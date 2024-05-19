Побачення наосліп та стрімкий роман: історія кохання Меган і Гаррі

Меган до зустрічі з Гаррі

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Меган Маркл — акторка з Каліфорнії, широко відома публіці завдяки ролі Рейчел Зейн у серіалі "Форс-мажори". Майбутня герцогиня Сассекська народилася 4 серпня 1981 року в Лос-Анджелесі. Її батько Томас Маркл — американець з голландським і ірландським корінням, а мати Дорія — афроамериканка. З юних років Меган була присутня на різних знімальних майданчиках, оскільки її батько працював режисером. Мама була соціальною працівницею і інструкторкою з йоги.

Герцогиня Меган і її мама Доріа Редлан / Фото: Associated Press

Меган закінчила Північно-Західний університет і в 21 рік дебютувала в першому серіалі "Головний госпіталь". Спочатку Меган знімалася в епізодичних ролях в серіалах. Її перші роботи на великому екрані з'явилися у фільмах "Пам'ятай мене" (з Робертом Паттінсоном) і "Нестерпні боси" (з Дженніфер Еністон). Але успіх прийшов до неї після того, як актрису запросили на роль у серіал "Форс-мажори". Маркл знялася в семи сезонах і відмовилася від подальшої роботи в серіалі вже після знайомства і початку відносин з принцом Гаррі. До речі, до весілля з британським принцом Меган Маркл вже була одружена з кінорежисером Тревортом Енгельсоном. Вони перебували у відносинах 11 років і два роки були в офіційному шлюбі. Дітей у пари не було.

Меган Маркл і Треворт Енгельсон / Фото: Getty Images

Після того як Меган стала дружиною принца Гаррі, її персоною зацікавився американський генеалог Гері Бойд Робертс. Він провів дослідження, на підставі якого встановив, що батько Меган — Томас Маркл — є нащадком короля Англії Едуарда III. Він стверджує, що предком Меган за лінією батька був преподобний Вільям Скіппер, який в 1639 році емігрував до Бостона. Сам Вільям Скіппер був нащадком одного з синів Едуарда III — Лайонела, герцога Кларенса. Таким чином, Меган доводиться далекою родичкою своєму чоловікові Гаррі.

Гаррі до зустрічей з Меган

Принц Гаррі з батьками і братом / Фото: Associated Press

Принц Гаррі — син принцеси Діани і короля Чарльза III, молодший брат принца Вільяма. П'ятий у черзі на королівський трон. Народився в 15 вересня 1984 року в госпіталі Святої Марії в Паддінгтоні, в Лондоні. Гаррі навчався в школі Везербі в Лондоні, а з 1992 року приєднався до старшого брата Вільяма і став учнем школи Ладгроув у Беркширі, де провчився наступні п'ять років. Коли принцу було 12 років, його мама Діана загинула в автокатастрофі. Це стало значним ударом для братів.

Принц Гаррі з мамою Діаною / Фото: Associated Press

У 17 років принц Гаррі здобув славу "шаленої дитини", в британських ЗМІ його називали wild child. Він вживав марихуану, веселився на вечірках, крутив романи з численними дівчатами. Проте це не завадило Гаррі закінчити Ітонський коледж, професійно грати в регбі і пройти військову службу в Іраку. Гаррі часто ризикував своїм життям для виконання бойових завдань, "ходив лезом ножа" і водночас дуже потребував психологічної допомоги. Втрата матері завдала юному принцу сильної травми, про яку він згодом публічно говорив. Найбільш тривалі відносини, які були у Гаррі до Меган, це відносини з Челсі Дейві.

Принц Гаррі і Челсі Дейві / Фото: Associated Press

Вони були разом шість років, але, побувавши на весіллі старшого брата Гаррі — Вільяма, Челсі заявила, що не готова до королівського життя. Пара остаточно розлучилася. Ще одна дівчина, з якою у Гаррі були серйозні стосунки, акторка й танцівниця Крессіда Бонас, вона теж заявила, що не хоче бути дружиною принца і королівське життя не для неї. Меган Маркл, як виявилося, теж не впоралася з цим завданням: через два роки після весілля вони з Гаррі висловили бажання вийти з королівської сім'ї і поїхали в Канаду.

Зустріч, якої могло ніколи не трапитися

Герцогиня Меган і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Вважається, що Гаррі та Меган познайомила спільна подруга. На початку липня 2016 року Меган Маркл приїхала до Великої Британії з робочим візитом, і приятелька Меган — Віолет фон Вестенгольц — дочка аристократа Фредеріка Патріка Пірса Фрайгерр фон Вестенгольца, близького друга принца Чарльза — запропонувала актрисі організувати побачення з Гаррі. Віолет знала Гаррі ще з підліткового віку. Звичайно, Маркл знала, хто такий принц Гаррі, адже в дитинстві була чи не фанаткою його мами принцеси Діани. Тому на авантюру погодилася, тільки лише запитала: "Він хоча б милий?" Виявилося, що він не тільки милий, а й дуже цікавий. На першій зустрічі вони базікали без угаву, а коли прийшов час розходитися по домівках, вирішили, що на наступний день їм необхідно знову зустрітися. Уже після другого побачення Гаррі запропонував Меган поїхати разом із ним до Ботсвани, куди саме збирався. І Меган погодилася. Саме тому один з каменів на персні на заручини Меган був з Ботсвани — країни, де й почалася їхня романтична історія кохання. Повернувшись з поїздки, яка тривала тиждень, Гаррі і Меган зрозуміли, що більше не можуть жити одне без одного.

