Пентхаус Леді Гаги: колишні апартаменти на Мангеттені виставили на продаж за 7 млн доларів

Леді Гага / © Associated Press

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У Леді Гаги завжди був особливий талант перетворювати буденність на видовище і це стосується не лише її сценічних образів. Колишні нью-йоркські апартаменти співачки тепер шукають нового власника, готового заплатити за них майже $7 мільйонів.

Як повідомляє видання People, пентхаус розташований на Мангеттені. Це дворівневе помешкання з просторими житловими зонами, затишним каміном і терасою, з якої відкривається краєвид на міський горизонт. Утім, його привабливість не лише у метрах і престижній адресі. Будинок має музичне минуле, а серед його колишніх мешканців не тільки Леді Гага, а й баскетболіст Кармело Ентоні та комік Трейсі Морган.

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344 кв. метрів розкоші

За даними оголошення агентства Douglas Elliman, площа апартаментів становить близько 344 м². У помешканні облаштовано чотири спальні та три повноцінні ванні кімнати з додатковою туалетною кімнатою.

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На першому рівні знаходяться дві спальні, кожна з власною ванною кімнатою. Поруч — передпокій, кабінет і кухня, звідки зручно потрапити до інших частин помешкання.

Особливу увагу привертає простора кутова вітальня, поєднана з обідньою зоною. Камін додає інтер’єру камерності, а велика люстра над обіднім столом стає виразним декоративним акцентом.

Другий поверх відведений під головну спальню. Великі вікна та світловий ліхтар наповнюють простір природним світлом, а гардеробна вміщає напрочуд велику кількість речей. До спальні прилягає простора ванна кімната зі світлою плиткою, ванною та довгою стільницею з умивальником.

Та найефектніша деталь — вихід на відкриту терасу з краєвидом на Мідтаун-Мангеттен. Власна зона просто неба посеред одного з найдинамічніших районів Нью-Йорка — той привілей, за який покупці елітної нерухомості готові платити щедрі грошні.

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Дивіться фото апартаментів на сторінці Robb Report.

Хто ще жив у цих апартаментах

Історія помешкання додає йому зіркового статусу. За цією адресою також мешкали колишній гравець команди «New York Knicks» Кармело Ентоні та комік Трейсі Морган.

За даними майнових реєстрів, востаннє пентхаус продали у 2018 році за 6,1 мільйона доларів. Тепер його вартість у новому оголошенні становить трохи менше ніж $7 мільйонів доларів.

Мешканці будинку можуть користуватися тренажерною залою та приміщеннями для зберігання речей. Серед додаткових переваг — консьєрж біля входу та менеджер, який відповідає за потреби мешканців.

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Музична історія

У цієї нерухомості є ще одна особливість, яка робить її цікавою не лише для шанувальників знаменитостей. Будинок стоїть на місці, пов’язаному з легендарною студією звукозапису Hit Factory. Упродовж років тут працювали музиканти, чиї імена стали частиною історії попмузики та року, зокрема Мадонна, Майкл Джексон і The Rolling Stones.

Студія припинила роботу у березні 2005 року. Згодом будівлю переобладнали під житловий будинок на 27 квартир. Тож майбутній власник отримає не просто розкішні апартаменти на Мангеттені, а й адресу з музичним минулим.

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