Персиковий, бронзовий чи мідний: візажистка Ніколь Кідман розповіла про найкращий відтінок тіней для блакитних очей

Ніколь Кідман / © Associated Press

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Правильно підібрані тіні здатні зробити погляд виразнішим навіть без складного макіяжу. І тут на допомогу приходить теорія кольору: відтінки, розташовані навпроти природного кольору очей на колірному колі, допомагають ефектно його підкреслити, про це йдеться у матеріалі видання WomanAndHome.

Для блакитних очей це тепла гама — персиковий, бронзовий, мідний та м’який іржавий. Саме такі кольори обрала відома візажистка Гуччі Вестман для Ніколь Кідман. Результат — делікатний, жіночний макіяж, у якому блакитні очі стають головним акцентом, але загальний вигляд залишається природним.

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М’які відтінки та правильні текстури

Ніколь Кідман / © Associated Press

Головна особливість цього макіяжу — відсутність різких ліній та надмірної насиченості. Теплі тіні плавно переходять одне в одного та створюють легку глибину погляду.

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Вестман також радить поєднувати кремові та сухі текстури. Спочатку нанести тіні, а потім делікатно додати трохи кремового продукту зверху, щоб повернути шкірі свіжість і природне сяйво.

Такий лайфгак доречний для зрілої шкіри повік, якій часто бракує зволоженості. Кремові текстури допомагають уникнути надто сухого, плаского ефекту, а легкий шар сухого продукту додає макіяжу стійкості.

Коричневе підведення

Ніколь Кідман / © Associated Press

Ще одна деталь образу Ніколь — м’яке коричневе підведення вздовж нижньої лінії вій і тонкий акцент біля верхнього контуру очей.

На відміну від насиченого чорного, коричневий відтінок не робить погляд надто суворим і не перевантажує макіяж. Вії мають виразніший вигляд, а очі — природно підкреслені.

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Завершують образ легкий рум’янець, туш із ефектом розділених вій та помада ніжного рожево-нюдового відтінку.

Натхнення — жіночність 70-х

Свою ідею Гуччі Вестман описує як м’який образ із настроєм 70-х, натхненний невимушеною жіночністю Джейн Біркін. Тут немає надмірного контурингу, графічних стрілок чи важких текстур. Натомість — природне сяйво, делікатний рум’янець, м’яко підкреслені очі та легкі веснянки, які додають обличчю юності.

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