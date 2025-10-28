Пограбування століття: як крадіжка "Мони Лізи" з Лувру зробила її найвідомішою картиною у світі

"Мона Ліза" / фото: Musée du Louvre

Усього сім хвилин знадобилося групі злодіїв, щоб скоїти, можливо, один із найзухваліших злочинів у світі мистецтва — крадіжку коштовностей наполеонівської епохи з Лувру в Парижі. Злочин стався вранці 19 жовтня 2025 року і шокував увесь світ.

Однак не тільки прикраси крали з цього знаменитого музею, а й картину, яка зараз вважається безцінною — роботу Леонардо да Вінчі — «Мону Лізу». Пограбування сталося вранці, 21 серпня 1911 року.

«Мона Ліза» / фото: Musée du Louvre

На той час картина ще не була настільки відомою, вона була цінною, але знала про неї більше інтелігенції, ніж простіша публіка.

Вкрав картинку італієць — 29-річний Вінченцо Перуджа, який працював у Луврі — займався створенням ящиків і рам для різноманітних творів мистецтва. На той час особливої охорони в музеї не було, а вхід був безоплатний, тож Перуджа просто одягнув свою робочу форму, зайшов до зали, зняв картину зі стіни, сховавши шедевр да Вінчі під своїм плащем, та вийшов. На стіні музею лишилися лише чотири гачки, на яких вона висіла у Салоні Карре. Але картини зазвичай ненадовго знімали для реставрації чи фотографування, тож зникнення помітили лише через 24 години.

Ця реконструкція показує, як Вінченцо Перуджа здійснив крадіжку картини / © Getty Images

Але Перуджа, який вкрав її з Лувру, не міг припустити, що його вчинок зробить «Мону Лізу» найупізнаванішою картиною на планеті. Раптово зображення цього твору мистецтва з’явилися на шпальтах міжнародних газет, і в такий спосіб про маловідому раніше картину говорив увесь світ.

Потім злодій сховав картину у своїй квартирі в Парижі, оскільки в місті почався страшний переполох: було задіяно 60 поліцейських для пошуків, проводили обшуки і допити працівників музею. Перуджу також двічі допитували, але довести його провину не змогли.

«Мона Ліза» була виявлена тільки 1913 року, коли Перуджа спробував продати її в Італії. Грабіжник вийшов на покупця — власника галереї у Флоренції і той, підтвердивши автентичність шедевру, повідомив у поліцію. На суді Перуджа стверджував, що вкрав картину да Вінчі через свій патріотизм — хотів, щоб робота італійського художника була в Італії. Ця версія спірна, і багато хто вважав, що вкрав він її все ж таки для того, щоб продати і заробити.

Чиновники зібралися навколо «Мони Лізи» після її повернення в Париж, 4 січня 1914 року / © Getty Images

Після виявлення картину одразу не повернули до Лувру, а виставляли по всій Італії. Потім шедевр уже повернули до Парижа. Так цінна, але маловідома робота італійського художника, що зображає флорентійську аристократку 16 століття із загадковою усмішкою, стала знаменитою на весь світ, вона перетворилася на найкопійованіший твір мистецтва та стала перлиною Лувру. Щорічно мільйони відвідувачів відвідують музей лише заради того, щоб побачити на власні очі «Мону Лізу».

Злодія, звісно ж, покарали, але відбувся він доволі просто — після суду його засудили до одного року і 15 днів ув’язнення, але після апеляції відсидів він лише сім місяців.