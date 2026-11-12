Після народження дитини все змінилося: наречена Роберта Паттінсона Сьюкі Вотергаус зізналася, чого соромиться як мама

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

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Ще кілька років тому Сьюкі Вотергаус могла дозволити собі не надто перейматися тим, наскільки ретельно продуманий її повсякденний образ. Однак після народження дитини у 2024 році її погляд на стиль дещо змінився. 34-річна акторка, співачка та наречена Роберта Паттінсона зізналася, що тепер намагається мати зібраніший вигляд і, як виявилося, справа не лише в особистих уподобаннях.

2026 року у Нью-Йорку Сьюкі поспілкувалася з журналістами видання PEOPLE та розповіла, що материнство вплинуло навіть на її гардероб.

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Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

«Мабуть, тепер я трохи краще приводжу себе до ладу, ніж раніше» — сказала вона. А потім із гумором пояснила причину.

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«Трохи ніяково з’являтися на людях із дитиною та мати при цьому неохайний вигляд. Можливо, я просто намагаюся більше старатися, щоб інші мами мене не засуджували» — зʼірка добре знає, що таке негласний «мамський дрескод», щоправда, її власний підхід до елегантності залишається доволі невимушеним.

Та мода — лише одна зі змін, які принесло їй материнство. Раніше в інтерв’ю акторка зізнавалася, що дуже емоційно відреагувала на новину про те, що чекає на дівчинку. Щойно дізналася стать майбутньої дитини, одразу зателефонувала мамі зі сльозами на очах.

Сьюкі Вотергаус / © Associated Press

«Я подумала «Боже мій, невже мені доведеться пройти через усе те, через що ти пройшла зі мною?»» — згадувала акторка та жартувала про власний непростий підлітковий період. Утім, мама заспокоїла доньку та запевнила, що та була чудовою дитиною.

Також Сьюкі розповіла про виховання доньки, яка вже підростає та назвала себе доволі типовою «мамою-міленіалкою». Вона любить чіткий розклад, планування та передбачуваний режим дня. За словами зірки, саме дисципліна допомагає поєднувати материнство з насиченим гастрольним графіком.

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Сьюкі Вотергаус і Роберт Паттінсон / © Associated Press

«Я люблю розклад. Він означає, що моя донька щаслива, тож завдяки йому навіть хаос гастролей стає керованим» — пояснила вона. А ось розлука з дитиною, зізнається Сьюкі, зовсім не стає легшою з часом.

«Ваше тіло буквально палає від бажання бути поруч із малюком і це нікуди не зникає» — поділилася вона.

Історія Суккі Вотергаус — це знайоме багатьом мамам прагнення знайти баланс між власним життям, роботою та турботою про дитину. Навіть зірки не застраховані від думок про те, як їх оцінюють інші батьки, і часом теж намагаються відповідати уявному стандарту «ідеальної мами».

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