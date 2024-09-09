Перлинне намисто з хрестом: незвичайний вибір герцогині Софі для весільного образу

Цього року герцогиня Единбурзька Софі та принц Едвард, герцог Единбурзький відсвяткували 25-ту річницю від дня свого весілля. Вони одружилися 19 червня 1999 року.

Ми вже неодноразово показували вам весільний образ Софі, і розповідали про те, чому вона обрала таку скромну сукню із шовкової органзи від Samantha Shaw, а тепер хочемо поділитися цікавою деталлю її весільних аксесуарів.

У день весілля Софі Різ-Джонс отримала від свого майбутнього чоловіка сентиментальний подарунок. Це було перлинне намисто, розроблене принцом Едвардом, яке він хотів подарувати своїй дружині в їхній особливий день. Намисто також віддає шану екстравагантній каблучці, яку принц Едвард купив для Софі, оскільки воно було виготовлене тими самими ювелірами.

Весілля Софі та принца Едварда / Фото: Getty Images

Принц Едвард також обрав перли як центральний дорогоцінний камінь, що доповнювало весільну сукню Софі, яка була покрита 325 000 кристалами і перлами, а завершила свій образ наречена вуаллю з шовкового тюлю і тіарою Anthemion з колекції покійної королеви Єлизавети II.

Журналісти express.co.uk звернулися до ювелірних експертів британської компанії Steven Stone, щоб детальніше дізнатися про це намисто. Експерти розповіли, що перлинне намисто поєднує у собі білий і чорний перли і доповнене ефектною підвіскою у вигляді хреста та було виготовлене компанією Asprey і Garrard. Компанія створювала і заручальну каблучку Софі, прикрашену двокаратним центральним овальним діамантом, оточеним двома меншими діамантами у формі серця. Свій весільний образ Софі завершила сережками-краплями, які були весільним подарунком від принца Едварда.

Весілля Софі та принца Едварда / Фото: Getty Images

"Я б оцінив вартість весільних намиста Софі в 30 000 фунтів стерлінгів (близько 40 тис доларів), а сережки в ще 5 000 фунтів стерлінгів (5 500 тис доларів)", — сказав ювелірний експерт.

Весілля Софі та принца Едварда / Фото: Getty Images

Не секрет, що всі жінки британської королівської родини люблять чи любили носити перли. Королева Єлизавета II, наприклад, не розлучалася зі своїми перлинними сережками і намистом, принцеса Уельська Кетрін часто з'являлася на публіці в прикрасах своєї свекрухи принцеси Діани, а королівська принцеса Анна носить тепер перли зі шкатулки своєї матері.

Читайте також: