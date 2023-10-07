Подарунки від Бекса: п'ять найрозкішніших заручальних каблучок Вікторії Бекхем

Девід та Вікторія Бекхеми у шлюбі вже 24 роки. Цю зіркову родину у Великій Британії називають другою за популярністю після королівської.
Нещодавно Netflix презентував чотирисерійний фільм про Девіда Бекхема. У ньому розповідається про становлення його, як футболіста, а також показано, як починався бурхливий роман між найзнаменитішим спортсменом Англії та Posh Spice (ексучасницею мега-популярної тоді попгрупи Spice Girls) Вікторією Адамс.
Вони ознайомилися на початку 1997 року під час благодійного футбольного матчу. До цього Девід бачив Вікторію тільки по телевізору і часто жартував із хлопцями по команді, що обов'язково одружиться з Posh Spice (таке прізвисько було у Вікі у групі).
"Сьогодні я найщасливіша дівчина у світі", — прокоментувала того дня заручини Вікторія.
"Я навіть не знала, хто він такий. Я ніколи не захоплювалася футболом", — говорила про цю зустріч Вікторія. Але їхній роман спалахнув блискавично. Вже наступного 1998 року пара оголосила про заручини, а пресі охрестили їх " Пош і Бекс". На момент заручин Девід вже непогано заробляв і не приховував, що любить витрачати гроші. Сьогодні ми розповідаємо вам про найпершу заручальну каблучку, яку футболіст подарував своїй дівчині в день їхніх заручин.
Перстень з діамантом огранювання "Маркіз"
Саме такий вигляд мала найперша заручальна каблучка Вікторії. Перша, але не єдина. Це була прикраса із жовтого золота, з 3-каратним діамантом ограновування "Маркіз". Прикраса була досить скромною за своїм дизайном, хіба що великий камінь натякав на те, що скупитися на своїй коханій Девід не планував.
4 липня 1999 року Вікторія та Девід одружилися в замку Латтреллстоун, в Ірландії. Це було розкішне весілля, де окрім весільних луків вони з'явилися перед гостями у фіолетових костюмах, а їх зовсім ще маленький син Бруклін був "відповідальним" за обручки.
Від того часу Девід подарував своїй дружині Вікторії не тільки прізвище Бекхем, а й понад десять заручних каблучок на знак кохання. Ми вибрали п'ять найвідоміших із них, щоб розповісти докладніше.
Каблучка з діамантами
Одна з найдорожчих прикрас у колекції Вікторії. Каблучка виконана з платини з величезним 17-каратним грушоподібним діамантом та діамантовою доріжкою по колу. Її Вікі отримала у подарунок 2005 року, а вартість оцінювалася на суму понад 2,5 мільйона доларів.
Каблучка зі смарагдом ограновування "Кушон"
Прикраса з білого золота або платини (точно не відомо, з діамантовою доріжкою та величезним смарагдовим каменем ограновування "Кушон" місіс Бекхем отримала у подарунок 2007 року).
Точна вартість ювелірного виробу не відома і варіюється від 650 до 920 тисяч доларів. З роками каміння, яке Бекс дарував своїй дружині, ставало все більше. Є у Вікторії схожа каблучка і з сапфіром, і з рубіном.
Каблучка з місячним каменем
2015 року Вікторія вперше з'явилася на публіці з незвичайною для неї прикрасою. Це був ювелірний виріб із місячним каменем у платиновій смузі, інкрустованій діамантами.
Місячний камінь вважається рідкісним для обручок, але має дуже цікаве значення, символізуючи нові починання. Можливо, подарунок було зроблено після того, як пара пережила чергові труднощі, а Бекса звинувачували у черговій зраді. Таким чином футболіст хотів показати, що силу їхніх стосунків із Вікторією нікому не вдасться зламати.
Перстень з жовтим діамантом
2018 року Вікі отримала черговий подарунок – каблучку з жовтим діамантом класичного квадратного огранювання. Шанувальники помітили, що місіс Бекхем почала носити лаконічні каблучки без величезного каміння. Та й вартість цієї становила лише 157 тисяч доларів. Мабуть, до того моменту Девід і Вікторія вже всім все довели, і дарувати діаманти дружині один більше іншого, вже не мало жодного сенсу.
Кажуть, в ювелірній скриньці Вікторії Бекхем близько 14 заручних каблучок, а їхня загальна вартість становить 6,5 мільйонів доларів. Не виключено, що колекція поповниться новинками, адже попереду на пару чекає 25-та річниця шлюбу.
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