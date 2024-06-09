Підвіска із змістом: чим особлива нова прикраса королеви Мері, яку вона носить не знімаючи

У данській пресі давно ходять чутки про те, що шлюб короля Фредеріка X та королеви Мері тримається лише завдяки тому, що мати Фредеріка віддала йому престол. Втім, на публіці ця королівська пара демонструє гармонію та ідилію. А щоб люди менше говорили про можливе розлучення, королева Мері тепер носить на шиї прикрасу з ініціалом її чоловіка. На знак кохання так би мовити.

Золота підвіска з літерою " F"

Від того часу, як стало відомо про передбачувану зраду Фредеріка, на шиї його дружини Мері помітили одну дуже цікаву підвіску. Це золотий ланцюжок від данського бренду Halberstadt вартістю 700 доларів. Елегантний виріб із золота прикрашений діамантами 0,06 карата та ініціалом її чоловіка "F".

Підвіска "F" королеви Мері, фото: halberstadt.com

Королівські експерти переконані, що носячи цю підвіску королева Мері хоче продемонструвати суспільству, що вона так само підтримує чоловіка після гучного скандалу та кількох спекуляцій на тему його передбачуваних зрад.

У чому був скандал?

Король Фредерік X та королева Мері / Фото: Getty Images

У жовтні 2023 року спливли фотографії ще на той момент кронпринца Фредеріка під час його відпустки в Мадриді з мексиканською світською левицею Женєв'євою Касановою. Таблоїди зафіксували пару на виставці та в ресторані, а також зробили фото, на яких Фред ніби заходить до під'їзду, де живе Женєв'єва слідом за нею за кілька хвилин. Стверджувалося також, що чоловік провів там ніч, хоча сама пані Касанова випустила обурливу заяву наступного дня у своєму Instagram і заявила, що "категорично заперечує романтичні стосунки з данським кронпринцем".

Раптове зречення королеви Маргрете II від трону

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Через кілька місяців після цієї історії, яку активно обговорювали в данській та іспанській пресі, мати Фредеріка, королева Маргрете II, зробила заяву, що зрікається престолу на користь старшого сина.

Королева у своїй новорічній промові заявила, що зрікається трону через проблеми зі здоров'ям. Але експерти в один голос твердили, що Маргрете пішла на цей крок, оскільки була б нажахана розпадом шлюбу її сина і не хотіла втратити улюблену невістку Мері. На престолі королева перебувала 52 роки і поступилася його синові, якому на той момент було 55 років.

Вони мають намір зберегти шлюб

Королева Мері та король Фредерік X / Фото: Getty Images

Казкові романтичні стосунки Мері та Фредеріка, кажуть, закінчилися, але вони обидвоє сповнені рішучості виконувати ролі короля та королеви гідно. Усі ті ж експерти кажуть, що "закохані погляди" і "тримання за руки" — все для галочки, щоб показати, що їхній союз так само міцний і непорушний. Мабуть і прикраса з підвіскою "F" має говорити публіці про те, що Мері так само кохає свого чоловіка і всупереч усім чуткам має намір і надалі залишатися його дружиною та його королевою.

Підвіска "F" королеви Мері / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чим особлива заручальна каблучка королеви Мері.

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