П’ять років без принца Філіпа: як змінилося життя родини Віндзорів за цей час
9 квітня 2026 року виповнюється п'ять років від дня смерті принца Філіпа, герцога Единбурзького. Ми згадуємо сьогодні, як змінилося життя британської королівської сім'ї за цей час від моменту, коли помер чоловік королеви Єлизавети II, а через півтора року після його смерті пішла і сама монархиня.
Він був опорою для Єлизавети ІІ
Коли герцог Единбурзький помер 9 квітня 2021 року, незадовго до свого 100-річчя, світ оплакував втрату «опори» королеви Єлизавети II. Монархиня переживала черговий важкий період у своєму житті гідно, хоча сама відчувала проблеми зі здоров'ям про які, зрозуміло, публічно не розповідала. Вона прожила ще сімнадцять місяців, перш ніж піти за дорогим чоловіком.
Причина смерті принца Філіпа
Тоді 2021 року публіці озвучили єдину причину смерті герцога Единбурзького — природна старість. Запитань ні в кого не виникало, адже йому було 99 років — дуже похилий вік. А в новій біографії королеви, що нещодавно вийшла, історик Г'юго Вікерс розкрив іншу причину смерті принца — рак підшлункової залози, з яким він боровся вісім років до своєї смерті.
Смерть королеви Єлизавети II 2022-го
Її Величність пішла з життя 8 вересня 2022 року у своєму улюбленому замку Балморал, у Шотландії. За два дні до цього дня королева прийняла відставку прем'єр-міністра Бориса Джонсона і призначила нову прем'єрку Ліз Трасс, відбулося це вперше в історії не в стінах Букінгемського палацу, а в Балморалі. А за два дні королева померла. Тривалий період до смерті Єлизавета II відчувала проблеми з пересуванням, на її руках було видно сліди синців, але діагноз не розкривався. Через кілька років після смерті монархині Борис Джонсон першим розповів, що королева боролася з раком кісток. А її команда лікарів, як могла, намагалася подовжити їй життя, щоб британці змогли відсвяткувати 70-річний ювілей її правління в червні 2022-го. Єлизавета добре підготувалася до смерті та пішла, завершивши всі свої земні справи.
Рак короля Чарльза та принцеси Уельської
2024 року рак знову вразив серце престолу. Королю Чарльзу та його дорогій невістці принцесі Уельській Кетрін поставили діагнози, подробиці яких не розкривалися. У разі з монархом Чарльз одразу оголосив публіці про хворобу, хоча його дружина Камілла і заперечувала. Король розповів, що зробив це для того, щоб привернути увагу до проблеми та показати приклад людям проходити обстеження.
З принцесою Уельською справи були трохи інакші. Понад місяць після перенесеної планової операції на черевній порожнині Кейт не виходила на зв'язок, і в пресі почали з'являтися теорії змови про її зникнення. У березні 2024 року принцеса записала відеозвернення, в якому розповіла, що їй знадобився деякий час, щоб усвідомити проблему та розповісти про неї їхнім з Вільямом дітям, не травмуючи їх. Весь рік Кейт проходила курс превентивної хіміотерапії та повернулася до виконання королівських обов'язків ближче до початку 2025-го, заявивши про ремісію. Король продовжує лікування досі, але налаштований оптимістично.
Вигнання принца Ендрю
Улюблений син королеви Єлизавети II остаточно втратив усе. Його зв'язок із покійним педофілом та фінансистом Джеффрі Епштейном ще більше став надбанням уваги громадськості. Король Чарльз був змушений позбавити брата навіть його титулів "герцога Йоркського" (хоча тут Ендрю зголосився відмовитися від герцогства на випередження) і титулу "принца" (даний йому за правом народження). Його виселили з Королівської-лоджі на ферму Марш у Сандрінгемі, а на його власний день народження у лютому 2026 року він був заарештований у підозрі у «неналежному виконанні службових обов'язків» за нібито передавання конфіденційної інформації Джеффрі Епштейну.
Зараз у справі експринца триває слідство, він не з'являється на публіці весь цей час, а його колишня дружина Сара Фергюсон зникла з поля зору преси.
Сестри Беатріс та Євгенія Йоркські опинилися у скрутному становищі
Через зв'язки їхніх батьків Ендрю та Сари дівчата опинилися у складному становищі. Нині вони намагаються не з'являтися на громадських заходах і не були запрошені приєднатися до королівської сім'ї на Великдень. Раніше повідомлялося, що сестри не будуть запрошені і на королівський Аскот у червні, але також повідомлялося, що король Чарльз любить своїх племінниць і повідомив їм, що буде радий бачити їх з їхніми сім'ями на улюбленому кінному заході. Британська преса вважає, що принцеси не повинні відповідати за помилки їхніх батьків.
Народження королівських дітей
Були й приємні новини для королівських родин. Родовід герцога Единбурзького поповнився чотирма правнуками. У червні 2021 року Меган Маркл народила дочку принцесу Лілібет, також дочка Афіна народилася у принцеси Беатріс у січні 2025 року, а принцеса Євгенія 2023-го народила другого сина Ернеста. І хоча Гаррі та Меган продовжують жити в Каліфорнії і стосунки з королівською родиною так і не налагодили, діти Беатріс та Євгенії проживають у Британії.
Прийдешнє королівське весілля
Від моменту весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці 2020 року, яке стало останнім королівським весіллям і для принца Філіпа, більше не було таких гучних урочистостей. Але цього літа, 6 червня 2026 року, племінник Філіпа — син його дочки принцеси Анни Пітер Філліпс — одружується з дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг. Король Чарльз та королева Камілла, а також принц та принцеса Уельські з дітьми очікуються серед гостей.