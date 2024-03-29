П'ять мелодраматичних фільмів про кохання і втрату пам'яті

Не забути свого кохання, коли все навколо осипається. Про це знімали фільми з минулого століття по сьогодні, щоб мелодраматичність історії кохання стала гострішою: один із партнерів втрачає пам'ять, але тримається за почуття попри все.

В український прокат вийшов фільм, який підкорив серця своєю простотою та проникливістю критичну публіку Венеційського кінофестивалю минулого року. "Пам'ять любові" з Джессікою Честейн продовжує традицію історій про любов і втрату памʼяті. Про такі фільми у нашому матеріалі.

"Памʼять любові", реж. Мішель Франко (2023)

""Пам’ять любові" має такий переконливий вигляд саме тому, що вона тримає свої карти близько до грудей" (The Empire)

Сильвія (Джессіка Честейн — "Інтерстеллар") живе за ретельно замкненими дверима. У її квартирі є три замки різного типу, які не пропускають тих, хто зумів пройти повз домофон. Як жінка, яка живе сама з донькою-підлітком, у неї є свої причини.

Буквально сьогодні ввечері чоловік слідував за нею додому з її зустрічі випускників середньої школи, сів на той самий потяг, стежив за нею від станції та, нарешті, спав біля її будинку під поліетиленовим пакетом. Як не дивно, але вона знає, що робити.

Як соціальна працівниця Сильвія зранку допомагає чоловіку — він не пам’ятає, як сюди потрапив, та й загалом швидко забуває все, що з ним трапляється. Його звати Сол (Пітер Сарсґаард — "Ціна правди"), і ця зустріч кардинально змінить життя обох і покаже, що не такі вони й незнайомці.

"Маленька рибка", реж. Чад Гартіган (2020)

"Це фільм, який співзвучний епосі Covid, і торкається однієї з найбільших проблем сучасності: деменції" (The Guardian)

Емма (Олівія Кук — "Дім дракона") і Джуд (Джек О’Коннелл — "Скінз") — молода пара, яка живе в Америці, що спустошена пандемією, яка спричиняє втрату пам’яті. Хвороба спричиняє падіння літаків, тому що пілоти раптом забувають, як літати, а учасники марафону продовжують бігти вночі, бо забули, що повинні зупинятися. Найкращих друзів Емми та Джуда вже вразила хвороба, тому закохані з тривогою стежать одне за одним, щоб помітити перші ознаки забудькуватості. Вони намагаються зберегти свої романтичні спогади від великого майбутнього забуття.

"Вічне сяйво чистого розуму", реж. Мішель Гондрі (2004)

"Цей фільм наповнений неповторним шармом Чарлі Кауфмана, його екзистенційною жартівливістю та його гуманною прихильністю до самотніх і вразливих" (The Guardian)

Як і в "Адаптації", попередньому фільмі сценариста Чарлі Кауфмана, головний герой — це депресивний творчий хлопець, який відчуває настирливу тривогу щодо сенсу життя. Джоела втілює Джим Керрі. Одного разу він зустрічає красиву молоду жінку з фарбованим волоссям. Клементина (Кейт Вінслет — "Титанік") його зачаровує, і бідний замкнутий Джоел безнадійно закохується. Але потім настає катастрофічна стадія їхніх стосунків. Після того, як їхній роман зіпсувався, Джоел виявляє, що Клементина ігнорує його, коли вони зустрічаються. Так, ніби вони ніколи не були знайомі.

"50 перших поцілунків", реж. Пітер Сігал (2004)

"Цей милий діамант належить до найкращих робіт Адама Сендлера" (The Guardian)

Генрі Рот — людина, яка боїться зобов’язань, поки не зустрічає красуню Люсі. Вони зійшлися, і Генрі думав, що нарешті знайшов дівчину своєї мрії, поки не виявив, що вона має короткочасну втрату пам’яті, і наступного дня вже забула його.

"За бортом", реж. Гаррі Маршал (1987)

"Ця весела і зворушлива романтична комедія нагадує сюжет і витончені діалоги Голлівуду 30-х років" (Time Out)

"За бортом" — це влучна назва для комедії, яка намагається показати, як тверда і водночас тендітна зовнішність спадкоємиці, на ім’я Джоанна Стейтон (Голді Гоун — "Смерть їй личить") насправді приховує милу, відважну, працьовиту маленьку господиню та маму. Усе, що потрібно Джоанні, — це напад амнезії, щоб вивести на перший план кращу людину всередині неї.

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