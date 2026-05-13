Памела Андерсон розповіла про свою обовʼязкову щоденну звичку, яка тримає її у формі

Видання Woman&Home розповіло, що Памела Андерсон останніми роками свідомо спростила свій спосіб життя. Вона дедалі частіше відмовляється від макіяжу, обирає природність і показує свій спокійний ритм життя серед природи, саду та веганської кухні. Щоденна прогулянка на свіжому повітрі стала для неї не трендом і не «челенджем», а незмінною умовою життя, незалежно від погоди, настрою чи графіка. І саме у цій простій звичці вона бачить одну з головних причин свого балансу, енергії та внутрішньої стійкості.

У розмові з New Beauty Памела поділилася своїм ранковим ритуалом. Її день починається рано і досить структуровано: вона прокидається, читає чи пише, вмивається, доглядає за шкірою, а потім обов’язково виходить на вулицю.

«Я гуляю щоранку, мені потрібно свіже повітря — незалежно від погоди«.

Ця звичка стала для неї не просто частиною здорової рутини, а способом «перезавантаження». Акторка зізнається, що природа не раз допомагала їй у складні періоди життя.

Природа як емоційне перезавантаження

Памела Андерсон говорить про природу майже як про терапію. Ліси, пляжі, морське повітря — це простір, де вона повертається до себе. Одним із її улюблених ритуалів є контакт із океаном або просто водою:

«Я занурюю пальці ніг в океан і все стає добре«.

Ці прості, майже поетичні жести стали частиною її філософії життя, де природа — не фон, а активна частина емоційного стану. Соцмережі акторки лише підсилюють цей образ. У її Instagram можна побачити садівництво, квіти, домашні продукти та прогулянки серед зелені.

Вона показує фото серед троянд у саду, під час дегустації власноруч вирощених продуктів або просто у моменті тиші на природі. Це не постановча «ідеальна картинка», а радше щоденне життя, де постійно присутня природа.

Дієта, веганство і усвідомленість

2022 року в інтерв’ю Vogue Памела розповіла про власний підхід до ритуалів турботи про себе Він включає не лише прогулянки, а й харчування та медичну підтримку, а саме, регулярний догляд за собою, масажі, вітамінний режим під наглядом лікаря, веганське харчування та обмежене «вікно» приймання їжі з 10:00 до 18:00.

За її словами, такий режим допомагає їй почуватися енергійною та здоровою.

Рух без спортзалу

Памела не є прихильницею класичних тренувань у залі. Вона обирає природу як головний простір для активності, а саме, прогулянки, велосипед і рух на свіжому повітрі.

Під час одного з публічних виходів у Великій Британії, її помітили під час прогулянок серед полів, де вона каталася на велосипеді та насолоджувалася природними пейзажами з кіньми та польовими квітами. Водночас акторка зізнається, що їй подобається пілатес, але практикує вона його не часто.

Філософія Памели Андерсон у своїй основі дуже проста, не потрібно ускладнювати турботу про себе, щоб вона працювала. Інколи достатньо вийти з дому, вдихнути свіже повітря та дозволити природі зробити свою частину роботи.

Її щоденна прогулянка — це не спорт і не дисципліна у жорсткому сенсі, а контакт із собою через контакт із світом навколо. І, можливо, саме ця «проста розкіш» стає найстійкішою здоровою практикою сучасності.

