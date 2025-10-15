Плагіат, харасмент і нездорова худорлявість: гучні скандали навколо бренду Victoria’s Secret

Адріана Ліма і Кендіс Свейнпол під час показу мод Victoria's Secret, 2013 / © Associated Press

Американський білизняний бренд Victoria’s Secret, ймовірно, один з найвідоміших у своєму сегменті, зокрема через гламурні та розкішні шоу, які він протягом багатьох років проводив, а також моделей-«ангелів», які сяяли напівоголеними на подіумі з крилами. Але окрім гламуру та блиску, Victoria’s Secret був причетний до багатьох скандалів, а також неодноразово піддавався критиці з боку активістів і багатьох жінок, які втомилися дивитися на моделей з ідеальними тілами.

Оскільки бренд знову повертає показ з дефіле, ангелами та декораціями, пропонуємо згадати кілька гучних скандалів, які знищили репутацію однієї з найвідоміших компаній з виробництва жіночої спідньої білизни.

Бегаті Прінслу / © Associated Press

Занадто худі моделі

Будь-хто, хто хоч раз бачив дівчат, які брали участь у показах бренду або рекламували його продукцію, знав, що всі моделі — ідеальні: високі, стрункі, худі. Проте більшість клієнток бренду Victoria’s Secret — звичайні жінки і відповідно бачити в білизні, яку вони купують, хотіли саме таких як вони. Таким чином критика компанії зростала з кожним роком, оскільки люди хотіли розмаїття та рівності і хотіли бачити «реальних жінок».

Також 2014 року бренд запустив кампанію з просування своєї лінії бюстгальтерів Body під назвою «Ідеальне тіло», яка викликала серйозні суперечки через підтримку лише обмеженого і нездорового типу фігури.

Лілі Олдрідж / © Associated Press

Шоу стали називати однаковим, аудиторія зменшилася, багато хто відмовлявся купувати речі через дивний маркетинг і позицію бренду. На думку багатьох, просування «ідеальних» тіл спричиняло у багатьох жінок невдоволення своїм тілом, впливало на психіку і самооцінку.

Модель Тесс Голлідей публічно заявила: жінки plus size також хочуть носити білизну, бути сексуальними, і бренд недопрацьовує з розмірним рядом.

Критика зовнішності моделей

Але поки світ критикував бренд за відсутність розмаїття фігур, моделі, які на нього працювали, страждали не менше. Дівчата мали відповідати встановленим маркою стандартам — бути худими та підкачаними. Багато хто місяцями сидів на дієтах і регулярно займався в залі, щоб бути у формі та пройти кастинг, адже брати участь у шоу щороку без кастингу могли лише «янголи» — тобто ті моделі, які уклали спеціальний контракт з маркою, а от усі решта повинні були проходити відбір.

Але тим не менш «ангели» теж працювали над собою.

«Не те щоб повернутися у форму після вагітності було легко: після народження Ані у мене було лише три місяці, щоб скинути вагу [перед шоу Victoria’s Secret 2008 року], і я користувалася послугами служби доставки їжі по 1200 калорій на день, яку я просто ненавиділа. Я б так більше не змогла», — розповіла Алессандра Амбросіо.

Алессандра Амбросіо, 2008 рік / © Associated Press

Колишня модель бренду Бріджит Малкольм стала однією із найбільших критиків компанії. Зокрема, вона розповідала, що Ед Разек — колишній директор із маркетингу, відмовив їй в участі в шоу Victoria’s Secret 2017 року, бо вона мала не досить гарний вигляд, оскільки почала носити бра на розмір більше.

Також у компанії попросили схуднути модель Ерін Гізертон, адже вона була недостатньо стрункою, щоб вийти на подіум. За її словами, під час підготовки до шоу 2013 року тиск увігнав її «у справжню депресію, бо я так старанно працювала і відчувала, що моє тіло мені чинить опір», та додала: «І я дійшла до того, що одного вечора я повернулася додому з тренування, пам’ятаю, як дивилася на свою їжу і думала, що, може бути, мені просто не варто їсти».

Саме через критику в суспільстві щодо худорлявості дівчат, бренд почав показувати залаштунки, де багато учасниць показу їдять. Це була постановочна спроба спростувати всі звинувачення.

Модель їсть за лаштунками показу Victoria’s Secret у Нью-Йорку в середу, 10 листопада 2010 року / © Associated Press

Культурна апропріація

2017 року один із сегментів шоу називався «Пригоди кочівників» і містив низку вбрань у стилі племен та індіанців. Один з ансамблів, зокрема, викликав хвилю критики в соціальних мережах. Австрійська модель Надін Леопольд вийшла на подіум в головному уборі з пір’я, який нічим не відрізнявся від традиційного військового головного убору, який у багатьох індіанських племен вважають символом поваги і хоробрості.

Надін Леопольд / © Getty Images

Причому сталося це вже після того, як 2012 року моделі Карлі Клосс довелося вибачатися за те, що вона вийшла на подіум у повному індіанському головному уборі. Цей образ навіть вирізали з трансляції.

