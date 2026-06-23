Поезія рятує життя: українські зірки читали вірші на благодійному вечорі "Читай серцем"

Олена Тополя та Оля Котрус

Реклама

Коли краса слова об’єднується з незламною силою духу, народжується справжня магія, яка здатна наближати перемогу. У затишній атмосфері столичного ресторану «Al Forno» відбувся вже традиційний благодійний вечір української поезії «Читай серцем». Захід вкотре зібрав разом українських селебріті, лідерів думок та військових задля спільної та надважливої мети — збору коштів на нагальні потреби окремої артилерійської бригади Нацгвардії України.

Катерина Сташко

Голубка

Під чуттєвий музичний супровід артистки ГОЛУБКА та ведучої Катерини Сташко, відомі українські діячі ділилися найпотаємнішим і читали рядки, які відгукуються у серці кожного.

Дебют Олени Тополі

Головним сюрпризом вечора став виступ співачки Олени Тополі. Зірка відверто зізналася гостям, що хоча пише вірші з самого дитинства, публічно декламує свою поезію вперше у житті.

Реклама

Для дебюту Олена обрала твори зі знаменитої серії «КнигаLOVE» від видавництва #книголав. Окрім того, співачка зачитала й авторські вірші, а енергетика вечора настільки захопила артистку, що вона поділилася бажанням видати власну поетичну збірку.

Коли зал замовкає

Оксана Гутцайт

А ось журналістка Оксана Гутцайт долучається до ініціативи «Читай серцем» уже вдруге. Телеведуча відома тим, що завжди намагається особисто познайомитися з авторами поезії, яку представляє. Тож цього разу обрала поезію Антона Васильєва і Тетяни Заводяк. З Тетяною вона вже була знайома на попередніх читаннях, а от Антон і знайомство з ним стало для неї справжнім відкриттям.

Оксана Гутцайт, Антон Васильєв

Справжнім серцем вечора став момент, коли до мікрофона виходили не лише зірки екрана, а й самі військовослужбовці, як от Христина Кудрява та Андрій Кучмій, чиї голоси надали вечору особливої глибини.

Христина Кудрява, Ольга Бондарчук, Віталій Литвин

Андрій Кучмій

Поетичні твори також проживали на сцені телеведуча Тетяна Висоцька, телеведуча та співачка Анна Тульєва, зіркова інтерв’юєрка Ксенія Щербач, актор Олег Загородній, акторська пара Аріна Бочарова та Едуард Поляков, а також відома блогерка та письменниця Оля Котрус.

Реклама

Олег Загородній

Анна Тульєва

Аріна Бочарова

Едуард Поляков

Оля Котрус

Тетяна Висоцька

Кулуари та унікальні лоти

Андрій Чорновол, Єлизавета Котова, Юліан Новак, Альона Гром, Ксенія Щербач

Атмосфера вечора була сповнений концентрацією усмішок та патріотичного настрою. Серед гостей, які прийшли підтримати збір для артилеристів, були Андрій Чорновол, Микола Матросов, Нателла Кірс, Анна Астровська, Уляна Ройс, KREMENTSOVA, Олександра Максименко, Ірина Сорока, Дмитро Фурдак, Володимир Бірюков, Оксана Скібінська, Герой України Віталій Литвин.

Андрій Чорновол і Катерина Сташко

Ірина Сорока, Олександра Максименко

І який же благодійний вечір без азартної та корисної боротьби за унікальні лоти. Цього разу організатори підготували особливі сюрпризи для аукціону: свіжа ексклюзивна збірка від видавництва #книголав, прикрашена автографами всіх зіркових читців вечора, та унікальна мистецька 3Д модель артилерійського снаряда, створена художником Віктором Грудаковим, з автографами та побажаннями від самих бійців окремої артбригади.

Ольга Бондарчук з придбаним лотом та Віталій Литвин

Ксенія Щербач з придбаним лотом та бійцями ОАБр НГУ

Вечір «Читай серцем» вкотре довів, що українська культура є надійним тилом для нашої армії. Кожне вимовлене слово, кожен внесок та розіграний лот — ще один важливий крок на підтримку наших артилеристів з Нацгвардії, які тримають небо на фронті. Тож не забуйвайте, коли серця б’ються в унісон, а поезія трансформується у справжню зброю та захист, ми стаємо непереможними.

Фото: прес-служба Книголав, прес-служба ОАБр НГУ

Реклама

Новини партнерів