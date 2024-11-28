Перший шлюб королеви Камілли: чому наречена залишилася без заручальної каблучки

Королева Камілла відома широкому загалу насамперед завдяки своєму шлюбу з королем Великої Британії Чарльзом III. Але до того, як одружитися 2005 року, Камілла вже була одного разу заміжня. Про перший шлюб Її Величності розповідаємо сьогодні.

Знайомство з першим чоловіком Ендрю Паркер-Боулзом

Весілля Камілли Шанд та Ендрю Паркер-Боулза / Фото: Getty Images

Камілла Шанд і Ендрю Паркер-Боулз познайомилися у 60-х роках. Вони зустрічалися, періодично розходилися і знову сходилися, словом, жили необтяжені жодними зобов'язаннями. І хто знає, скільки б ще так тривало, якби в ситуацію не втрутилися батько Камілли та батько Ендрю. У той період життя Камілла вже була знайома з принцом Уельським Чарльзом і між ними були стосунки, але королева Єлизавета II дізналася, що її старший син і спадкоємець престолу перебуває у стосунках із жінкою, шлюб з якою був неможливий, і відправила сина служити на флот. Через деякий час Камілла надіслала Чарльзу листа, повідомивши, що виходить заміж.

Заручини з Ендрю та відсутність каблучки

Оскільки Камілла відновила стосунки з Ендрю Паркер-Боулзом стало питання про заручини і це турбувало її батька — майора Брюса Шанда та батька Ендрю — Дерека Паркер-Боулза. Вони обидвоє тиснули на Ендрю, буквально наполягаючи на тому, щоб він освідчився Каміллі. І, зрештою, так і не дочекавшись від хлопця рішучих дій, Дерек і Брюс самі опублікували в The Times оголошення про заручини своїх дітей, пише brides.com.

Камілла Шанд та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Таким чином невідомо, чи подарував Ендрю своїй майбутній дружині на заручини каблучку, адже й заручин у них як таких не було. У той же час у Камілли на пальці в день весілля було помічено лише її золоту обручку.

Кільце Камілли / Фото: Getty Images

Ах, це весілля

4 липня 1943 року Ендрю і Камілла одружилися на римсько-католицькій церемонії в Гвардійській каплиці Веллінгтонських казарм у Лондоні. 25-річна наречена йшла до вівтаря у білій сукні з довгими рукавами та оборкастим подолом, розробленим британським Будинком моди Bellville Sassoon, а на її голові були біла фата та тіара Cubitt-Shand, яка належала матері Камілли – Розалінд Шанд. Через багато років дочка Камілли та Ендрю - Лора - виходила заміж в цій тіарі.

33-річний Ендрю був одягнений у фрак. Камілла була дуже закохана і щаслива, а її батьки найбільше хотіли, щоб Ендрю взяв за дружину їхню дочку.

Камілла Шанд зі своїм батьком Брюсом / Фото: Getty Images

Це весілля охрестили в пресі "весіллям року". На урочистості були присутні 800 гостей, серед яких принцеса Анна (у якої була інтрижка з Ендрю Паркер-Боулзом), королева Єлизавета II, королева-мати, і сестра королеви принцеса Маргарет.

Шлюб завдовжки 22 роки, двоє дітей та розлучення

Весілля Камілли Шанд та Ендрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Шлюб Камілли та Ендрю тривав 22 роки від 1973 до 1995 року. Сім'я жила з двома дітьми - сином Томом і дочкою Лорою - в Middlewick House, будинку в георгіанському стилі, внесеному до списку пам'яток архітектури II ступеня у Вілтширі. За кілька років до розлучення пара роз'їхалася і не жила разом, а офіційно вони оформили розлучення 1995 року.

Камілла зі своїми дітьми Томом та Лором / Фото: Getty Images

Тоді Камілла купила приватний заміський будинок Ray Mill House у Вілтширі, за 15 хвилин їзди від Гайгроув-гаус, будинку принца Уельського Чарльза. Часто у своїй заміській резиденції королева любить бувати і сьогодні. Іноді зі своїм другим чоловіком королем Чарльзом Камілла любить проводити час окремо.

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