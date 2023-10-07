Подарунки від Бекса: п'ять найрозкішніших заручальних каблучок Вікторії Бекхем

Девід та Вікторія Бекхеми у шлюбі вже 24 роки. Цю зіркову родину у Великій Британії називають другою за популярністю після королівської.

Нещодавно Netflix презентував чотирисерійний фільм про Девіда Бекхема. У ньому розповідається про становлення його, як футболіста, а також показано, як починався бурхливий роман між найзнаменитішим спортсменом Англії та Posh Spice (ексучасницею мега-популярної тоді попгрупи Spice Girls) Вікторією Адамс.

Вікторія та Девід Бекхеми на прем'єрі серіалу "Бекхем" / Фото: Associated Press

Вони ознайомилися на початку 1997 року під час благодійного футбольного матчу. До цього Девід бачив Вікторію тільки по телевізору і часто жартував із хлопцями по команді, що обов'язково одружиться з Posh Spice (таке прізвисько було у Вікі у групі).

"Сьогодні я найщасливіша дівчина у світі", — прокоментувала того дня заручини Вікторія.

Вікторія Адамс і Девід Бекхем у день заручин, 1998 рік / Фото: Getty Images

"Я навіть не знала, хто він такий. Я ніколи не захоплювалася футболом", — говорила про цю зустріч Вікторія. Але їхній роман спалахнув блискавично. Вже наступного 1998 року пара оголосила про заручини, а пресі охрестили їх " Пош і Бекс". На момент заручин Девід вже непогано заробляв і не приховував, що любить витрачати гроші. Сьогодні ми розповідаємо вам про найпершу заручальну каблучку, яку футболіст подарував своїй дівчині в день їхніх заручин.

Перстень з діамантом огранювання "Маркіз"

Саме такий вигляд мала найперша заручальна каблучка Вікторії. Перша, але не єдина. Це була прикраса із жовтого золота, з 3-каратним діамантом ограновування "Маркіз". Прикраса була досить скромною за своїм дизайном, хіба що великий камінь натякав на те, що скупитися на своїй коханій Девід не планував.

Перша заручальна каблучка Вікторії Бекхем, 1998 рік / Фото: Getty Images

4 липня 1999 року Вікторія та Девід одружилися в замку Латтреллстоун, в Ірландії. Це було розкішне весілля, де окрім весільних луків вони з'явилися перед гостями у фіолетових костюмах, а їх зовсім ще маленький син Бруклін був "відповідальним" за обручки.

Від того часу Девід подарував своїй дружині Вікторії не тільки прізвище Бекхем, а й понад десять заручних каблучок на знак кохання. Ми вибрали п'ять найвідоміших із них, щоб розповісти докладніше.

Каблучка з діамантами

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Одна з найдорожчих прикрас у колекції Вікторії. Каблучка виконана з платини з величезним 17-каратним грушоподібним діамантом та діамантовою доріжкою по колу. Її Вікі отримала у подарунок 2005 року, а вартість оцінювалася на суму понад 2,5 мільйона доларів.

Каблучка зі смарагдом ограновування "Кушон"

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Прикраса з білого золота або платини (точно не відомо, з діамантовою доріжкою та величезним смарагдовим каменем ограновування "Кушон" місіс Бекхем отримала у подарунок 2007 року).

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

Точна вартість ювелірного виробу не відома і варіюється від 650 до 920 тисяч доларів. З роками каміння, яке Бекс дарував своїй дружині, ставало все більше. Є у Вікторії схожа каблучка і з сапфіром, і з рубіном.

Каблучка з місячним каменем

2015 року Вікторія вперше з'явилася на публіці з незвичайною для неї прикрасою. Це був ювелірний виріб із місячним каменем у платиновій смузі, інкрустованій діамантами.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Місячний камінь вважається рідкісним для обручок, але має дуже цікаве значення, символізуючи нові починання. Можливо, подарунок було зроблено після того, як пара пережила чергові труднощі, а Бекса звинувачували у черговій зраді. Таким чином футболіст хотів показати, що силу їхніх стосунків із Вікторією нікому не вдасться зламати.

Перстень з жовтим діамантом

2018 року Вікі отримала черговий подарунок – каблучку з жовтим діамантом класичного квадратного огранювання. Шанувальники помітили, що місіс Бекхем почала носити лаконічні каблучки без величезного каміння. Та й вартість цієї становила лише 157 тисяч доларів. Мабуть, до того моменту Девід і Вікторія вже всім все довели, і дарувати діаманти дружині один більше іншого, вже не мало жодного сенсу.

Вікторія Бекхем / Фото: Getty Images

Кажуть, в ювелірній скриньці Вікторії Бекхем близько 14 заручних каблучок, а їхня загальна вартість становить 6,5 мільйонів доларів. Не виключено, що колекція поповниться новинками, адже попереду на пару чекає 25-та річниця шлюбу.

Вікторія та Девід Бекхеми / Фото: Getty Images

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