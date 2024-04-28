П'ять правил для подорожей: королева Летиція та її чоловік Філіп VI зобов'язані дотримуватись цих пунктів

Іспанське королівське подружжя багато часу проводить у подорожах за обов'язком служби. Ми вирішили розповісти вам про найнезвичайніші запобіжні заходи, якими король Філіп VI і королева Летиція користуються в таких поїздках.

Кожна королівська пара має низку правил, яких необхідно дотримуватися. А також є деякі побажання, задовільнивши які можна зробити будь-яку королівську поїздку максимально комфортною. За даними сайту royalfamily.news таких правил небагато, але вони дуже важливі.

Запаси королівської крові

Королівська сім'я дотримується суворого медичного протоколу в кожній поїздці. Летицію та Філіпа завжди супроводжують запаси крові їхніх груп та резусів фактора. Цей запас крові готовий до використання будь-якої миті у разі надзвичайної ситуації.

Наявність машини швидкої допомоги

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Здоров'я є пріоритетом для королівської родини під час подорожей короля та королеви. Тому машина швидкої допомоги завжди присутня на королівських заходах і залишається поблизу доти, доки захід не закінчиться.

Заброньована палата у лікарні

Непорушним правилом є те, що під час подорожі членів королівської сім'ї необхідно забронювати палату у найближчій лікарні до їхнього місця перебування. Цей захід поширюється і на забезпечення місця у відділенні невідкладної допомоги.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Жалобний одяг

Члени королівської сім'ї завжди включають у свій багаж жалобний одяг. Це необхідно для того, щоб у разі смерті когось із членів сім'ї постати на публіці у відповідному образі. Королева Летиція іноді носить вбрання чорного кольору і під час виконання своїх королівських обов'язків, але це не пов'язано з жалобою, а просто не заборонено правилами палацу.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Associated Press

Історія знає один приклад, коли британська принцеса Єлизавета опинилася в ситуації, де їй знадобилася жалобна сукня, яку вона не взяла з собою у поїздку до Кенії. Це сталося в лютому 1952 року, тоді в поїздку до Кенії принцеса вирушила, не підозрюючи, що зі здоров'ям її дорогого батька короля Георга VI є якісь серйозні проблеми, які можуть призвести до його смерті. Тому, коли літак приземлився в Лондоні, чорна сукня була швидко пронесена на борт, щоб Єлизавета могла переодягнутися і з'явитися на публіці в сукні, що ознаменувала жалобу.

Спеціальні напої завжди із собою

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Що стосується особистих переваг, королева Летиція завжди бере з собою в поїздку воду, яку любить пити, а її чоловік не мандрує без свого улюбленого томатного соку.

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