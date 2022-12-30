Пір'я і пишна спідниця: історія весільного образу Керрі Бредшоу із "Сексу і міста"

2008 року на великі екрани вийшов перший повнометражний фільм "Секс і місто", який став продовженням культового серіалу з Сарою Джесікою Паркер у головній ролі. У картині ми побачили все ту ж обожнювану нью-йоркську модницю-журналістку Керрі Бредшоу, її подруг і Супермена, в якого вона була так закохана.

Головною темою фільму стала весілля пари, але, як ми знаємо, воно було провальним і герой-коханець так на нього й не з'явився, залишивши вбрану наречену. Та сьогодні ми б хотіли згадати весільну сукню, яку так ретельно підбирала Керрі Бредшоу, адже цей образ став одним із культових убрань кіногероїні.

"Сукня настільки незвичайна, що могла викликати сльози на весіллі навіть у найбільш недовірливої із жінок", — сказала Кері про цей наряд у фільмі.

Сара Джессіка Паркер в ролі Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

Створила сукню-хмару британська дизайнерка і засновниця стилю панк у моді Вів'єн Вествуд. Вперше сукня була представлена в колекції дизайнерки осінь/зима 2007-2008 під час Тижня моди в Парижі. Потім його трохи допрацювали для персонажа Сари Джесіки Паркер у фільмі.

Колекція осінь/зима 2007-2008 / Фото: Getty Images

Вбрання було дуже неординарним і дійсно оригінальним: скульптурний корсет, що підкреслює тонку талію актриси, багатошарова "зефірна" спідниця, від якої захоплювало дух, відкрите декольте з аплікацією зі стразами. Плаття було виконано з матеріалу двох різних кольорів: верх корсета зроблений із шовкового атласу слонової кістки із золотою підкладкою, а спідниця — з шовкової тафти білого кольору.

Родзинкою весільного вбрання Керрі стала бірюзово-синє прикраса у волоссі, прикріплена біля білосніжної фати. Але мало хто знає, що це не просто пір'я, а справжнісінький і досить рідкісний птах. Використовувала вона його, мабуть, як "щось синє" — це західна традиція, яка символізує вірність, але нехай і ця річ в образі й не принесла їй удачі в той день, та все ж шанувальникам франшизи запам'яталася назавжди.

Сара Джессіка Паркер в ролі Керрі Бредшоу / Фото: Getty Images

Прикраса стала відсиланням до вікторіанської епохи, коли було модним прикрашати волосся й капелюхи опудалами дрібних і яскравих райських птахів, а також комах. Але є і ще один секрет, що цей капелюшок приховував — вона стала "першою ластівкою" нової колекції Александра Макквіна, яку він створив разом із британським капелюшником Філіпом Трейсі.

У колекції дизайнери використовували пір'я й опудала. Публіка сприйняла колекцію негативно, а захисники природи просто її освистали. Це були повне фіаско для обох.

Як бачимо, модну революцію ні Макквіну, ні Трейсі здійснити не вдалося, і повернути моду ХІХ століття — теж.

Модель на показі Alexander McQueen весна-літо 2008 / Фото: Getty Images

Модель на показі Alexander McQueen весна-літо 2008 / Фото: Getty Images

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