Як розвивався роман

Герцогиня Меган і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Перші чотири місяці парі вдавалося приховувати свій роман від публіки. Поки в жовтні 2016 року таблоїд Sunday Express не повідомила, що принц Гаррі зачарований своєю новою подругою, американською актрисою Меган Маркл. У той же день Меган опублікувала в своєму Instagram, який тоді активно вела, пост із зображенням двох бананів, які обіймалися. Шанувальники зірки сприйняли це як натяк на початок серйозних відносин. Приблизно в той же час акторка відмовилася від фінансової підтримки свого колишнього чоловіка.

І якщо американські ЗМІ просто рясніли заголовками про новий роман Маркл, то в британських почалося щось подібне на те, що колись супроводжував кожен крок принцеси Діани. Як ми пам'ятаємо, Гаррі був глибоко вражений втратою матері і, розуміючи, які наслідки можу бути, вирішив діяти. Він заручився підтримкою батька та старшого брата, і 8 листопада 2016 року Кенсінгтонський палац офіційно підтвердив, що Гаррі і Меган зустрічаються. Гаррі намагався захистити Меган від преси, а його брат Вільям випустив заяву на підтримку дівчини. Пізніше Меган зізналася, що не очікувала такої реакції громадськості та ЗМІ на їхні відносини. Таблоїди обговорювали все: від кольору шкіри Меган до подробиць її особистого життя. Ніколи раніше акторка не стикалася з таким увагу, навіть за часів успіху серіалу "Форс-мажори".

Заручини і весілля

Роман розвивався стрімко. Уже в грудні принц привів свою подругу в Букінгемський палац і представив бабусі — королеві Єлизаветі II. Меган сподобалася не тільки монархині, а й її улюбленим собакам коргі. Гаррі пізніше навіть жартував, що на нього вони гавкають, а на Меган — ні. Різдво вони провели порізно, а на новорічні канікули вирушили в романтичну поїздку до Норвегії подивитися на північне сяйво.

Наступні чотири місяці Меган і Гаррі жили на дві країни. Вона — в Торонто, де знімалася в "Форс-мажорах", а він — у Лондоні. Вони літали один до одного, іноді потрапляли під приціли репортерів, і було очікувано, раз усе зайшло так далеко, що заручини не за горами.

Меган Маркл в "Форс-мажори" / Фото: Getty Images

Навесні Меган закрила свій life-style блог The Tig — часу на нього не залишалося, як і на соцмережі. Влітку пара повернулася в Ботсвану, Гаррі повіз кохану в подорож на її день народження. А на початку вересня Меган вперше публічно розповіла про їхні стосунки в інтерв'ю журналу Vanity Fair. Наприкінці вересня Гаррі взяв свою дівчину та її маму на "Ігри Нескорених" у Торонто.

Про заручини пари було оголошено 27 листопада 2017 року, через тиждень після того, як 70-річний ювілей з дня свого весілля відсвяткували королева Єлизавета II і принц Філіпп. Меган і Гаррі вийшли до фотографів у день заручин щасливі і не переставали обніматися. На пальці дівчини виблискувала каблучка з жовтого золота з великим діамантом із Ботсвани посередині та двома маленькими діамантами по боках, які були взяті з особистої колекції принцеси Діани.

Меган і Гаррі / Фото: Getty Images

Після фотоколу пара дала своє перше інтерв'ю, де розповіла історію кохання. Тоді ж вони висловили велике бажання працювати на королівську сім'ю. Минуло всього три роки, як Меган і Гаррі передумали і зробили рішучий крок, покинувши лави сім'ї.

Весілля пари відбулося 19 травня 2018 року в каплиці святого Георгія у Віндзорському замку. Перед весіллям Меган прийняла британське підданство і змінила конфесію, пройшовши через обряди хрещення і конфірмації, прийняті в англіканській церкві. Після весілля королева надала Меган і Гаррі титул герцога і герцогині Сассекських.

Весілля Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

6 травня 2019 року у подружжя народився син Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор. Він з'явився на світ у шпиталі Портленд (там же народжувала і принцеса Йоркська Євгенія). Меган і Гаррі відмовилися від будь-яких титулів для сина.

Герцогиня Меган і принц Гаррі з сином Арчі / Фото: Associated Press

У січні 2021 року пара оголосила, що чекає на другу дитину. Після пережитого в липні 2020 року викидня герцогиня Сассекська досить швидко завагітніла знову. Їхня дочка Лілібет народилася 4 червня 2021 року, пологи пройшли у США, де живе подружжя. Від моменту сходження на престол короля Чарльза III діти пари отримали титули принца та принцеси.

Нагадаємо, раніше ми розповідали 20 цікавих фактів про стосунки Меган і Гаррі.

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