Філософія Памели Андерсон: як акторка змінює правила та доводить, що краса не має віку

Памела Андерсон змінює правила та доводить, що краса не має віку / © Associated Press

Реклама

У світі, де фільтри за секунди змінюють риси обличчя, а бездоганний макіяж і ретельно продумані образи давно стали частиною зіркового дрескоду, Памела Андерсон обирає інший шлях. Вона виходить у світ без косметики, не намагається приховати природні риси та відкрито говорить про право кожної жінки самостійно визначати, що для неї означає бути красивою.

Як пише видання HELLO!, вже кілька років послідовно дотримується своєї філософії природності. Її позиція виходить далеко за межі особистого вибору косметики, Памела ставить під сумнів самі правила індустрії краси, яка десятиліттями горить жінкам відповідати певному ідеалу.

Реклама

Сьогодні її відмова від макіяжу сприймається не як випадковий експеримент або спроба привернути увагу, а як переконлива заява про індивідуальність, свободу та прийняття себе. І, здається, саме ця щирість зробила її маніфест краси настільки близький багатьом жінкам.

Реклама

«Я нікому не дозволю розповідати мені, що таке краса»

Памела Андерсон / © Associated Press

У розмові з виданням People Памела Андерсон зізналася, що її уявлення про красу значно ширші за звичні стандарти зовнішності. Коли вона думає про це, то насамперед згадує давню, майже позачасову естетику, ту, яка не залежить від модних тенденцій, популярних процедур чи конкретного типу обличчя.

«Коли я думаю про красу, я думаю про давню красу» — поділилася акторка. У цьому висловлюванні відчувається прагнення повернути красі її первісний сенс. Не як набору характеристик, які можна відкоригувати, підкреслити чи відтворити за допомогою косметики, а як чогось глибшого, індивідуального та неповторного.

Памела переконана, що унікальність рис обличчя, природні особливості зовнішності та власний спосіб самовираження заслуговують на увагу не менше, ніж відполірований до досконалості образ. Вона втомилася від того, що поняття краси дедалі частіше підлаштовується під те, що нам постійно пропонують медіа, реклама та модна індустрія.

Замість того щоб прагнути відповідати черговому ідеалу, акторка пропонує поставити собі простіші, проте важливіші запитання, на кшталт, чого хочете саме ви, шо вам подобається та коли ви почуваєтеся собою.

Реклама

«Я просто відгороджуюся від того, що відбувається навколо, та запитую себе: «Що я люблю? Чого я хочу?»» — пояснила вона.

Це звучить напрочуд актуально в епоху, коли жіноча зовнішність нерідко стає предметом публічного обговорення, оцінювання та порівнянь. Андерсон нагадує, що ми не зобов’язані погоджуватися з нав’язаними правилами лише тому, що їх повторюють усі навколо.

Краса не має віку

Памела Андерсон / © Getty Images

Одна з думок акторки полягає у тому, що красу неможливо звести до поняття «гарненька». Привабливість, на її переконання, не обмежується симетрією обличчя, гладкістю шкіри чи відповідністю певним пропорціям.

«Справа не обов’язково у тому, щоб бути гарненькою. Я думаю, краса — це радше внутрішнє сяйво» — сказала Памела. Саме це внутрішнє світло, а не бездоганний зовнішній вигляд, стає центром її філософії краси. Йдеться про відчуття власної цінності, енергію, впевненість і свободу бути собою без постійної потреби отримувати схвалення.

Реклама

Акторка сформулювала свою позицію ще категоричніше: «Я не дозволю нікому визначати, що таке краса. У мене є власне бачення і вона не має віку. Її не можна порівнювати з красою інших людей«.

У цих словах — відмова від одного з найстійкіших механізмів сучасної культури краси — порівняння. Жінок часто змушують оцінювати себе через призму чужої зовнішності, намагатися зрозуміти, чи достатньо вони молоді, доглянуті, стрункі чи привабливі. Проте з віком до цього додається ще й очікування, що зовнішність неодмінно має відповідати певному сценарію дорослішання.

Памела пропонує інший підхід. Краса не повинна бути змаганням, у якому є переможниці та ті, хто програв. Вона не зникає автоматично після певного дня народження та не потребує постійного підтвердження через компліменти чи реакції у соціальних мережах.

