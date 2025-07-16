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Племінники Діани: який мають вигляд діти сестер і брата найвідомішої принцеси
Пропонуємо познайомитися з родичами принцеси ближче.
У принцеси Діани була велика родина, адже окрім неї у графа Джона Спенсера та Френсіс Рут Рош було ще троє дітей — дві дочки та син. Більшість із них веде тихе життя і рідко з’являється на публіці. Який мають вигляд племінники та племінниці найвідомішої у світі принцеси пропонуємо подивитися нижче.
Діти Сари МакКоркодейл
Емілі МакКоркодейл
Джордж МакКоркодейл
Селія МакКоркодейл
Діти Джейн Феллоуз
Лора Феллоуз
Александр Феллоуз
Елеонора Феллоуз
На публіці практично не з’являється, соцмережі не веде. Публічні фотографії з членами сім’ї Елеонори є часів її дитинства.
Діти Чарльза Спенсера
Кітті Спенсер
Еліза та Амелія Спенсер
Луї Спенсер