Перекинула через стегно і повалила на землю: як Жаклін Кеннеді захищалася від папараці

Жаклін Кеннеді / © Getty Images

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Все почалося наприкінці 60-х років, коли Жаклін вирішила одружитися вдруге. Вона, щоб забезпечити дітей та себе, стала дружиною грецького мільйонера Арістотеля Онассіса. Весілля відбулося 20 жовтня 1968 року, і після нього вона взяла прізвище нового чоловіка, ставши Жаклін Онассіс. Таким чином, Жаклін втратила право на захист Секретної служби, що є правом вдови президента США. Також цей шлюб приніс їй значну негативну рекламу, в суспільстві її дуже критикували, зокрема через те, що вона — католичка — одружилася вдруге та ще й за чоловіка, колишня дружина якого була ще жива, оскільки розлучення Католицька церква не визнає. Деякі недоброзичливці засуджували Жаклін як «публічну грішницю», і вона через таку антирекламу стала об’єктом уваги папараці, які ходили за нею всюди і прозвали її «Джекі О».

Одним із настирливих фотографів, які переслідували колишню першу леді, був працівник Daily News — Мел Фінкельштейн. 1969 року, коли чоловік вкотре фотографував Жаклін, вона не витримала і застосувала до нього силу. Інцидент стався 5 жовтня, коли Джекі поверталася з показу шведського фільму «Я допитлива — фільм у жовтому». Фотографу розповіли, що колишня перша леді перебувала у кінотеатрі і чекав з іншими папарацці, щоб сфотографувати її, йдеться на Historic Pictures.

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Коли вона вийшла, вони оточили її і пішли за нею тротуаром. В це важко повірити, але коли Фінкельштейн підійшов до Джекі надто близько, вона схопила його зап’ястя і перекинула через стегно. Мел був приголомшений тим, що Джекі вистачило сил фізично напасти на нього і повалити.

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© Getty Images

Потім вона просто пішла, а він ще встиг її сфотографувати, лежачи на землі біля уламків своєї камери.

© Getty Images

Того дня вона була одягнена у коротку шкіряну спідницю та світлу водолазку. Також Жаклін доповнила образ колготками, туфлями на підборах, сумкою та окулярами. Щоб сховати обличчя від папараці, вона також одягла на голову хустку від Hermès ця модель назівалась «Astrologie».

Однак цей прийом дзюдо не допоміг Жаклін, і надалі фотографи переслідували її та її дітей упродовж багатьох років. Один із фотографів на ім’я Рон Галелл переслідував її скрізь, роблячи фотографії без дозволу, і зрештою вона добмоглася заборонного судового наказу проти нього, але це його ще більше прославило. 2010 року вийшов документальний фільм «Розбий його камеру» про життя та кар’єру Галелла.

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