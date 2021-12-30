Полюбляють роздягатися: оголені фото зірок

У 2021 році знаменитості без сорому тішили своїх шанувальників відвертими знімками, на яких вони без одягу демонстрували свої принади.

Знаменитості знають, як привернути увагу, підняти свою популярність і збільшити кількість підписників у своєму Instagram. Найлегший спосіб – це опублікувати відверте фото, а краще – оголене.

Роздягнутися перед камерою може не кожна зіркова красуня, але героїні нашої добірки це роблять без жодних комплексів та сором'язливості.

Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Британська "Кім Кардашян" найбільше любить публікувати свої оголені світлини. Модель обожнює вихвалятися своїми сексуальними формами, особливо оголеними.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Роуз — власниця пишного бюсту і великих сідниць, які нагадують великий і соковитий персик.

Демі в оголеному вигляді читає книжки у саду і навіть займається спортом.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Глоя Феррі

Ще одна власниця пишних форм, яка обожнює ними вихвалятися. Але Феррі визріла цьогоріч лише на одне провокаційне фото. Глоя сфотографувалася оголеною, релаксуючи у неповній ванні з піною. Інтимні місця красуня прикрила піною.

Глоя Феррі / Instagram Глої Феррі

Белла Торн

Любить епатувати публіку своїми провокаційними світлинами смілива Белла Торн. У її Instagram є чимало кадрів, на яких вона позує оголеною.

Белла Торн / Instagram Белли Торн

Белла Торн / Instagram Белли Торн

Модель влаштувала собі фотосесію у ванні із піною. Від таких знімків градус у її фоловерів точно піднявся.

Белла Торн / Instagram Белли Торн

Белла Торн / Instagram Белли Торн

Абсолютно голою Торн знялася і разом зі своєю подругою. Вийшло гаряче.

Белла Торн / Instagram Белли Торн

Белла Торн / Instagram Белли Торн

Адріана Ліма

Екс"ангел" Victoria's Secret минулого літа захопила шанувальників своїм оголеним знімком. Ліма спокусливо позувала, стоячи біля водойми спиною до камери і виблискуючи сексуальною п'ятою точкою. У неї було розпущене волосся. Руками модель закривала світло від місяця.

Адріана Ліма / Instagram Адріани Ліми

Розі Гантінгтон-Вайтлі

Оголювалася цьогоріч для глянцю Розі Гантінгтон-Вайтлі. Роздягнена модель прикрасила обкладинку квітневого випуску журналу Elle UK. Розі позувала, сидячи на столику, спиною до камери. Вона перед собою схрестила руки та продемонструвала долоні. Її волосся було зібране в пучок.

Розі Гантінгтон-Вайтлі / Instagram Розі Гантінгтон-Вайтлі

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва схвилювала уяву фоловерів, роздягнувшись під час відпочинку на Балі. Співачка опублікувала пікантний знімок, на якому вона релаксує у круглій ванні з квітами під навісом. Артистка спокусливо позувала, відкинувши назад голову і прикривши голі груди руками з квітами.

Надя Дорофєєва / Instagram Володимира Дантеса

А чоловік Наді – Володимир Дантес – спочатку показав своє оголене фото (він разом із дружиною насолоджувався водними процедурами), а потім і їхнє спільне.

Володимир Дантес / Instagram Володимира Дантеса

Надя Дорофєєва і Дантес / Instagram Володимира Дантеса

Злата Огнєвіч

Оголеною у ванні позувала у фотосесії головна героїня реалітішоу "Холостячка-2" – Злата Огнєвіч. Співачка схвилювала уяву підписників в Instagram пікантними кадрами, на яких спокусливо демонструвала своє голе тіло, обмазане піною.

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Вона акцентувала увагу на витончених ключицях, плечах, шиї та спині.

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Злата Огнєвіч/Фото Оксани Кирик

Анна Богдан

Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", кохана Михайла Заливака – Анна Богдан, виклала в Instagram пікантну світлину зі спальні. Красуня позувала в ліжку оголеною, закутавшись у білу ковдру. На ній були білі шкарпетки. У руці вона тримала келих із білим вином.

Анна Богдан / Instagram Анни Богдан

Анна Гузєєва

Учасниця 11-го сезону проєкту "Холостяк" – Анна Гузєєва – в оголеному вигляді прикрасила обкладинку грудневого випуску українського журналу Playboy. Дівчина позувала в самих лише лакованих ботфортах-стрипах. В одній руці вона тримала біле мереживне віяло, а іншою прикривала сексуальні груди.

Анна Гузєєва/Instagram Анни Гузєєвої

Поліна Логунова

Роздягалася цього року і healthy & beauty-блогерка, ведуча та дружина Дмитра Ступки – Поліна Логунова. Під час відпочинку в Домініканській Республіці Поліна оголилася у ванній кімнаті і зробила селфі.