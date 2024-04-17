Пластика Вікторії Бекхем: як змінювалася зовнішність модної ікони

За роки своєї публічності якою тільки не була Вікторія. Публіка бачила її і блондинкою, і брюнеткою, і з різними зачісками, і навіть з різною вагою. Кар'єру Вікторія Адамс почала з роботи в жіночому попгурті Spice Girls, всі учасниці колективу були на вершині успіху в кінці 90-х.

Вікторія Бекхем в групі Spice Girls / Фото: Associated Press

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Коли Вікторія покинула лави гурту її зовнішність почала змінюватися. Вікі помітно схудла, і дещо підкоригувала в своєму тілі. І перше, що зробила Бекхем після того, як схудла — вставила собі силіконові імпланти в груди і зробила ринопластику.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Associated Press

Її широкий від природи ніс надавав обличчю простоти, та якоїсь грубуватості, а хотілося витонченості і аристократичності. Тому ніс Вікторія Бекхем змінювала кілька разів поки не отримала ідеальний результат.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Associated Press

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Associated Press

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Пластика грудей мала місце теж, до того ж робили її неодноразово. Вперше вона збільшила груди на початку 2000-х, але з розміром тоді прогадали. Імпланти виявилися занадто великими і мали не пропорційний вигляд з фігурою зірки. Пізніше Вікторія зменшила розмір і отримала вже хороший результат, з яким ходила до народження третьої дитини — сина Круза. Після вагітності дизайнерка вирішила вийняти імпланти і повернути свої натуральні груди.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Різні пластичні хірурги кажуть, що Вікторія Бекхем видаляла грудки Біша, через це пропала припухлість на обличчі і зникли ямочки зі щік. Також щось явно робили з її підборіддям, його форма стала трохи іншою, ніж була раніше.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Губи Вікторія Бекхем теж збільшувала, робила це неодноразово. Але тут треба віддати їй належне, їхня форма завжди залишалася в межах розумного.

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Вікторія Бекхем / Фото: Associated Press

Сьогодні Вікторія Бекхем дуже задоволена собою. Вона стежить за харчуванням, займається спортом, відвідує косметолога і робить всі можливі косметологічні процедури, щоб якомога довше залишатися молодою. З пластичною хірургією зірка, здається, зав'язала.

Вікторія Бекхем з сім'єю / Фото: Instagram Девіда Бекхема

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Associated Press

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