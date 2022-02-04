Платиновий ювілей королеви: якими були сходження на трон та коронація Єлизавети II

6 лютого 1952 року принцеса Єлизавета (старша дочка короля Георга VI та Єлизавети Боуз-Лайон) була оголошена королевою Великої Британії. Це сталося у день смерті батька. Лілібет у цей час перебувала разом зі своїм чоловіком принцом Філіпом у Кенії і стала першим за більш ніж 200 років монархом, який дізнався про свою нову роль, перебуваючи не на батьківщині.

Скоро королева Єлизавета ІІ відсвяткує платиновий ювілей правління – 70-річчя на троні. І хоча всі урочисті заходи з нагоди відзначення відбудуться у червні, престол монарх очолила саме 6 лютого – у день смерті свого батька короля Георга VI, який правив від 1937 до 1952 року. Принцеса Єлизавета зійшла на трон, коли їй було 25 років (зараз її величності – 95).

Король Георг VI його дружина Єлизавета та дочки — принцеси Єлизавета та Маргарет / Associated Press

Принцеса, народжена стати королевою

Принцеса Єлизавета Олександра Марія народилася 21 квітня 1926 року в сім'ї герцога та герцогині Йоркських. Під час правління її діда – короля Георга V – принцеса Єлизавета була лише третьою у черзі на престол після свого дядька, принца Едуарда, та батька, принца Альберта. Народження принцеси хоч і викликало громадський резонанс, проте ніхто не очікував, що дівчинка колись стане королевою, оскільки її дядько Едуард був ще молодий, неодружений і цілком міг одружитися та завести дітей. Коли 1936-го помер її дід – король Георг V, її дядько Едуард був проголошений новим королем. Він правив лише десять місяців і не був коронований, оскільки вирішив зректися престолу на користь свого молодшого брата Альберта (батька Єлизавети). Відрікся Едуард не просто так – він був давно закоханий у розлучену американку Волліс Сімпсон, роман з якою у нього почався, ще коли Волліс була заміжньою жінкою. Уряд Великої Британії не давав своєї угоди на шлюб навіть після того, як Сімпсон розлучилася.

Король Едуард VIII та принцеса Єлизавета / Getty Images

10 грудня 1936 року Едуард VIII підписав маніфест про зречення трону. Подія ця відбулася у форте Бельведер у присутності трьох братів: герцога Альберта Георга Йоркського, герцога Генрі Глостерського та герцога Георга Кентського. Батько Єлизавети став королем Георгом VI, а оскільки принцеса не мала братів (а лише молодша сестра Маргарет), вона стала ймовірною спадкоємицею. У той час лінія успадкування трона визначалася перворідністю за чоловічою перевагою, отже, якби у батьків Єлизавети пізніше народився син, то спадкоємцем став би він. Але цього не сталося.

Король Георг VI / Associated Press

1937 року 11-річна принцеса Єлизавета спостерігала за церемонією коронації свого батька, короля Георга VI, а через 16 років, 2 червня 1953 року, мала відбутися її власна офіційна коронація.

Як відбувалася коронація Єлизавети II

Коронація королеви Єлизавети II / Associated Press

Згідно з традицією, коронація монархині була проведена через рік після офіційного вступу на престол. То була перша коронація британського монарха, яку транслювали на телебаченні. Коронація Єлизавети була четвертою та останньою британською коронацією ХХ століття. На одноденну церемонію пішло 14 місяців підготовки, а перше засідання коронаційної комісії відбулося у квітні 1952 року під головуванням чоловіка королеви – принца Пилипа, герцога Единбурзького. Королева відвідала дві репетиції у Вестмінстерському абатстві – 22 та 29 травня. 24 березня 1953 померла бабуся Єлизавети – королева Марія (дружина короля Георга V), у своєму заповіті вона заявила, що її смерть не повинна вплинути на планування коронації її онуки. Так і сталося. Коронація Єлизавети була також першою великою світовою подією, яка транслювалася на міжнародному рівні на телебаченні. Її подивилися 27 мільйонів людей лише у Великій Британії та ще мільйони глядачів у всьому світі.

