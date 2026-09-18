Помада не зітреться весь вечір: секрет Лізи Кудроу

Ліза Кудроу / © Associated Press

Реклама

Ідеальна помада, яка витримує вечерю, келих напою та довгий вечір, — майже б’юті-мрія. Зазвичай ми покладаємося на стійкі формули чи контурний олівець, щоб колір не зникав і не виходив за межі губ. Однак візажист Лізи Кудроу має значно менш очевидний лайфгак, про це розповіло видання Woman&Home.

На 78-й церемонії премії Emmy, яка відбулася 14 вересня 2026 року, акторка з’явилася на блакитній доріжці з делікатним макіяжем: легким smoky eye та природним рожево-сливовим відтінком на губах. Саме помада привертала увагу, бо вона залишалася чіткою та акуратною протягом усього вечора.

Реклама

За бездоганний результат відповідав знаменитий візажист Бретт Фрідман. Його професійний секрет виявився напрочуд простим, адже перед нанесенням кольору він радить пройтися по контуру губ засобом для заповнення дрібних зморшків.

Реклама

За принципом дії цей хитрик нагадує праймер для обличчя, засіб створює гладшу основу та допомагає пігменту краще триматися. Додатково він має перешкоджати розтіканню кольору за контур губ, а також передчасному вицвітанню й осипанню.

© Associated Press

А вже поверх підготовленого контуру Фрідман наніс на губи продукт 2-в-1, який поєднує контурний олівець і тинт для губ. Він має стійку формулу, тому колір довше залишається на губах. Для акторки обрали теплий припилений рожевий відтінок, максимально близький до природного кольору її губ.

Якщо помада у вас постійно зникає з центру губ або розтікається навколо контуру, секрет Лізи Кудроу варто взяти на озброєння. Іноді для стійкого макіяжу важливо не лише те, яку помаду ви наносите, а й те, наскільки добре підготували шкіру навколо губ.

Новини партнерів

Новини партнерів