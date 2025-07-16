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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
410
Час на прочитання
1 хв

Племінники Діани: який мають вигляд діти сестер і брата найвідомішої принцеси

Пропонуємо познайомитися з родичами принцеси ближче.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер / © Associated Press

У принцеси Діани була велика родина, адже окрім неї у графа Джона Спенсера та Френсіс Рут Рош було ще троє дітей — дві дочки та син. Більшість із них веде тихе життя і рідко з’являється на публіці. Який мають вигляд племінники та племінниці найвідомішої у світі принцеси пропонуємо подивитися нижче.

Діти Сари МакКоркодейл

Емілі МакКоркодейл

Джеймс Гатт та Емілі Гатт (МакКоркодейл) / © Getty Images

Джеймс Гатт та Емілі Гатт (МакКоркодейл) / © Getty Images

Джордж МакКоркодейл

Джордж МакКоркодейл зі своїми кузинами та кузеном Спенсерами / © Getty Images

Джордж МакКоркодейл зі своїми кузинами та кузеном Спенсерами / © Getty Images

Селія МакКоркодейл

Джордж Вудгаус та Селія МакКоркодейл / © Getty Images

Джордж Вудгаус та Селія МакКоркодейл / © Getty Images

Діти Джейн Феллоуз

Лора Феллоуз

Лора Феллоуз / © Getty Images

Лора Феллоуз / © Getty Images

Александр Феллоуз

Александр Феллоуз із дружиною / © Getty Images

Александр Феллоуз із дружиною / © Getty Images

Елеонора Феллоуз

На публіці практично не з’являється, соцмережі не веде. Публічні фотографії з членами сім’ї Елеонори є часів її дитинства.

Леді Джейн Феллоуз з дітьми Лорою, Александром та Елеонорою / © Getty Images

Леді Джейн Феллоуз з дітьми Лорою, Александром та Елеонорою / © Getty Images

Діти Чарльза Спенсера

Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Леді Кітті Спенсер / © Getty Images

Еліза та Амелія Спенсер

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Леді Еліза та леді Амелія Спенсер / © Getty Images

Луї Спенсер

Луї Спенсер із мамою / © Getty Images

Луї Спенсер із мамою / © Getty Images

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Дата публікації
Кількість переглядів
410
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