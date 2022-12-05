Тато Міккі Мауса, мрійник та вигадник: 12 фактів із життя легендарного Волта Діснея

Волт Елаяс Дісней народився в Чикаго. Серед його предків були люди різних національностей – німці, ірландці та англійці, які приїхали до Нового Світу у пошуках кращого – і ситого – життя. З такою ж метою часто переїжджали з місця на місце і батьки Волта – родина жила дуже бідно. Працювати хлопчик почав в чотирнадцять – перед початком занять у школі він розносив газети, навіщо йому доводилося вставати о пів на четверту ранку.

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Коли почалася Перша світова війна, Діснею було лише тринадцять років, але він відчайдушно рвався на фронт. Через три роки, коли йому стукнуло 16, він покинув школу і прийшов у військкомат із вимогою відправити його до Європи. Погодившись на місце водія швидкої допомоги в Червоному Хресті, він відплив до Франції і цілий рік їздив дорогами цієї країни. У Діснея була найпомітніша машина — Волт, який любив малювати, розфарбував її кумедними малюнками та карикатурами.

У молодості Дісней намагався стати журналістом і навіть влаштувався на роботу в газету, але незабаром був звільнений звідти із суворим вердиктом: відсутність творчого таланту.

Невелика студія Disney Brothers Cartoon Studio була заснована 16 жовтня 1923, сьогодні вона називається The Walt Disney Company, оцінюється в 43 мільярди доларів і заробляє 1110 доларів за одну (!) секунду.

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Першими фільмами студії Волта Діснея були пригоди Аліси з творів Льюїса Керролла.

Першим комерційно успішним та популярним персонажем Діснея став кролик Освальд, але його у Діснея відібрав нечистий на руку продюсер. Натомість він створив мишеня Міккі Мауса, який зробив свого творця багатим і знаменитим на весь світ.

Фото: Getty Images

Міккі Мауса Дісней спочатку хотів називати Мортімером. Від такого рішення його відмовила дружина, Ліліан, яка сказала, що ім'я Міккі набагато більше підходить мультяшному мишеняті, ніж важке Мортімер. Але ім'я не пропало – воно дісталося супернику головного героя, який претендує на взаємність його улюбленої мишки Мінні. Мауса від 1928 до 1947 рік озвучував сам Дісней, після чого його змінив актор Джиммі Макдональд.

Дісней першим зняв повнометражний мультиплікаційний фільм – ним стала казка "Білосніжка та семеро гномів". Співробітники компанії не підтримали Діснея — вони були впевнені, що в прокаті проєкт провалиться і навіть — зрозуміло, потай від свого боса — називали його "Дурністю Діснея". Однак вони помилилися: у день свого виходу на екрани "Білосніжка" зібрала 8 мільйонів доларів, що на ті часи було неймовірною сумою. До речі, схожа історія сталася з фільмом студії Дісней, знятим за кілька десятиліть після смерті її засновника – "Король Лев". Багато хто з тих, хто над ним працював, були впевнені: фільм чекає на провал. На сьогоднішній це найкасовіший мальований фільм за всю історію мультиплікації.

Волт Дісней був переконаним антикомуністом. Він став одним із засновників антикомуністичного руху Motion Picture Alliance, до якого входили представники творчої інтелігенції, яка виступає за традиційні американські цінності та ідеали.

У Діснейленді, який розташований в Новому Орлеані, є знаменитий "Клуб 33", в якому – єдиний серед усіх парків Діснейленд, відвідувачам подають алкоголь. Стати його членом складніше, ніж потрапити до закритих джентльменських англійських клубів – щоб стати його членом, потрібно чекати 14 років. Ідея створення такого закладу спала на думку самому Діснею – він хотів, щоб спонсори його парку могли десь перекусити, випити та поспілкуватися. До реалізації проєкту знаменитий мультиплікатор не дожив, тому не придумав свого клубу назви. До нього увійшли основні спонсори Діснейленду — "Кока-Кола", "Кодак", "Дженерал Моторс", "Банк оф Америка", всього ж їх було 33 — так і вирішено було назвати клуб.

Дісней – володар найбільшої кількості "Оскарів" за всю історію існування премії Американської кіноакадемії – він висувався на його здобуття у 59 номінаціях та отримав 22 з них.

Улюблений афоризм Волта Діснея: "Той, хто може мріяти, може й втілити свої мрії у життя".

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