені вона розплакалася.
Кінь на сцені
Актор Вел Кілмер вийшов з конем на сцену після того, як він представив спеціальний сегмент на честь ковбоїв Роя Роджерса та Джина Отрі, які співали, на 71-й церемонії вручення премії.
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