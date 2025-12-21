ТСН у соціальних мережах

Підсумки 2025: три головні події в житті Кейт і Вільяма Уельських, які відбулися цього року

Принц і принцеса Уельські весь час на очах у публіки, хоча й намагаються зробити так, щоб їхнє особисте життя і життя їхніх дітей залишалося приватним. Ми проаналізували, яким видався рік для сім’ї, та згадуємо три найяскравіші події року, що минає.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Кейт та Вільям Уельські

Кейт і Вільям Уельські / © Instagram принца і принцеси Уельских

Повернення до світського життя

2025 року принц і принцеса Уельські активно повернулися до публічних виступів та різноманітних заходів після важкого 2024-го, коли Кетрін лікувалася від раку. Цьогоріч вона відвідувала багато робочих заходів, приділяла час своєму проєкту раннього розвитку дітей, а також брала участь в урочистих королівських заходах та навіть у кількох державних бенкетах. У липні Кейт і Вільям були присутні на бенкеті у Віндзорському замку на честь приїзду президента Франції Еммануеля Макрона та першої леді Бріжит Макрон.

Вільям і Кейт на бенкеті на честь візиту президента Макрона / © Getty Images

Вільям і Кейт на бенкеті на честь візиту президента Макрона / © Getty Images

У вересні цього ж року Уельські були на бенкеті на честь візиту президента США Дональда Трампа та першої леді Меланії Трамп.

Вільям і Кейт на бенкеті на честь візиту президента Трампа / © Associated Press

Вільям і Кейт на бенкеті на честь візиту президента Трампа / © Associated Press

А в грудні з’явилися на третьому бенкеті в палаці, організованому на честь президента і першої леді Німеччини — Франка-Вальтера Штайнмаєра та Ельке Бюденбендер.

Вільям і Кейт на бенкеті на честь візиту президента Франка-Вальтера Штайнмаєра / © Associated Press

Вільям і Кейт на бенкеті на честь візиту президента Франка-Вальтера Штайнмаєра / © Associated Press

Переїзд до нового будинку

Особливо радісним для сім’ї став кінець 2025 року. На початку листопада Кейт і Вільям зі своїми трьома дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї — переїхали до нового великого будинку у Віндзорі, який має стати їхнім постійним домом. Це 8-кімнатний маєток Форест-Лодж, у якому сім’я нещодавно зробила ремонт і планує там жити, навіть коли принц Вільям стане королем.

Такий вигляд має новий будинок родини Уельських у Віндзорі / © Getty Images

Такий вигляд має новий будинок родини Уельських у Віндзорі / © Getty Images

Принц і принцеса офіційно не коментували свій переїзд, однак інсайдери ділилися інформацією про те, що сім’я розглядає його як початок нового життя після важкого 2024 року, коли Кейт боролася з раком. Тож Уельські сповнені нових планів у той час, як їхні теперішні сусіди не дуже задоволені через цей переїзд, оскільки тепер заходи безпеки у Віндзорі та на території Великого парку поблизу значно вищі, ніж були раніше.

Поповнення у сім’ї

Кейт і Вільям люблять собак, і у них живе англійський кокер-спаніель Орла. Її вони отримали в подарунок 2020 року, після того, як собака Джеймса Міддлтона — брата принцеси Кейт — Луна народила шістьох маленьких здорових цуценят. Одне з них стало новим вихованцем Уельських після смерті їхнього собаки Лупо в листопаді 2020-го.

Принц Вільям з цуценятами

Принц Вільям з цуценятами

У день народження спадкоємця престолу — 21 червня — було опубліковано це його миле фото з цуценятами шоколадного та чорного кольорів. Знімок зроблено на вулиці, ймовірно, біля будинку пари. Принц Вільям сидить на траві та грається з трьома цуциками. Пізніше інсайдери розповіли, що сім’я думає, щоб залишити собі песиків.

