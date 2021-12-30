Полюбляють роздягатися: оголені фото зірок

У 2021 році знаменитості без сорому тішили своїх шанувальників відвертими знімками, на яких вони без одягу демонстрували свої принади.
Знаменитості знають, як привернути увагу, підняти свою популярність і збільшити кількість підписників у своєму Instagram. Найлегший спосіб – це опублікувати відверте фото, а краще – оголене.
Роздягнутися перед камерою може не кожна зіркова красуня, але героїні нашої добірки це роблять без жодних комплексів та сором'язливості.
Демі Роуз
Британська "Кім Кардашян" найбільше любить публікувати свої оголені світлини. Модель обожнює вихвалятися своїми сексуальними формами, особливо оголеними.
Роуз — власниця пишного бюсту і великих сідниць, які нагадують великий і соковитий персик.
Демі в оголеному вигляді читає книжки у саду і навіть займається спортом.
Глоя Феррі
Ще одна власниця пишних форм, яка обожнює ними вихвалятися. Але Феррі визріла цьогоріч лише на одне провокаційне фото. Глоя сфотографувалася оголеною, релаксуючи у неповній ванні з піною. Інтимні місця красуня прикрила піною.
Белла Торн
Любить епатувати публіку своїми провокаційними світлинами смілива Белла Торн. У її Instagram є чимало кадрів, на яких вона позує оголеною.
Модель влаштувала собі фотосесію у ванні із піною. Від таких знімків градус у її фоловерів точно піднявся.
Абсолютно голою Торн знялася і разом зі своєю подругою. Вийшло гаряче.
Адріана Ліма
Екс"ангел" Victoria's Secret минулого літа захопила шанувальників своїм оголеним знімком. Ліма спокусливо позувала, стоячи біля водойми спиною до камери і виблискуючи сексуальною п'ятою точкою. У неї було розпущене волосся. Руками модель закривала світло від місяця.
Розі Гантінгтон-Вайтлі
Оголювалася цьогоріч для глянцю Розі Гантінгтон-Вайтлі. Роздягнена модель прикрасила обкладинку квітневого випуску журналу Elle UK. Розі позувала, сидячи на столику, спиною до камери. Вона перед собою схрестила руки та продемонструвала долоні. Її волосся було зібране в пучок.
Надя Дорофєєва
Надя Дорофєєва схвилювала уяву фоловерів, роздягнувшись під час відпочинку на Балі. Співачка опублікувала пікантний знімок, на якому вона релаксує у круглій ванні з квітами під навісом. Артистка спокусливо позувала, відкинувши назад голову і прикривши голі груди руками з квітами.
А чоловік Наді – Володимир Дантес – спочатку показав своє оголене фото (він разом із дружиною насолоджувався водними процедурами), а потім і їхнє спільне.
Злата Огнєвіч
Оголеною у ванні позувала у фотосесії головна героїня реалітішоу "Холостячка-2" – Злата Огнєвіч. Співачка схвилювала уяву підписників в Instagram пікантними кадрами, на яких спокусливо демонструвала своє голе тіло, обмазане піною.
Вона акцентувала увагу на витончених ключицях, плечах, шиї та спині.
Анна Богдан
Переможниця 11-го сезону романтичного реалітішоу "Холостяк", кохана Михайла Заливака – Анна Богдан, виклала в Instagram пікантну світлину зі спальні. Красуня позувала в ліжку оголеною, закутавшись у білу ковдру. На ній були білі шкарпетки. У руці вона тримала келих із білим вином.
Анна Гузєєва
Учасниця 11-го сезону проєкту "Холостяк" – Анна Гузєєва – в оголеному вигляді прикрасила обкладинку грудневого випуску українського журналу Playboy. Дівчина позувала в самих лише лакованих ботфортах-стрипах. В одній руці вона тримала біле мереживне віяло, а іншою прикривала сексуальні груди.
Поліна Логунова
Роздягалася цього року і healthy & beauty-блогерка, ведуча та дружина Дмитра Ступки – Поліна Логунова. Під час відпочинку в Домініканській Республіці Поліна оголилася у ванній кімнаті і зробила селфі.