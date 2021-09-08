П'ять улюблених екологічних брендів герцогині Кембриджської

Герцогиня Кембриджська Кетрін — дружина принца Вільяма і майбутня королева-консорт Великої Британії — гідний приклад для наслідування. Шанувальники охоче стежать за виходами Кейт на публіку і підтримують герцогиню в прагненні екологічного споживання речей. Ми розібрали гардероб Кетрін, щоб розповісти вам про її улюблені бренди, які створюють гарні речі і водночас бережуть природу.

Stella McCartney

Британська дизайнерка Стела Маккартні — відома захисниця тварин і довкілля — і герцогиня Кембриджська розділяє з нею цю позицію. Тому охоче носить речі від бренду Stella McCartney. У синьому платті-футлярі ми бачили Кетрін під час авіашоу Royal International Air Tattoo, на аеродромі в Глостерширі.

Герцогиня Кембриджська, принц Вільям і їх старший син принц Джордж / Getty Images

Синє лаконічне плаття вартістю 685 фунтів Кейт поєднувала з темно-синім піджаком і бежевими туфлями-човниками на підборах. У цій самій сукні герцогиня з'являлася на публіці і під час інших своїх виходів.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Коралову сукню цієї ж марки Кетрін вибирала для фотосесії в честь хрещення сина принца Гаррі і герцогині Сассекської Меган — Арчі. До речі, сама Меган — теж велика шанувальниця дизайнерки, її друга весільна сукня була саме від Stella McCartney.

Beulah London

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Ще одна британська марка Beulah London — серед фаворитів герцогині Кембриджської.У бренду є соціальна місія: десять відсотків від свого прибутку вони перераховують організації Impact Partners через свій фонд Beulah Trust, які йдуть на створення робочих місць для жінок, що постраждали від рабства. Сукню цього бренду герцогиня, яка і сама небайдужа до соціальних проєктів, носить дуже часто. Нещодавно одягала квіткову сукню для візиту до хлібопекарні Beigel Bake.

У темно-зеленій сукні з поясом на талії Кетрін приїжджала до офісу організації Family Action в Люішеме.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Не тільки сукні, а й аксесуари герцогиня Кетрін носить від цієї марки. Під час візиту в місто Мамблс і Порт-Толбот герцогиня підкреслила темно-синє двобортне пальто від Hobbs, з-під якого виднілася червона сукня від Zara, червоним шарфом від Beulah London, зробивши образ цілісним.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Perfect Moment

Вибираючи образи для повсякденного життя або не надто урочистих заходів, герцогиня Кембриджська робить ставку на комфорт і екологічність. Однією з її улюблених марок є бренд Perfect Moment, дизайнери якого піклуються про комфорт і створюють стильний одяг для гірськолижного спорту та подорожей. У Кетрін є улюблена червона куртка від цієї марки. Її вартість — близько 400 доларів, надягає герцогиня її часто на різні спортивні заходи.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

Також у ній герцогиня з'являлася на публіці під час різдвяного ярмарку. Засновником цього бренду є професійний лижник Тьєррі Донард. Одяг виготовляють з екологічно чистих матеріалів, придатних для вторинної переробки.

Erdem

Ще один улюблений бренд Кейт — Erdem — британська марка, яку заснував модельєр з канадсько-турецьким корінням. Візитною карткою цього бренду є квітковий принт. До того ж бренд співпрацював зі шведською масмаркет H&M, яку герцогиня Кембриджська теж любить і охоче носить.

герцогиня Кембриджська / Associated Press

Квіткову сукню від Erdem Кетрін одягала на відкриття виставки в Chelsea Flower Garden. Але не тільки сукні в улюбленцях у Кетрін. Є в її гардеробі одне улюблене зелене пальто від Erdem, яке герцогиня носить досить часто. Вперше Кейт одягала його під час туру Новою Зеландією в квітні 2014 року і з задоволенням носить досі.

Zara

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З кожним роком бюджетний бренд Zara стає "зеленішим" та входить до улюбленців герцогині Кембриджської. Кейт вміло поєднує вбрання недорогої марки з іншими люксовими брендами. До 2025 року компанія повністю планує перейти на екологічно чисті матеріали, використовуючи їх у створенні одягу. У гардеробі герцогині від бренду Zara є джинси, улюблена червона сукня — те саме, яке Кейт поєднувала з екологічним шарфом від Beulah London, який ми згадували раніше. А ще вона сміливо одягала леопардову спідницю від Zara під бежеве двобортне пальто від Massimo Dutti і чорну трикотажну водолазку. В такому аутфіті Кетрін приїжджала в дитячий центр Ely and Careau в Кардіффі.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Який би бренд не вибрала герцогиня Кембриджська, незмінним залишається одне: шанувальники захоплюються стилем своєї улюблениці і хвалять її за те, що вона не байдужа до питань екологічності речей, які носить.

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