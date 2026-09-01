Періс Гілтон відверто розповіла про свій СДУГ і материнство

Періс Гілтон / © Associated Press

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Понад 20 років Періс Гілтон залишається у центрі уваги як світська ікона, підприємниця, співачка, мама та активістка. Проте лише з роками вона почала відкрито говорити про особливість, яка супроводжує її все життя, — синдром дефіциту уваги з гіперактивністю (СДУГ), про це розповіло видання NewBeauty.

Діагноз Періс отримала вже у 20 років. У дитинстві ж вона просто не розуміла, чому їй так складно зосередитися на навчанні, запам’ятовувати інформацію та відповідати очікуванням учителів. Тепер Гілтон хоче, щоб інші діти та дорослі, особливо дівчата, не сприймали подібні труднощі як доказ того, що з ними «щось не так».

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«Я думала, що зі мною щось не так»

Періс Гілтон / © Associated Press

За словами Періс, школа була для неї непростим періодом. Вона намагалася вчитися, але концентрація давалася важко. Оскільки про СДУГ у дівчат тоді говорили значно менше, Гілтон не мала пояснення своїм труднощам.

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Натомість на неї навішували ярлики, на кшталт, лінива, байдужа, недостатньо старається, «не дуже розумна». Сьогодні ж вона називає ці оцінки несправедливими.

«Люди не розуміли, що у мене СДУГ і мій мозок просто так працює«, — згадує вона.

«Це моя перевага»

Періс Гілтон / © Associated Press

Діагноз став для Гілтон справжнім полегшенням. Нарешті вона отримала пояснення тому, що відбувалося з нею все життя, та зрозуміла, шо річ не у тім, що вона недостатньо старається.

Згодом Періс почала дивитися на СДУГ інакше. Вона пов’язує з ним свою креативність, підприємницький характер, здатність генерувати безліч ідей та одночасно працювати над різними проєктами.

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«Це дає мені іскру, креативний та блискучий розум. І тепер я справді пишаюся тим, що маю СДУГ» — говорить Гілтон.

Материнство, бізнес і життя

Періс Гілтон / © Associated Press

У дорослому віці прояви СДУГ для Періс змінилися. Якщо у дитинстві головною проблемою була концентрація у школі, то сьогодні найбільший виклик — організувати величезну кількість справ.

Материнство, бізнес, музика, подорожі, знімання, громадська діяльність і постійні зміни планів вимагають від неї максимальної зібраності. Один день може бути присвячений дітям, наступний — концерту, поїздці до Вашингтона чи Нью-Йорка на Тиждень моди.

Тому Гілтон буквально вибудовує навколо себе систему, яка допомагає тримати все під контролем. Вона планує наступний день заздалегідь, готує одяг дітей, перевіряє розклад, записує важливі справи та залишає блокноти по всьому будинку, адже нові ідеї можуть з’явитися будь-якої миті.

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Лікування

Періс Гілтон / © Associated Press

Разом із лікарем Періс підібрала план лікування, який, за її словами, значно полегшив повсякденне життя. Вона розповіла, що використовує спеціальний препарат, який приймає ввечері, а його дія починається вранці.

Саме ранковий час раніше був для неї особливо складним. Тепер Гілтон прокидається вже готовою до нового дня, може зосередитися та краще керувати своїм графіком.

Водночас Періс наголошує на важливості не лише лікування, а й системи підтримки та організації. Вона працює з командою, яка допомагає структурувати численні завдання, а вдома використовує прості правила, наприклад, записувати важливе, мати визначені місця для ключів, телефону та документів і заздалегідь готувати все необхідне.

СДУГ і материнство

Періс Гілтон / © Associated Press

Періс не приховує, що бути мамою зі СДУГ буває виснажливо. Проте саме завдяки підтримці та спілкуванню з іншими батьками вона зрозуміла, що не сама. Гілтон активно шукає інформацію у соцмережах, стежить за спільнотами людей із СДУГ, читає книги та обмінюється практичними порадами. За її словами, такі онлайн-спільноти допомагають не лише знайти корисні лайфгаки, а й відчути себе прийнятою.

Окремо вона звертається до батьків, які помічають труднощі у своїх дітей, та радить говорити з дитиною, слухати її, спілкуватися з учителями та звертатися до лікаря, щоб разом знайти оптимальний підхід.

На її думку, найважливіше — дати дитині відчуття підтримки. Адже традиційна шкільна система не завжди враховує особливості різних типів мислення.

Історія Періс Гілтон — не стільки про діагноз, скільки про зміну ставлення до себе. Те, що у дитинстві змушувало її почуватися «не такою», у дорослому віці стало частиною її сили, креативності та унікального способу мислення.

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