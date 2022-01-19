Помер Гаспар Ульєль: секссимвол зі шрамом та зірка фільму "Сен-Лоран. Стиль - це я"

37-річний французький актор Гаспар Ульєль помер після травми, отриманої під час зіткнення на гірськолижному курорті. У нього залишилася дружина - модель Ґаєль П'єтрі, та син, якому у лютому виповниться шість років.

Гаспара Ульєля називали найталановитішим, найкрасивішим і найстильнішим французьким актором – останні кілька років він посідав перші рядки різноманітних рейтингів, а найпрестижніші Модні доми вважали за щастя отримати його в рекламні компанії своїх товарів. Сьогодні важко навіть уявити, що хлопчик із паризького передмістя Булонь-Біянкур міг би піти шляхом своїх батьків і стати кутюр'є або стилістом. Втім, тема світу високої моди все ж не оминула Гаспара стороною, але це сталося пізніше.

Від серіалів до великого кіно

Ульєль не соромився зізнаватися у тому, що актором став зовсім випадково – друг його матері відкрив агентство, яке набирало молодих акторів для знімань у телевізійних серіалах. Дванадцятирічний Гаспар прийшов туди з цікавості, а відтак зіграв свою першу роль у телевізійному фільмі. Потім було ще кілька багатосерійних картин, і в кожній із них симпатичний підліток захоплював глядачів. "Дуже скоро я по-справжньому полюбив кіно, – згадує Ульєль в інтерв'ю, – і захотів стати режисером або сценаристом, хоча до цього мріяв про професію архітектора". Щоб втілити свої плани у життя, після закінчення ліцею Гаспар вступив на факультет кінематографії університету у Сен-Дені.

Гаспар Ульєль / Getty Images

Дебют Ульєля у великому кіно відбувся 1999 року – він зіграв одну з ролей у короткометражному фільмі "Прізвисько". Потім був містичний бойовик "Братство вовка" та комедія "Цілуй, кого хочеш", за роль у якій він був вперше номінований на престижну кінопремію "Сезар", яку називають французьким "Оскаром".

Доленосною для Гаспара стала зустріч із кінорежисером Андре Тешине, який дав юному акторові головну роль у своїй драмі "Заблукалі" – історії підлітка Івана, який у важкі роки Другої світової війни допомагає вижити вчительці, що втекла до провінції з окупованого німцями Парижа – її зіграла Еммануель Беар. За втілення на екрані образу Івана Ульєль знову був номінований на "Сезар" як виконавець "Найкращої чоловічої ролі", але й цього разу не отримав її.

Проте престижна премія у Гаспара є – робота в детективній драмі "Довгі заручини", знята Жан-П'єром Жені за однойменним романом Себастьяна Жапризо, в якій партнеркою Ульєля стала Одрі Тоту, принесла акторові не лише довгоочікуваний "Сезар", але і всесвітню славу. А головна роль у фільмі "Молодий Ганнібал Лектор", незважаючи на те, що сама картина провалилася у прокаті, закріпила успіх.

Гаспар Ульєль / Getty Images

"Мені подобається мій шрам"

Своєю родзинкою – шрамом у вигляді ямочки на щоці – Гаспар завдячує нещасному випадку: коли хлопцеві було шість років, на нього напав сусідський доберман. Все починалося, як невинний жарт. "Граючи, я застрибнув на спину собаки, який спав у нас у саду, – згадує Ульєль, – і він від переляку вкусив мене. Мені, до речі, подобається мій шрам. По-перше, з його допомогою я краще висловлюю почуття, коли знімаюся в кіно. А по-друге, на нього клюють чарівні жінки".

Про романи Ульєля в акторському середовищі ходять легенди. З Кейт Мосс він познайомився під час фотосесії для рекламної компанії марки Long Champ, після чого журналісти, а за ними і численні шанувальниці Гаспара, заговорили про роман між красенем-актором та відомою моделлю. Але Ульєль і Мосс відмовчувалися, заскочити їх разом папараці не вдавалося, і чутки поступово зійшли нанівець.

Гаспар Ульєль / Getty Images

А ось стосунки Ульєля з Маріон Котіяр ні для кого таємницею не були – на той час їхні фотографії прикрашали сторінки всіх глянцевих журналів. Можливо, з цього роману і вийшло б щось путнє, але Гаспар зрадив їй із Сесіль Кассель, сестрою Венсана Касселя, від якої у свою чергу пішов до принцеси Монако Шарлотти Казірагі — Сесіль мріяла про весілля і постійно підштовхувала Гаспара піти під вінець, що до його планів, на жаль, не входило. Щоправда, всі ці стосунки, як і роман із випускницею паризької школи мистецтв Chambre Syndicale de la Couture Parisienne Джордан Крантелль, були недовговічними. З Крантелль актор познайомився 2009 року на Тижні моди – Карл Лагерфельд, у якого стажувалася Джордан, спочатку запропонував їй посаду своєї асистентки, а потім перевів у свою пресслужбу.

