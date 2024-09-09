Перлинне намисто з хрестом: незвичайний вибір герцогині Софі для весільного образу

Цього року герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард, герцог Единбурзький відсвяткували 25-ту річницю від дня свого весілля. Вони одружилися 19 червня 1999 року.
Ми вже неодноразово показували вам весільний образ Софі, і розповідали про те, чому вона обрала таку скромну сукню із шовкової органзи від Samantha Shaw, а тепер хочемо поділитися цікавою деталлю її весільних аксесуарів.
У день весілля Софі Різ-Джонс отримала від свого майбутнього чоловіка сентиментальний подарунок. Це було перлинне намисто, розроблене принцом Едвардом, яке він хотів подарувати своїй дружині в їхній особливий день. Намисто також віддає шану екстравагантній каблучці, яку принц Едвард купив для Софі, оскільки воно було виготовлене тими самими ювелірами.
Принц Едвард також обрав перли як центральний дорогоцінний камінь, що доповнювало весільну сукню Софі, яка була покрита 325 000 кристалами і перлами, а завершила свій образ наречена вуаллю з шовкового тюлю і тіарою Anthemion з колекції покійної королеви Єлизавети II.
Журналісти express.co.uk звернулися до ювелірних експертів британської компанії Steven Stone, щоб детальніше дізнатися про це намисто. Експерти розповіли, що перлинне намисто поєднує у собі білий і чорний перли і доповнене ефектною підвіскою у вигляді хреста та було виготовлене компанією Asprey і Garrard. Компанія створювала і заручальну каблучку Софі, прикрашену двокаратним центральним овальним діамантом, оточеним двома меншими діамантами у формі серця. Свій весільний образ Софі завершила сережками-краплями, які були весільним подарунком від принца Едварда.
"Я б оцінив вартість весільних намиста Софі в 30 000 фунтів стерлінгів (близько 40 тис доларів), а сережки в ще 5 000 фунтів стерлінгів (5 500 тис доларів)", — сказав ювелірний експерт.
Не секрет, що всі жінки британської королівської родини люблять чи любили носити перли. Королева Єлизавета II, наприклад, не розлучалася зі своїми перлинними сережками і намистом, принцеса Уельська Кетрін часто з'являлася на публіці в прикрасах своєї свекрухи принцеси Діани, а королівська принцеса Анна носить тепер перли зі шкатулки своєї матері.
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