ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
3 хв

Підсумки 2025: головні події року в житті майбутніх королів і королев

Згадуємо, чим запам’ятався 2025 рік, що минає, для майбутніх королів і королев, чим були зайняті спадкоємці престолів європейських королівських домів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Амалія, принцеса Єлизавета та принцеса Леонор

Принцеса Амалія, принцеса Єлизавета та принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Спадкоємиця іспанського престолу — принцеса Леонор — завершила свій перший триместр навчання в Головній авіаційно-космічній академії в Сан-Хав’єрі і здійснила свій перший самостійний політ літаком. Відео із цього дійства сім’я поділилася нещодавно у Instagram. Повідомлялося, що принцеса Астурійська дуже серйозно ставиться до свого навчання, вона кілька місяців проходила тренування на авіатренажері, перш ніж їй дозволили здійснити політ на літаку Pilatus PC-21 над Мар-Менор. Її батько — король Філіп VI, який свого часу також навчався у цій академії, — може пишатися успіхами доньки.

Принцеса Катаріна-Амалія

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Дочка короля Віллема-Олександра та королеви Максими — принцеса Катаріна-Амалія — цього року почала виконувати свої зобов’язання, як спадкоємиці престолу повнішою мірою, ніж раніше. Ми бачили її на кількох державних бенкетах — під час візиту президентського подружжя Фінляндії, також вона відвідувала передавання престолу в Люксембурзі і супроводжувала свою матір Максиму під час важливої робочої поїздки до Нью-Йорка (теж вперше). Словом, тепер Амалія багато часу приділяє тій роботі, для якої її давно готують батьки, хоча й каже, що не готова поки що стати королевою.

Принц Крістіан

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Принц Крістіан / © Данська королівська родина/Instagram

Майбутній король Данії продовжує навчання у казармах Гусарського полку. Служить син короля Фредеріка X та королеви Мері у гвардійському гусарському полку у Слагельсі. Служба членів королівського будинку збройних сил — давня традиція. Його Величність король сам пройшов військову службу, а 1988 року король, крім іншого, був командиром взводу в гвардійському гусарському полку.

Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Бельгійська спадкоємиця престолу пройшла цього літа стажування в незалежному дослідницькому центрі в Брюсселі, а восени повернулася до магістратури Гарвардського університету в Бостоні, де продовжить навчання ще один рік. Цього року дочка короля Філіпа та королеви Матильди також відвідувала захід із передавання престолу в Люксембурзі та важливі сімейні заходи зі своїми батьками — королем та королевою.

Принц Джордж Уельський

Принц Джордж Уельський / © Getty Images

Принц Джордж Уельський / © Getty Images

Син принца Вільяма та принцеси Кейт готується до вступу до нового коледжу наступного року. Цей навчальний рік стане останнім для старшого сина принца Вільяма у школі Ламбрук, де він навчається разом із молодшою сестрою принцесою Шарлоттою та братом Луї. За непідтвердженою інформацією Джордж вступатиме у знаменитий Ітон, який свого часу закінчували його батько та дядько.

Також цього року 12-річний принц мав кілька важливих заходів з його батьком. Вони разом літали до Парижа на матч між його улюбленою командою «Астон Вілла» та «Парі Сен-Жермен». А у грудні Вільям узяв сина на різдвяний захід благодійної організації The Passage, яку принц Вільям раніше відвідував разом зі своєю матір’ю, принцесою Діаною, 1993 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
85
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie