Перше кохання принца Філіпа: у кого був закоханий чоловік королеви Єлизавети II

Сьогодні пішов з життя чоловік британської королеви Єлизавети II принц Філіп, йому було 99 років. Разом вони йшли рука до руки майже 74 роки. Але мало хто знає, що першим коханням грецького принца була аж ніяк не британська принцеса.

Дитинство принца Філіпа

Філіп народився 10 червня 1921 року, він був молодшою дитиною принца Андрія (сина короля Греції Георга I) і його дружини Аліси і єдиним сином у родині. Від народження носив титул принца Грецького і Данського. Філіп є правнуком данського короля Крістіана IX та англійської королеви Вікторії, а також російського імператора Миколи I.

Його дід, король Греції Георг I, був убитий 1913 року, дядько скинутий з престолу, а батько впав у депресію після втрати всіх регалій і разом з родиною змушений був тікати з Греції до Парижа. Через якийсь час батьки Філіпа розлучилися. Батько перебрався до Монте-Карло, де вів дуже нерозважливий спосіб життя, а мама залишилася в Парижі. Через важкі життєві перипетії жінка втратила розум і проходила лікування в психіатричній клініці. Тоді батько вирішив відправити сина до Лондона до родичів. Ця поїздка і вплинула на всю подальшу долю принца.

Перше кохання

Кобіна Райт / Фото: Getty Images

З юних років принц Філіп славився своєю любов'ю до жінок (втім, як і його батько). Він був високим, ставним, вельми привабливим юнаком і мав успіх у протилежної статі. Про його любовні історії в юнацькі роки згадується мало. Лише одного разу британський таблоїд The Daily Telegraph опублікував уривок з книжки публіциста Філіпа Іда "Молодий принц Філіп: його бурхливе життя". У ньому говорилося, що батько Філіпа був стурбований тим, що його син багато часу проводить з дівчатами.

Влітку 1938 року, коли 17-річний Філіп гостював у своєї тітки Аспазії у Венеції, його батько просив, щоб вона тримала його якомога далі від дівчат перед вступними іспитами до Королівського військово-морського коледжу Дартмута. Але саме у Венеції у принца Філіпа трапилося справжнє перше кохання.

Кобіна Райт / Фото: Getty Images

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Філіп часто був присутній на вечорах, куди запрошували членів вищого суспільства. Під час одного з таких вечорів він познайомився з американською акторкою Кобіною Райт. Юна та приваблива зовні Кобіна запала в серце Філіпу. Юна діва намагалася не давати волю почуттям, тому що готувалася до кар'єри в Голлівуді і вже мала підписаний контракт зі студією 20th Century Fox та кількома модельними агентствами. Дівчина теж була захоплена Філіпом, але не хотіла відмовлятися від кар'єри заради кохання і, головне, не хотіла, щоб чоловіка для неї обирала її мати (а саме вона підштовхнула дочку в обійми принца в одному з венеційських барів).

Кобіна Райт / Фото: Getty Images

Філіп був налаштований рішуче, особливо після того, як разом з Кобіною провів кілька романтичних тижнів в Лондоні. Коли дівчина їхала до Америки, принц плакав, цілуючи кохану на прощання. І ще довго писав їй любовні листи, в яких говорив, що хоче з нею одружитися. Незабаром після переїзду дівчина вийшла заміж за іншого – капрала Палмера Бодета, вихідця з багатої сім'ї в Детройті.

Весілля Кобіни Райт / Фото: Getty Images

Вона покинула шоу-бізнес заради сім'ї. А коли через тридцять років шлюбу її чоловік помер і залишив її без грошей (весь свій спадок він передав батькам), Кобіна захопилася алкоголем і її життя пішло під укіс. Завдяки сильній волі Кобіна Райт знайшла в собі сили впоратися із залежністю і наступні роки свого життя присвятила благодійності та волонтерській роботі, допомагаючи іншим людям справлятися з подібними проблемами. Вона померла 2011 року у віці 90 років. В одному зі своїх інтерв'ю Кобіна казала, що в її житті було всього троє головних чоловіків, серед них був і принц Філіпп. Вона зберігала його фотографію і, можливо, його листи до кінця своїх днів.

Друге кохання Філіпа

В британську принцесу Єлизавету – старшу дочку короля Георга VI і Єлизавети Боуз-Лайон, Філіп закохався не одразу. Вони познайомилися, коли принцесі було 13 років, і про романтичні стосунки Єлизавета тоді ще навіть не думала. Перша їхня зустріч відбулася на весіллі грецької принцеси Марини у Вестмінстерському абатстві. А друга – на коронації батька Єлизавети II, через три роки після першої зустрічі.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Принцу Філіпу Єлизавета і її молодша сестра Маргарет були чотириюрідними сестрами. Можливо, принц геть не думав про те, що між ними можуть бути якісь стосунки, але підросла Єлизавета закохалася в юного красеня. Філіп відповідав її симпатії, вони часто зустрічалися на різних заходах, потім почали вести листування. Відтоді думати про інших хлопців принцеса більше не могла. Її батьки розуміли, що наміри дочки серйозні, але не схвалювали кандидатуру Філіпа на роль її майбутнього чоловіка. Навіть шукали своїй доньці, майбутній королеві, кандидатуру куди більш вигідну і добропорядну. Але у юної принцеси був дуже впертий характер: вона твердо дала зрозуміти батькам, що ні за кого іншого заміж не піде, і навіть той факт, що вони з Філіпом були дуже далекими родичами, не міг перешкодити їхньому шлюбу.

Принц Філіп і королева Єлизавета II з дітьми / Фото: Associated Press

Історія замовчує, як саме принц Філіп освідчився майбутній дружині і королеві Великої Британії. Подейкували, що Єлизавета сама попросила його взяти її за дружину. Але 10 липня 1947 році 26-річний Філіп і 21-річна Єлизавета оголосили про свої заручини.

Їхнє весілля відбулося 20 листопада 1947 року в Вестмінстерському абатстві. На весілля з боку принца була запрошена тільки його мати, принцеса Аліса (просто як на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі, коли з боку нареченої серед гостей теж була тільки її мама). Перед весіллям майбутній принц Філіп, герцог Единбурзький, прийняв англіканство, відмовився від титулів принца Грецького і принца Данського, а також прийняв британське підданство. У шлюбі у пари народилося четверо дітей: принц Чарльз (головний спадкоємець престолу), принцеса Анна, принц Ендрю і принц Едвард.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

В листопаді 2020 року принц Філіп і королева Єлизавета II відсвяткували 73-ту річницю від дня свого весілля. Складно уявити, скільки життєвих перипетій довелося подолати цій парі, але завдяки мудрості королеви (адже кажуть, що і в шлюбі принц Філіп теж поглядав на інших жінок), їхній союз виявився досить міцним.

Принц Філіп, герцог Единбурзький (25 фото)

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