Це не означає, що кожна жінка має відмовитися від косметики, доглядових процедур або бажання експериментувати зі стилем. Навпаки, позиція Андерсон залишає простір для будь-якого вибору, за умови, що він справді належить самій людині, а не продиктований страхом не відповідати очікуванням.

Відмова від голлівудського гламуру

Памела Андерсон / © Associated Press

У Голлівуді образ знаменитості зазвичай створює ціла команда фахівців. Стилісти, візажисти, перукарі та іміджмейкери працюють над тим, щоб кожна поява зірки мала продуманий вигляд і відповідала певній концепції. За лаштунками часто стоять мудборди — добірки референсів, кольорів, текстур та образів, які визначають майбутній результат.

Памела Андерсон добре знає, як працює ця система, однак сьогодні дедалі частіше обирає власне бачення замість готових рішень. «Думаю, ми надто суворі до себе. Стилісти, глем-команди та всі ці люди мають власні ідеї, а я хочу створити власну» — розповіла акторка.

Ця фраза стала влучним поясненням її нового ставлення до зовнішності. Памела не хоче, щоб хтось інший вирішував, якою вона має бути сьогодні, який макіяж їй пасуватиме чи який саме вигляд має мати її краса. Їй важливо залишатися авторкою власного образу.

Ідеться не лише про відмову від косметики. Це також спроба повернути собі контроль над тим, як вона презентує себе світові. Замість того щоб перетворюватися на результат чужих творчих концепцій, акторка прагне, щоб її зовнішність відображала внутрішній стан, особисті переконання та актуальні бажання.

Саме тому її підхід можна назвати своєрідним бунтом проти звичної системи. Утім, Памела не закликає скасувати макіяж і не оголошує війну індустрії краси. Вона просто відмовляється вважати її правила обов’язковими для себе.

І в цьому полягає головна відмінність її позиції від чергового модного тренду. Адже тренд пропонує нові, не завжди доречні зміни, тоді як особиста філософія дає право самостійно вирішувати, чи потрібно взагалі щось змінювати.

Проти краси під копірку

Памела Андерсон / © Associated Press

Ще одна тема, яку Памела Андерсон порушує у розмові з People, — дедалі помітніша схожість між людьми у сучасному медіапросторі. На її думку, соціальні мережі, фільтри та штучний інтелект значною мірою впливають на те, як сьогодні сприймають красу.

«Мені здається, останнім часом люди стають дедалі більше схожими одне на одного. І багато у чому це пов’язано зі штучним інтелектом, соціальними мережами та фільтрами. Я просто не хочу потрапити у цю пастку» — пояснила акторка.

У цифровому світі ідеальне обличчя дедалі частіше нагадує відредаговане зображення. Гладка шкіра без жодної текстури, однаково підкреслені вилиці, певна форма губ, очей і брів — естетика, яку легко впізнати навіть без підпису. Фільтри роблять її доступною буквально в один дотик, а алгоритми соціальних мереж постійно підсовують користувачам нові варіації того самого ідеалу.

Проблема не в самих технологіях і не у тому, що люди користуються фільтрами. Питання радше у тому, наскільки непомітно певна естетика може перетворитися на норму, з якою ми починаємо порівнювати власне відображення у дзеркалі.

«Я хотіла б зійти з цього божевільного потяга. Хоча не знаю, чи справді вже зійшла з нього. Я досі люблю розважатися, але не хочу бути схожою на когось іншого. Я хочу мати такий вигляд, який маю» — зізналася акторка.

Природність — теж вибір

Памела Андерсон / © Associated Press

Історія Памели Андерсон цікава ще й тим, що її позицію легко неправильно зрозуміти. На тлі захоплення природністю може виникнути нове очікування, що тепер, справжня впевненість полягає у відмові від макіяжу, косметичних процедур або будь-якого прагнення змінювати зовнішність. Проте такий висновок суперечив би самій суті її слів.

Якщо краса справді індивідуальна, то вона не може мати лише один правильний вигляд. Для однієї жінки самовираженням буде червона помада, для іншої — мінімалістичний догляд, а для третьої — складний макіяж, який допомагає їй почуватися впевнено. Усі ці варіанти можуть співіснувати, якщо за ними стоїть власне бажання, а не страх бути недостатньо привабливою.

Філософія Андерсон не про те, щоб усі жінки перестали фарбуватися, вона про те, щоб вони перестали сприймати косметику як обов’язкову умову своєї цінності.

Новини партнерів

Новини партнерів