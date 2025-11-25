П’ять чоловіків Джоан Коллінз: за кого виходила заміж легендарна акторка

Джоан Коллінз / © Associated Press

Джоан Коллінз — легендарна акторка і світська левиця, яка прославилася на весь світ завдяки ролі в мильній опері «Династія», що виходила на екрани в 1980-х роках. Саме цей серіал сформував її імідж: гламурне вбрання, високі зачіски з чорним волоссям, яскраві макіяжі та багато прикрас.

За багато років своєї акторської кар’єри Джоан підкорила серця мільйонів шанувальників, а також закохала в себе багатьох чоловіків і навіть за п’ятьох з них вона вийшла заміж.

Максвелл Рід

1952-1956

Джоан Коллінз і Максвелл Рід / © Getty Images

1952 року, у віці лише 18 років, Джоан Коллінз вийшла заміж за 33-річного актора Максвелла Ріда. Шлюб був нещасливим, і вони розлучилися 1956 року, а багато років по тому акторка зізналася, що він накачав її наркотиками та зґвалтував на побаченні, коли вона була 17-річною цнотливою дівчиною.

«Наступне, що я пам’ятаю, — це те, що я лежала на дивані, і він ґвалтував мене. У ті часи моя мати сказала б, що мене використовували. Зараз ми називаємо це зґвалтуванням на побаченні».

Чому вона вийшла за нього потім заміж теж пояснила: «Тому що я належу до покоління, де, якщо ви збираєтеся зайнятися сексом, ви виходите заміж», — розповідала вона.

Ентоні Ньюлі

1963-1971

Джоан Коллінз і Ентоні Ньюлі / © Associated Press

Другим чоловіком Джоан став актор, співак і автор пісень Ентоні Ньюлі, від якого в неї народилося двоє дітей: Тара і Александр.

«Чоловік номер два був чудовим… Він був приголомшливим, поки не пішов знімати фільм про своє життя, в якому він переспав приблизно з 72 жінками», — розповіла якось актриса про Ньюлі.

Через багато років після розставання пари, син Джоан і Ньюлі стверджував, що його батько був педофілом і сексоголіком, але Коллінз і її дочка рішуче заперечували ці звинувачення.

«Моя мати була знищена цим фільмом: це був кінець їхнього шлюбу. Мій батько був великим, але недосконалим талантом. Він був класичним сексоголіком», — говорив Александр про батька, маючи на увазі, що саме це було причиною розриву його батьків.

Рональд Касс

1972-1983

Джоан Коллінз і Рональд Касс / © Associated Press

Через рік після розлучення Джоан вийшла заміж за бізнесмена, музичного продюсера і кінопродюсера. Того ж 1972 року в них народилася донька Катяна. Касс перевіз сім’ю до Лос-Анджелеса, де вони опинилися в скрутному фінансовому становищі. У США Джоан знімалася в низькопробних фільмах і навіть стояла за допомогою з безробіття. Коли вони жили в Каліфорнії, 1980 року трапилася трагедія: дев’ятирічну доньку пари збила машина, і вона дістала тяжку черепно-мозкову травму і перебувала в комі. Цей період життя акторка описувала як найгірший у своєму житті.

Після того, як дочка одужала, Джоан дізналася, що сім’я перебуває на межі банкрутства, оскільки Касс взяв величезний кредит на їхній будинок у Лос-Анджелесі. 1983 року Коллінз розлучилася з ним.

Пітер Нолм

1985-1987

Джоан Коллінз і Пітер Голм / © Associated Press

Чоловіком номер чотири став Пітер Голм, з яким Джоан познайомилася на вечірці. Вони одружилися 1985 року, коли Коллінз уже була на піку популярності завдяки ролі в серіалі «Династія». Але вже 1986 року вона подала клопотання про визнання шлюбу недійсним, але все ж таки остаточне розлучення отримала тільки 1987 року.

За словами Коллінз, шлюб швидко переріс у низку нескінченних суперечок і серйозних сварок з метанням посуду. Також, за її словами, Голм був людиною з жахливим характером. Джоан навіть отримала заборонний судовий наказ проти колишнього чоловіка.

Розлучення пари було гучним і скандальним, а також перетворилося на справжній медійний цирк — одна частина людей підтримувала Джоан, а інша — її колишнього чоловіка, який хотів отримати від неї 5 мільйонів доларів, а також будинок у Лос-Анджелесі й віллу на півдні Франції. У результаті суд він програв і отримав лише 80 тисяч доларів, як і було прописано в шлюбному договорі.

Персі Гібсон

2002 — теперішній час

Джоан Коллінз і Персі Гібсон / © Associated Press

Після історії з Голмом Джоан вийшла заміж знову тільки через багато років. Зі своїм чоловіком номер 5 вона познайомилася 2000 року, коли грала в п’єсі, а Гібсон був її продюсером.

Гібсон на 32 роки молодший за Коллінз, що дало привід декому припустити, що їхні стосунки не будуть довгими, але вона міркувала так: «Усі знають, які ми щасливі разом. І, знаєте, вік — для нас — лише цифра, і ми обоє так себе почуваємо. Звісно, ми говорили про це до весілля, але це не має ні найменшого значення».

Вони одружилися 17 лютого 2002 року в готелі Claridge’s у Лондоні.

«Я нарешті знайшла кохання всього свого життя, і хоча я не знаю, чи є я експертом у підтримці романтики в шлюбі, я вважаю, що одна з найважливіших справ — це дружба зі своїм партнером. І коли ти не правий, завжди визнавай це. Час від часу ви можете сваритися, але я зрозуміла, що важливо перш за все любити одне одного», — казала Джоан про ці стосунки.