П’ять років без принца Філіпа: як змінилося життя родини Віндзорів за цей час

Принц Філіп / © Associated Press

Реклама

Він був опорою для Єлизавети ІІ

Королева Єлизавета II та принц Філіп / © Associated Press

Коли герцог Единбурзький помер 9 квітня 2021 року, незадовго до свого 100-річчя, світ оплакував втрату «опори» королеви Єлизавети II. Монархиня переживала черговий важкий період у своєму житті гідно, хоча сама відчувала проблеми зі здоров'ям про які, зрозуміло, публічно не розповідала. Вона прожила ще сімнадцять місяців, перш ніж піти за дорогим чоловіком.

Причина смерті принца Філіпа

Тоді 2021 року публіці озвучили єдину причину смерті герцога Единбурзького — природна старість. Запитань ні в кого не виникало, адже йому було 99 років — дуже похилий вік. А в новій біографії королеви, що нещодавно вийшла, історик Г'юго Вікерс розкрив іншу причину смерті принца — рак підшлункової залози, з яким він боровся вісім років до своєї смерті.

Принц Філіп / © ALS Association

Смерть королеви Єлизавети II 2022-го

Її Величність пішла з життя 8 вересня 2022 року у своєму улюбленому замку Балморал, у Шотландії. За два дні до цього дня королева прийняла відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона і призначила нову прем'єрку Ліз Трасс, відбулося це вперше в історії не в стінах Букінгемського палацу, а в Балморалі. А за два дні королева померла. Тривалий період до смерті Єлизавета II відчувала проблеми з пересуванням, на її руках було видно сліди синців, але діагноз не розкривався. Через кілька років після смерті монархині Борис Джонсон першим розповів, що королева боролася з раком кісток. А її команда лікарів, як могла, намагалася подовжити їй життя, щоб британці змогли відсвяткувати 70-річний ювілей її правління в червні 2022-го. Єлизавета добре підготувалася до смерті та пішла, завершивши всі свої земні справи.

Реклама

Королева Єлизавета II та прем'єрка Ліз Трасс, 6 вересня 2022 року / © Associated Press

Рак короля Чарльза та принцеси Уельської

2024 року рак знову вразив серце престолу. Королю Чарльзу та його дорогій невістці принцесі Уельській Кетрін поставили діагнози, подробиці яких не розкривалися. У разі з монархом Чарльз одразу оголосив публіці про хворобу, хоча його дружина Камілла і заперечувала. Король розповів, що зробив це для того, щоб привернути увагу до проблеми та показати приклад людям проходити обстеження.

Король Чарльз та принцеса Уельська Кейт / © Associated Press

З принцесою Уельською справи були трохи інакші. Понад місяць після перенесеної планової операції на черевній порожнині Кейт не виходила на зв'язок, і в пресі почали з'являтися теорії змови про її зникнення. У березні 2024 року принцеса записала відеозвернення, в якому розповіла, що їй знадобився деякий час, щоб усвідомити проблему та розповісти про неї їхнім з Вільямом дітям, не травмуючи їх. Весь рік Кейт проходила курс превентивної хіміотерапії та повернулася до виконання королівських обов'язків ближче до початку 2025-го, заявивши про ремісію. Король продовжує лікування досі, але налаштований оптимістично.

Принцеса Уельська / © Associated Press

Вигнання принца Ендрю

Улюблений син королеви Єлизавети II остаточно втратив усе. Його зв'язок із покійним педофілом та фінансистом Джеффрі Епштейном ще більше став надбанням уваги громадськості. Король Чарльз був змушений позбавити брата навіть його титулів "герцога Йоркського" (хоча тут Ендрю зголосився відмовитися від герцогства на випередження) і титулу "принца" (даний йому за правом народження). Його виселили з Королівської-лоджі на ферму Марш у Сандрінгемі, а на його власний день народження у лютому 2026 року він був заарештований у підозрі у «неналежному виконанні службових обов'язків» за нібито передавання конфіденційної інформації Джеффрі Епштейну.

Експринц Ендрю після арешту / © Getty Images

Зараз у справі експринца триває слідство, він не з'являється на публіці весь цей час, а його колишня дружина Сара Фергюсон зникла з поля зору преси.

Реклама

Сестри Беатріс та Євгенія Йоркські опинилися у скрутному становищі

Принцеси Євгенія та Беатріс Йоркські / © Associated Press

Через зв'язки їхніх батьків Ендрю та Сари дівчата опинилися у складному становищі. Нині вони намагаються не з'являтися на громадських заходах і не були запрошені приєднатися до королівської сім'ї на Великдень. Раніше повідомлялося, що сестри не будуть запрошені і на королівський Аскот у червні, але також повідомлялося, що король Чарльз любить своїх племінниць і повідомив їм, що буде радий бачити їх з їхніми сім'ями на улюбленому кінному заході. Британська преса вважає, що принцеси не повинні відповідати за помилки їхніх батьків.

Народження королівських дітей

Принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми Арчі та Лілібет / © Instagram Меган Маркл

Були й приємні новини для королівських родин. Родовід герцога Единбурзького поповнився чотирма правнуками. У червні 2021 року Меган Маркл народила дочку принцесу Лілібет, також дочка Афіна народилася у принцеси Беатріс у січні 2025 року, а принцеса Євгенія 2023-го народила другого сина Ернеста. І хоча Гаррі та Меган продовжують жити в Каліфорнії і стосунки з королівською родиною так і не налагодили, діти Беатріс та Євгенії проживають у Британії.

Прийдешнє королівське весілля

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Від моменту весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці 2020 року, яке стало останнім королівським весіллям і для принца Філіпа, більше не було таких гучних урочистостей. Але цього літа, 6 червня 2026 року, племінник Філіпа — син його дочки принцеси Анни Пітер Філліпс — одружується з дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг. Король Чарльз та королева Камілла, а також принц та принцеса Уельські з дітьми очікуються серед гостей.