Гаспар Ульєль / Getty Images

Досить довго Гаспар перебував у пошуках свого ідеалу – дівчини, з якою він захоче одружитися і прожити з нею якщо не все життя, то хоча б значну його частину. Йому навіть стало здаватися, що кохання, про яке він мріє і на яке чекає, існує лише на знімальному майданчику. Коли актора запитували, чи можлива така ідилія в реальному житті, він відповідав: "Я дуже на це сподіваюся, хоча мені здається, що стосунки чоловіка і жінки в кіно надто ідеальні для того, щоб бути правдою". Довгу самотність Ульєля навіть намагалися пояснити його нетрадиційною сексуальною орієнтацією, але він сміявся з цих домислів: "Мене цікавлять тільки жінки!"

2013 року Ульєль почав зустрічатися із фотомоделлю Ґаель П'єтрі-Еріссон. Про нову пасію актора було відомо лише те, що вона старша за свого зіркового коханого, особливою популярністю у своїй професії не користується – бере участь лише у показах другорядних брендів – і озвучувала епізод у мультфільмі "Смурфики-2".

Гаєль П'єтрі-Ерісон і Гаспар Ульєль / Getty Images

9 листопада 2015 року пара оголосила про те, що чекає на дитину. 9 лютого 2016 року у них народився син.

"Ів Сен-Лоран, що зшив мені сарафан"

У жовтні 2014 року відбулася світова прем'єра фільму "Сен-Лоран. Стиль - це я", головну роль у якому зіграв Гаспар Ульєль. Про творчість знаменитого кутюр'є актор знав усе майже з пелюшок – його батьки-стилісти не могли говорити ні про що, окрім своєї роботи. Більше того, актор дуже схожий на Сен-Лорана – в обох неможливо привабливі блакитні очі, хоча, за словами Гаспара, режисерові Бертрану Бонелло ця схожість лише заважала. "Він просив мене бути самим собою, – згадував актор, – і говорив: "Мені не потрібен Сен-Лоран, мені потрібен Гаспар Ульєль, який його грає".

Кастинг на роль актор проходив на загальних підставах – брав участь у фото- та кінопробах та прослуховуваннях, і, за словами режисера, був обраний з великої кількості претендентів тому, що виявився найкращим. Готуючись до знімань, Гаспар кілька разів перечитав книгу Алісії Дрейк "Прекрасне падіння: мода, геній та блискучі надмірності в Парижі 1970-х", дивився хронікальні записи та документальні фільми про Сен-Лорана та годинами просиджував у його квартирі на паризькій рю Бабілон. Але перед зніманнями постарався все це забути – так він впевненіше почував себе на знімальному майданчику. Пізніше Гаспар говорив, що Ів Сен-Лоран для нього – найкраща з можливих ролей, які він зміг зіграти (на той момент), один із найскладніших і найглибших образів, який йому пощастило втілити на екрані: "Я мріяв про персонажа, який вже є особистістю, а не знаходиться у пошуках себе".

Гаспар Ульєль / Getty Images

2016 року актор знявся у двох фільмах: головна роль у фільмі Ксав'єра Долана "Це всього лише кінець світу" та в "Танцівниці" Стефані Ді Джусто, нетрадиційному біографічному фільмі про американську танцівницю Лої Фуллер.

2017 року він був номінований на приз журі за найкращу чоловічу роль на Міжнародному кінофестивалі "Рів'єра" за роль у фільмі Ксав'є Долана "Це лише кінець світу" разом з партнером по фільму Венсаном Касселем. Фільм також був номінований на приз Великого журі за найкращий фільм.

Ульєль був обличчям Longchamp, французької компанії з виробництва шкіри та предметів розкоші, разом із британською супермоделлю Кейт Мосс.

У липні 2021 року Ульєль приєднався до акторського складу майбутнього серіалу про супергероїв "Місячний лицар", дія якого відбувається у кінематографічному всесвіті Marvel. Він зіграв Антона Могарта/Опівнічну людину.

Гаспар Ульєль помер у Греноблі 19 січня 2022 року. Його доправили до лікарні Гренобля після лижної аварії напередодні.

Міла Корольова

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