Карлі Клосс / © Getty Images

2016 року низка вбрань моделей зазнала критики за крадіжку з азіатської культури, а для показу бренду 2010 року деякі темношкірі моделі були вдягнені в анімалістичні принти, з племінними татуюваннями, а одна з них навіть носила кільця на шиї і відповідні браслети.

Емануела Де Паула / © Getty Images

Відсутність різноманітності

Окрім відсутності різних жіночих фігур на подіумі, багато хто також обурювався, що до показів не запрошують трансгендерних моделей. Відповідь директора з маркетингу та виконавчого віце-президента зі зв’язків із громадськістю Victoria’s Secret Едварда Разека усіх шокувала.

«Питання таке: чому б вашому шоу не зробити це? Хіба в ньому не має бути транссексуалів? Ні. Ні, я не думаю, що нам варто. Ну чому б і ні? Тому що шоу — це фантазія. Це 42-хвилинний розважальний спецвипуск. Ось що це таке», — сказав він.

Заява Разека викликала шквал критики в соціальних мережах, де споживачі та критики сприйняли його позицію як зневажливе ставлення до цілих груп потенційних споживачів. Ці коментарі затьмарили саме шоу, яке незабаром відбулося.

Після перезапуску компанія змінила свою позицію і запросила Алекс Консані та Валентину Сампайо.

Валентина Сампайо / © Associated Press

Харасмент у компанії

У лютому 2020 року понад 100 моделей підписали відкритого листа до генерального директора Victoria’s Secret Джона Мехаса, закликаючи компанію вжити конкретних заходів для зміни культури сексизму, цькування й домагань. Лист ініціював Model Alliance — неприбуткова організація, що підтримує працівників індустрії моди.

Цей крок призвів до розслідування The New York Times, яке виявило «культуру сексизму, цькування і домагань» усередині компанії. Зокрема, колишнього виконавчого директора Едварда Разека звинуватили в сексуальних домаганнях і створенні токсичного робочого середовища. Моделі зазначили, що після попередніх звернень компанія не вжила конкретних заходів, а лише заявила про намір «продовжувати слухати»

У своєму листі моделі закликали Victoria’s Secret приєднатися до програми RESPECT, розробленої Model Alliance. Ця програма передбачає підписання юридично обов’язкових угод, які зобов’язують агентства, бренди та інших учасників індустрії дотримуватися кодексу поведінки, що забезпечує безпеку і захист від домагань на робочому місці.

Зв’язки з Джеффрі Епштейном

Не оминула бренд і історія з Джеффрі Епштейном. Лес Векснер, який придбав Victoria’s Secret 1982 року, як частину своєї роздрібної імперії мав прямі зв’язки з Епштейном, американським сексуальним злочинцем і педофілом, з яким він познайомився десь близько 1986 року.

Векснер надав Епштейну гроші, таунхаус у Верхньому Іст-Сайді, і Boeing 727, що належить компанії L Brands.

Плагіат

Kiini — нью-йоркський бренд купальників з оздобленням гачком. Засновниця бренду Іпек Іргіт. Улітку 2015 року Victoria’s Secret випустила схожий на Kiini купальник. Шанувальники Kiini заявили, що Victoria’s Secret скопіювали дизайн. Іргіт одразу ж подала заяву про порушення авторських прав, заявивши, що Victoria’s Secret скопіювала дизайн.

Купальник Kiini / фото: fashionnetwork

Версія Victoria’s Secret називалася The Crochet-Trim Teeny Triangle Top. Купальник видалили із сайту Victoria’s Secret. Через два роки Victoria’s Secret і бренд купальників Kiini врегулювали спір про порушення авторських прав. Умови угоди не розголошували, але сума збитків, передбачена в позові, становила до 150 000 доларів.

Купальник Victoria’s Secret / фото: fashionnetwork

Зміна концепції, яку відкотили назад

Для багатьох стала сюрпризом заява компанії влітку 2021 року, коли вони повністю вирішили змінити керівництво та концепцію бренду: «ангелів» розпустили, на роботу взяли дівчат, які прославилися не красою, а своїми вчинками та досягненнями. Так у Victoria’s Secret з’явилися футболістка Меган Рапіно, представниця лижного фрістайлу Ейлін Гу, модель Палома Есслер, акторка й «Міс світу» Пріянка Чопра-Джонас, трансґендерна модель Валентина Сампайо, модель і біженка з Південного Судану Адут Акеч, а також журналістка й фотографиня Аманда де Кадене. Також на роботу по просуванню взяли модель Хейлі Бібер.

Нових співробітниць назвали амбасадорками бренду, а цей проєкт — VS Collective. Однак 2024 року шоу повернули, а вищеназвані жінки більше не з’являлися ні в рекламних кампаніях, ні в інших проєктах. Активно працює з брендом тільки модель Валентина Сампайо.