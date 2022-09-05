Пластика Дженніфер Еністон: що міняла в зовнішності популярна акторка

Цього року Дженніфер Еністон виповнилося 53 роки. Але зірка має набагато молодший вигляд, ніж заявлено в її паспорті.

Можливо, у Джен хороша генетика, а ще вона багата й успішна, а отже, має можливість відвідувати найкращі салони краси та косметологічні кабінети.

Втім, не все на обличчі Еністон від природи. Зі стовідсотковою вірогідністю можна сказати, що акторка робила собі ринопластику. Це сталося на зорі її кар'єри, коли Дженніфер почала зніматися в культовому серіалі "Друзі".

Дженніфер Еністон в 20 років / Фото: Getty Images

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Але навіть після цього її ніс має дуже природний вигляд. Вужчим став тільки його кінчик, і то зовсім трохи. Хірургу треба віддати належне, процедура була зроблена ювелірно. Кажуть, деякі дівчата навіть приходять до пластичних хірургів з фотографією носа Еністон, хочуть собі такий самий.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Безумовно зірка багато часу приділяє процедурам з догляду шкіри обличчя і тіла. Кабінет косметолога Джен відвідує регулярно, швидше за все, їй роблять ліфтинг-масажі, а також курсами ультразвукову і лазерну терапію для того, щоб підтримувати шкіру в тонусі.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Груди у Дженніфер натуральні. Оскільки зірка не народжувала дітей, то жодні підтяжки їй не знадобилися.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Деякі експерти стверджують, що Дженніфер робила невелике ін'єкційне збільшення губ і підтяжку обличчя. Однак складно підтвердити або спростувати цю інформацію.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Також читайте Пластика Вікторії Бекхем: як змінювалася зовнішність модної ікони

Окремої похвали заслуговує фігура акторки. На жаль, Дженніфер не розповідає, чим саме займається, та точно відомо, що акторка любить йогу. З хорошою генетикою, здоровим способом життя і заняттями йогою цілком можна мати вигляд, як Джен у свої 52 роки.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Читайте також: