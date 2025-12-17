Підсумки 2025: королівські немовлята, які народилися у році, що минає

Принцеси Александра і Беатріс і Беатріче Борромео

Принцеса Беатріс Йоркська

Принцеса Беатріс

Британській принцесі Беатріс пощастило вдруге стати мамою цьогоріч. Досвід для Беатріс був новим, хоча дитина вже є другою. Її друга дочка, якій дали ім’я Афіна, з’явилася на світ на кілька тижнів раніше запланованого терміну — 22 січня 2025 року. І оскільки Афіна Елізабет Роуз народилася недоношеною, якийсь час вона перебувала під наглядом лікарів. Пізніше, коли Беатріс та її чоловік Едоардо поділилися радісною новиною про те, що стали батьками вдруге, принцеса написала есе, де розповіла про пережитий досвід. Принцеса Йоркська стала послом благодійної організації Borne, яка займається дослідженнями передчасних пологів і тепер підтримує тих, хто пережив такий досвід.

Принцеса Люксембурзька Александра

Принцеса Люксембурзька Александра і чоловік Ніколи Багорі / © Getty Images

Хороші новини прилітали з Люксембургу. Єдина дочка вже колишнього великого герцога Анрі та великої герцогині Марії-Терези — принцеса Александра — народила другу дитину — сина. Він з’явився 17 жовтня 2025 року, про що повідомила трохи пізніше великогерцогська родина Люксембургу.

«Принцеса Александра та пан Ніколя Багорі вітали свою другу дитину. Це хлопчик, йому дали ім’я Елі», — написали у Instagram.

Подружжя також має старшу доньку Вікторію, яка з’явилася на світ у травні 2024 року.

Беатріче Борромео стала мамою втретє

Беатріче Борромео / © Getty Images

Дружина П’єра Казіраги — онука княгині Монако Грейс Келлі — Беатріче народила йому третю дитину.

40-річна Беатріче народила дівчинку, якій дали ім’я Б’янка Кароліна Марта. Це перша дочка пари, у них також є двоє синів — Стефано та Франческо.

Вибір імен є сердешною даниною принцесі Кароліні — матері П’єра — і Марті Марцотто, улюбленій бабусі Беатріче, яка була справжньою італійською іконою моди.

Г’ю та Олівія Гросвенори стали батьками

Г’ю та Олівія Гросвенори / © Getty Images

7-й герцог Вестмінстерський Г’ю хоч і не королівської крові, але багатий британський аристократ. У нього та його дружини Олівії Гросвенор 27 липня 2025 року народився первісток. Це дівчинка, якій дали ім’я Козіма Флоренс Гросвенор.

Пара вперше оголосила про те, що чекає на дитину, на початку цього року. А одружилися вони 7 червня 2024 року у Честерському соборі.

Г’ю Гросвенор є хрещеним батьком принца Джорджа Уельського та близьким другом його батька принца Вільяма. Він також хрестив первістка принца Гаррі — Арчі.