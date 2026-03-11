ТСН у соціальних мережах

Подарунок Трампа: Марко Рубіо носить бюджетне взуття, яке на нього завелике

Пара простих чорних туфель стала новим способом продемнструвати свою політичну позицію та лояльність у Білому домі.

Юлія Каранковська
Дональда Трампа і Марко Рубіо

У 79-річного президента США Дональда Трампа, як виявилось, окрім гольфу є ще і пристрасть до взуття, однак не до розкішних пар від Christian Louboutin, які носить його дружина Меланія, а відносно дешевого від Florsheim.

Цю взуттєву компанію було засновано 1892 року в Чикаго німецьким іммігрантом Зігмундом Флорсхаймом та його сином Мілтоном. Їхні чоловічі оксфорди і лофери, які обирає американський політик, зазвичай коштують близько 145 доларів і це доволі дивно для людини, яка носить дорогі костюми та краватки.

Взеття марки Florsheim на сайті Amazon

Та не лише президент сам носить ці туфлі, а й інші представники MAGA, однак не з власної волі. Річ у тім, що Трамп почав дарувати взуття бренду Florsheim своїм найближчим працівникам, зокрема Джей Ді Венсу, Марко Рубіо і Скотту Бессенту.

Президент США Дональд Трамп в Давосі, а поряд його підлеглі у однаковому взутті / © Getty Images

Видання The Wall Street Journal зазначило, що посадовці, радники та союзники Трампа, які відвідують Білий дім, отримують ці шкіряні класичні туфлі і часто засідання кабінету міністрів, обіди та короткі візити можуть раптово перетворитися на розмови про взуття.

Взуття Марко Рубіо та Скотта Бессента під час зустрічі у Давосі / © Getty Images

Президент замовляє взуття коробками, підписує їх і інколи після вручення подарунку його приміряють просто в Овальному кабінеті. Він навіть має своєрідний трюк — вгадувати розмір взуття своїх працівників та, ймовірно, з Марко Рубіо зазнав фіаско, адже пара, яку він вручив держсекретарю явно на нього велика.

Марко Рубіо / © Getty Images

На думку деяких користувачів, Рубіо сказав президенту більший розмір, ніж насправді носить.

Взуття Марко Рубіо / © Getty Images

