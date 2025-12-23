Підсумки 2025: головні події року в житті майбутніх королів і королев

Принцеса Амалія, принцеса Єлизавета та принцеса Леонор / © Getty Images

Реклама

Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — завершила свій перший триместр навчання в Головній авіаційно-космічній академії в Сан-Хав’єрі і здійснила свій перший самостійний політ літаком. Відео із цього дійства сім’я поділилася нещодавно у Instagram. Повідомлялося, що принцеса Астурійська дуже серйозно ставиться до свого навчання, вона кілька місяців проходила тренування на авіатренажері, перш ніж їй дозволили здійснити політ на літаку Pilatus PC-21 над Мар-Менор. Її батько — король Філіп VI, який свого часу також навчався у цій академії, — може пишатися успіхами доньки.

Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими — принцеса Катаріна-Амалія — цього року почала виконувати свої зобов’язання, як спадкоємиці престолу повнішою мірою, ніж раніше. Ми бачили її на кількох державних бенкетах — під час візиту президентського подружжя Фінляндії, також вона відвідувала передавання престолу в Люксембурзі і супроводжувала свою матір Максиму під час важливої робочої поїздки до Нью-Йорка (теж вперше). Словом, тепер Амалія багато часу приділяє тій роботі, для якої її давно готують батьки, хоча й каже, що не готова поки що стати королевою.

Принц Крістіан

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Майбутній король Данії продовжує навчання у казармах Гусарського полку. Служить син короля Фредеріка X та королеви Мері у гвардійському гусарському полку у Слагельсі. Служба членів королівського будинку збройних сил — давня традиція. Його Величність король сам пройшов військову службу, а 1988 року король, крім іншого, був командиром взводу в гвардійському гусарському полку.

Реклама

Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Бельгійська спадкоємиця престолу пройшла цього літа стажування в незалежному дослідницькому центрі в Брюсселі, а восени повернулася до магістратури Гарвардського університету в Бостоні, де продовжить навчання ще один рік. Цього року дочка короля Філіпа та королеви Матильди також відвідувала захід із передавання престолу в Люксембурзі та важливі сімейні заходи зі своїми батьками — королем та королевою.

Принц Джордж Уельський

Принц Джордж Уельський / © Getty Images

Син принца Вільяма та принцеси Кейт готується до вступу до нового коледжу наступного року. Цей навчальний рік стане останнім для старшого сина принца Вільяма у школі Ламбрук, де він навчається разом із молодшою сестрою принцесою Шарлоттою та братом Луї. За непідтвердженою інформацією Джордж вступатиме у знаменитий Ітон, який свого часу закінчували його батько та дядько.

Також цього року 12-річний принц мав кілька важливих заходів з його батьком. Вони разом літали до Парижа на матч між його улюбленою командою «Астон Вілла» та «Парі Сен-Жермен». А у грудні Вільям узяв сина на різдвяний захід благодійної організації The Passage, яку принц Вільям раніше відвідував разом зі своєю матір’ю, принцесою Діаною, 1993 року.