Підсумки року: 10 найсексуальніших декольте зірок

Ми погортали Instagram знаменитостей і обрали найпривабливіші і найсексуальніші бюсти, які нас приголомшили у рік, що минає.

У 2021 році знаменитості часто тішили своїх фоловерів відвертими знімками. А ті зіркові красуні, яких природа чи пластичний хірург нагородили пишними формами, балували гарячими світлинами своїх декольте. Пропонуємо згадати найсексуальніші бюсти за минулий рік.

Демі Роуз

Демі Роуз очолює усі пікантні рейтинги. І це не дивно, адже модель має пишні форми, якими любить вихвалятися. Особливо часто Демі демонструє на камеру свої пишні груди — у сукні, корсеті, топі, купальнику, бюстгальтері або зовсім без нього.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Дженіфер Лопес

Декольте Дженніфер Лопес приголомшує всіх, хто його бачить. Воно завжди має привабливий та апетитний вигляд.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк – власниця пишного та сексуального декольте. Де б акторка не з'явилася – пляж, червона доріжка чи шопінг – вона завжди намагається підкреслювати свою гідність. Її грудям може позаздрити багато жінок.

Сальма Гаєк / Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк / Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк / Instagram Сальми Гаєк

Сальма Гаєк / Instagram Сальми Гаєк

Моніка Беллуччі

Моніка Беллуччі приголомшує своїми елегантними аутфітами з акцентом на пікантному декольте. Акторка вміє одягатися стримано, але сексуально. Неймовірна жінка!

Елізабет Герлі

Елізабет Герлі любить демонструвати своє привабливе декольте у бікіні та з різних ракурсів. І сукні вона підбирає собі такі, в яких зможе виблискувати своїми грудьми.

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Елізабет Герлі / Instagram Елізабет Герлі

Міла Кузнєцова

Не поступається західним красуням і наша українка – модель plus-size із 15-м розміром грудей – Міла Кузнєцова. Власниця найбільших натуральних грудей в Україні вміє вдало підкреслити вбраннями свою гідність. Найкращими знімками вона ділиться зі своїми фоловерами у соцмережі.

Міла Кузнєцова / Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова / Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова / Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова / Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова / Instagram Міли Кузнєцової

Міла Кузнєцова / Instagram Міли Кузнєцової

Тіна Кароль

Попдіва української сцени – Тіна Кароль – любить носити вбрання, які підкреслюють її сексуальне декольте. Від її фото стає гаряче.

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Настя Каменських

Тішила нас своїми пікантними декольте минулого року і Настя Каменських. Співачка вміє виблискувати своєю гідністю красиво. Вбрання із сексуальним декольте дуже пасують Насті.

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Настя Каменських / Instagram Насті Каменських

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська не втрачає нагоди потішити своїх підписників розкішними образами з пікантними декольте.

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська / Instagram Катерини Бужинської

Катерина Бужинська/Фото Альона Яворська

Оля Полякова

Епатажна Оля Полякова завжди намагається якомога виграшніше подати свій привабливий бюст в ефектних луках. Любить співачка також вихвалятися декольте у бікіні на відпочинку.

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

Оля Полякова / Instagram Олі Полякової

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