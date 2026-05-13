ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
53
Час на прочитання
3 хв

Памела Андерсон розповіла про свою обовʼязкову щоденну звичку, яка тримає її у формі

У світі, де здоровий спосіб життя часто має досить складну систему на вигляд з десятків правил, Памела Андерсон обирає протилежне — простоту.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Памела Андерсон

Памела Андерсон / © Associated Press

Видання Woman&Home розповіло, що Памела Андерсон останніми роками свідомо спростила свій спосіб життя. Вона дедалі частіше відмовляється від макіяжу, обирає природність і показує свій спокійний ритм життя серед природи, саду та веганської кухні. Щоденна прогулянка на свіжому повітрі стала для неї не трендом і не «челенджем», а незмінною умовою життя, незалежно від погоди, настрою чи графіка. І саме у цій простій звичці вона бачить одну з головних причин свого балансу, енергії та внутрішньої стійкості.

У розмові з New Beauty Памела поділилася своїм ранковим ритуалом. Її день починається рано і досить структуровано: вона прокидається, читає чи пише, вмивається, доглядає за шкірою, а потім обов’язково виходить на вулицю.

«Я гуляю щоранку, мені потрібно свіже повітря — незалежно від погоди«.

Ця звичка стала для неї не просто частиною здорової рутини, а способом «перезавантаження». Акторка зізнається, що природа не раз допомагала їй у складні періоди життя.

Природа як емоційне перезавантаження

Памела Андерсон говорить про природу майже як про терапію. Ліси, пляжі, морське повітря — це простір, де вона повертається до себе. Одним із її улюблених ритуалів є контакт із океаном або просто водою:

«Я занурюю пальці ніг в океан і все стає добре«.

Ці прості, майже поетичні жести стали частиною її філософії життя, де природа — не фон, а активна частина емоційного стану. Соцмережі акторки лише підсилюють цей образ. У її Instagram можна побачити садівництво, квіти, домашні продукти та прогулянки серед зелені.

Вона показує фото серед троянд у саду, під час дегустації власноруч вирощених продуктів або просто у моменті тиші на природі. Це не постановча «ідеальна картинка», а радше щоденне життя, де постійно присутня природа.

Дієта, веганство і усвідомленість

2022 року в інтерв’ю Vogue Памела розповіла про власний підхід до ритуалів турботи про себе Він включає не лише прогулянки, а й харчування та медичну підтримку, а саме, регулярний догляд за собою, масажі, вітамінний режим під наглядом лікаря, веганське харчування та обмежене «вікно» приймання їжі з 10:00 до 18:00.

За її словами, такий режим допомагає їй почуватися енергійною та здоровою.

Рух без спортзалу

Памела не є прихильницею класичних тренувань у залі. Вона обирає природу як головний простір для активності, а саме, прогулянки, велосипед і рух на свіжому повітрі.

Під час одного з публічних виходів у Великій Британії, її помітили під час прогулянок серед полів, де вона каталася на велосипеді та насолоджувалася природними пейзажами з кіньми та польовими квітами. Водночас акторка зізнається, що їй подобається пілатес, але практикує вона його не часто.

Філософія Памели Андерсон у своїй основі дуже проста, не потрібно ускладнювати турботу про себе, щоб вона працювала. Інколи достатньо вийти з дому, вдихнути свіже повітря та дозволити природі зробити свою частину роботи.

Її щоденна прогулянка — це не спорт і не дисципліна у жорсткому сенсі, а контакт із собою через контакт із світом навколо. І, можливо, саме ця «проста розкіш» стає найстійкішою здоровою практикою сучасності.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
53
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie