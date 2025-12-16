ТСН у соціальних мережах

Підсумки 2025: королівські весілля і заручини року, що минає

У році, що минає, одразу кілька королівських і наближених до королівської сім’ї пар оголосили про свої заручини, а ще кілька уже зіграли весілля. Розповідаємо про них детальніше.

Королівські заручини та весілля

Леді Еліза Спенсер і Ченнінг Міллерд

Племінниця принцеси Діани та донька графа Чарльза Спенсера — леді Еліза Спенсер — 31 липня 2025 року оголосила про те, що виходить заміж за свого давнього бойфренда Ченнінга Міллерда з яким зустрічається вже дев’ять років. Пропозицію Ченнінг зробив своїй дівчині під час їхнього романтичного літнього відпочинку в Греції (на Санторіні). Леді Еліза поділилася фотографіями в Instagram і показала каблучку з блискучим грушоподібним діамантом у білому золоті. А її сестра-близнючка, яка вийшла заміж на два роки раніше, почала публічно вітати пару з днем заручин.

Пітер Філліпс і Гаррієт Сперлінг

Син принцеси Анни і онук покійної королеви Єлизавети II — Пітер Філліпс — оголосив цього літа, що має намір одружитися вдруге. Його обраницею стала дитяча медсестра і одинока мати Гаррієт Сперлінг, з якою Пітер познайомився на спільному заході, в якому брали участь їхні дівчатка. Гаррієт належить до знатного англійського роду, будучи нащадком родини Кураж, яка заснувала знамениту пивоварню Courage Brewery.

Пітер і Гаррієт вперше постали перед публікою як пара в травні 2024 року на змаганнях з бадмінтону та стрибках на конях у Глостерширі. Влітку 2025 року пара відвідувала королівські перегони в Аскоті, а також Гаррієт приєднувалася до королівської родини на інших заходах, що багатьох наштовхнуло на думку, що їхні стосунки серйозні.

Про заручини пара оголосила 1 серпня 2025, знявшись у фотосесії для журналу Hello!. Також майбутня наречена показала, яку каблучку їй подарував Пітер.

Принцеса Марія Кароліна Ліхтенштейнська та Леопольдо Мадуро Фоллмера

Були цього року і королівські весілля. Так 30 серпня одружилася 28-річна принцеса Марія Кароліна Ліхтенштейнська. Її чоловіком став 34-річний Леопольдо Мадуро Фоллмера, з яким вона була заручена з жовтня 2024 року.

Принцеса Марія Кароліна Ліхтенштейнська

Розкішна та романтична церемонія вінчання відбулася у соборі Святого Флоріна у Вадуці. Марія Кароліна народилася в сім’ї спадкового принца Алоїса та спадкової принцеси Софії. За материнською лінією, принцеса є нащадком останнього короля Баварії — Людвіга III. Дівчина не є претенденткою на престол, але вважається найбагатшою принцесою в Європі: її сімейний статок оцінюється приблизно у вісім мільярдів франків.

Принцеса Йорданії Аіше та Карім Аль-Муфті

Принцеса Йорданії Аїше

12 травня вийшла заміж Її Королівська Високість принцеса Аіше бинт Фейсал — племінниця короля Йорданії Абдалли II. Її чоловіком став пан Карім Аль-Муфті. Церемонія відбулася у палаці Захран в Аммані. Це знакове місце для королівської родини Йорданії, тут влітку 2024 одружився спадковий принц Хусейн — син короля Абдалли II і королеви Ранії, а 1993 року тут зіграли своє весілля король і королева Йорданії.

Фотографіями зі свого весілля принцеса Аіша поділилася в Instagram.

Спадковий принц Албанії Лека та Блерта Челібаші

Принц Албанії Лека і Блерта Челібаші

43-річний спадковий принц Лека в жовтні 2025 року оголосив в Instagram про свої заручини з Блертою Челібаші. Це сталося через 18 місяців після його розлучення.

Заручини були урочисто відзначені 11 жовтня 2025 року в Ксамілі, на півдні Албанії, у присутності родини та близьких друзів.

«Королівська сім’я поділяє свою радість з албанським народом і висловлює щиру подяку всім, хто висловив свої найкращі побажання цього радісного дня», — йшлося у підписі до опублікованих фотографій.

Принц Албанії Лека і Блерта Челібаші

Майбутня наречена також поділилася фото та повідомленням, в якому написала, що дуже щаслива, а її серце сповнене любові та світу.