Королева Марія Текська / Getty Images

Коронаційне вбрання

Сукню, в якій Єлизавета з'явилася на своїй коронації, пошив для неї британський модельєр Норман Гартнелл.

Коронація королеви Єлизавети II / Associated Press

Саме він за шість років до коронації пошив для принцеси її весільну сукню. За Гартнеллом полювали журналісти, його намагалися підкупити, щоб він хоч щось розповів про королівське вбрання, але він не промовив жодного слова.

Коронація королеви Єлизавети II / Associated Press

Сукня для коронації була виготовлена з білого атласу та розшита золотими та срібними нитками з гербами Сполученого Королівства та Співдружності. Лілібет, можна сміливо сказати, працювала над сукнею разом із дизайнером, – вона провела вісім консультацій. За три дні до коронації модельєр доставив сукню до палацу, побачивши її, Єлизавета сказала лише одне слово: "Чудово". Поверх сукні королева одягла пурпурову мантію з шовковим підкладом, на мантії було вишите золоте оливкове листя та снопи пшениці, що символізують мир та процвітання.

Коронація королеви Єлизавети II / Associated Press

Норман Гартнелл також створив шість суконь для фрейлін королеви Єлизавети II, які також були дуже красивими.

Коронація королеви Єлизавети II / Associated Press

Від моменту коронації королева Єлизавета II одягала коронаційну сукню шість разів, включаючи відкриття парламенту в Новій Зеландії та Австралії 1954 року.

10 цікавих фактів про церемонію

1. Королева Єлизавета II була коронована 2 червня 1953 року у Вестмінстерському абатстві, ставши 39 монархом, коронованим тут. Вона стала шостою королевою, коронованою в абатстві, першою була королева Марія I, яка була коронована 1 жовтня 1553 року.

2. Служба коронації королеви розпочалася об 11:15 і тривала майже три години.

Коронація королеви Єлизавети II / Associated Press

3. Дорогою коронацію Єлизавета була у Державній діадемі Георга IV – короні, зображеної на марках. Виготовлена 1820 року діадема прикрашена трояндами, трилисниками та будяками, а також 1333 діамантами та 169 перлинами.

4. У процесі брали участь 250 осіб, включаючи церковних лідерів, прем'єр-міністрів Співдружності, членів королівського двору, цивільних та військових лідерів та йоменів гвардії. Службу провів архієпископ Кентерберійський. Загалом на церемонії коронації королеви у Вестмінстерському абатстві була присутня 8251 особа.

5. Принц Чарльз був першою дитиною, яка побачила коронацію своєї матері як суверена і отримав спеціальне дитяче запрошення, розписане вручну. Його молодша сестра принцеса Ганна не була присутня на церемонії, оскільки її вважали надто юною для цього.

6. Королева була коронована в кріслі святого Едуарда, виготовленому 1300-го для Едуарда I, і відтоді використовувався на кожній коронації. Воно постійно зберігається у Вестмінстерському абатстві.

7. Корона святого Едуарда, виготовлена 1661 року, була покладена на голову королеви під час церемонії коронації. Вона важить 4 фунти та 12 унцій (трохи більше двох кілограмів) і зроблена з чистого золота.

Королева Єлизавета II зі своїми фрейлінами, Зелена вітальня, Букінгемський палац, 2 червня 1953 року / Getty Images

8. На коронації були присутні понад 2000 журналістів та 500 фотографів з 92 країн. Серед іноземних журналістів була Жаклін Був'є (згодом перша леді США Джекі Кеннеді), яка на той час працювала у Washington Times-Herald.

9. Королева з'явилася зі своєю сім'єю на балконі Букінгемського палацу, все ще в імператорській державній короні та королівських мантіях, щоб привітати натовпи людей.

10. Численні офіційні фотографії були зроблені в Букінгемському палаці після коронації, але найбільш запам'ятовуються ті, що були зроблені Сесілом Бітоном.

Фотографія Сесіла Бітона королеви Єлизавети II, зроблена під час її коронації 1953 року, частина виставки "Королева: портрети монархині", що демонструється у Віндзорському замку. / Getty Images

Читайте також: