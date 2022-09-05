Пластика Дженніфер Еністон: що міняла в зовнішності популярна акторка

Цього року Дженніфер Еністон виповнилося 53 роки. Але зірка має набагато молодший вигляд, ніж заявлено в її паспорті.
Можливо, у Джен хороша генетика, а ще вона багата й успішна, а отже, має можливість відвідувати найкращі салони краси та косметологічні кабінети.
Втім, не все на обличчі Еністон від природи. Зі стовідсотковою вірогідністю можна сказати, що акторка робила собі ринопластику. Це сталося на зорі її кар'єри, коли Дженніфер почала зніматися в культовому серіалі "Друзі".
Але навіть після цього її ніс має дуже природний вигляд. Вужчим став тільки його кінчик, і то зовсім трохи. Хірургу треба віддати належне, процедура була зроблена ювелірно. Кажуть, деякі дівчата навіть приходять до пластичних хірургів з фотографією носа Еністон, хочуть собі такий самий.
Безумовно зірка багато часу приділяє процедурам з догляду шкіри обличчя і тіла. Кабінет косметолога Джен відвідує регулярно, швидше за все, їй роблять ліфтинг-масажі, а також курсами ультразвукову і лазерну терапію для того, щоб підтримувати шкіру в тонусі.
Груди у Дженніфер натуральні. Оскільки зірка не народжувала дітей, то жодні підтяжки їй не знадобилися.
Деякі експерти стверджують, що Дженніфер робила невелике ін'єкційне збільшення губ і підтяжку обличчя. Однак складно підтвердити або спростувати цю інформацію.
Окремої похвали заслуговує фігура акторки. На жаль, Дженніфер не розповідає, чим саме займається, та точно відомо, що акторка любить йогу. З хорошою генетикою, здоровим способом життя і заняттями йогою цілком можна мати вигляд, як Джен у свої 52 роки.
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