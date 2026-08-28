Після раку та депрессії: Олівія Манн повертає собі право бути красивою

Олівія Манн / © Associated Press

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Іноді повернення до себе починається не з великої психологічної трансформації, а з сукні, в якій ви нарешті знову впізнаєте себе. Для 46-річної Олівії Манн шлях до цього відчуття виявився непростим, про це розповіло видання People. Після народження дітей, боротьби з післяпологовою депресією, діагнозу раку молочної залози та серії складних операцій акторці довелося буквально заново знайомитися зі своїм тілом і власним відображенням у дзеркалі.

В інтерв’ю USA Today Манн зізналася, що роки боротьби змінили не лише її здоров’я, а й ставлення до зовнішності та одягу.

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Олівія Манн / © Associated Press

Після народження сина Малкольма у 2021 році Олівія зіткнулася з післяпологовою депресією, яку називає дуже ізольованим досвідом. Вона, як і багато жінок, сподівалася швидко повернутися до тіла, яке мала до вагітності, проте цього не сталося.

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Змінилася вага, змінилося тіло, а разом із ним і весь гардероб. Через грудне вигодовування її груди стали значно більшими, тож звичний одяг просто перестав підходити. Замість того щоб повністю змінювати шафу, акторка почала свідоміше ставитися до вибору речей иа насамперед обирати комфорт.

Олівія Манн / © Associated Press

Здавалося, після року боротьби з тривогою вона нарешті почала виходити з цього туману. Проте саме тоді життя підготувало нове випробування: у 2023 році Манн діагностували рак молочної залози.

Далі були операції, зокрема подвійна мастектомія та реконструкція. Її тіло знову змінилося — і разом із ним змінилося ставлення до одягу. У якийсь момент, після чотирьох операцій, Олівія зрозуміла, що більше не хоче щодня відчувати себе чужою самій собі.

Олівія Манн / © Associated Press

Акторка вирішила, що після всіх битв, які йшли одна за одною, вона більше не збирається витрачати решту життя на думку, що їй «нічого вдягнути». Замість цього Манн поставила перед собою інше завдання — знайти спосіб знову отримувати задоволення від свого відображення і від життя.

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Ще у 2024 році вона розповідала, як адаптувалася до нового тіла перед виходами на червоний хідник. Після мастектомії на її тілі залишилися западини та сліди від операцій, зокрема у зоні, де видаляли лімфатичні вузли. Деякі сукні через це викликали у неї стрес.

Олівія Манн / © Associated Press

Олівія відрощувала волосся та використовувала спеціальний макіяж, схожий на татуювання, щоб приховувати шрами, проте згодом змінила погляд на них.

«Я нагадую собі, що це бойові рани. Я можу показувати їх, коли захочу, і приховувати, коли захочу».

Історія Олівії Манн бореться не за моду, а за право знову обирати себе. Після хвороби, операцій та моментів, коли власне тіло здається незнайомим, вона поступово повертає собі контроль, навіть через такі, на перший погляд, прості речі, як улюблена сукня чи вдалий образ.

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Олівія Манн / © Associated Press

І головна думка у тому, що шрами, зміни та нові форми не означають, що жінка має відмовитися від бажання подобатися собі. Іноді шлях до себе справді починається з рішення більше не чекати «ідеального моменту», а просто вдягнути те, ц чому ви знову відчуваєте себе собою.

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