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Помер легендарний дизайнер Боб Макі, який одягав Шер, Мадонну та інших голлівудських зірок
Його творіння стали невіддільною частиною історії голлівудського гламуру та попкультури.
Боб Макі — легендарний американський модельєр і костюмер, який своїми сміливими, блискучими та нерідко провокативними творіннями визначав естетику голлівудського гламуру протягом десятиліть, — помер у віці 87 років.
Про його смерть повідомили на офіційних сторінках дизайнера в соціальних мережах.
«Він прожив свої 87 років на повну, здійснивши мрію стати модельєром і костюмером — саме цього він завжди хотів. Його геніальність і надзвичайні творіння житимуть вічно та й надалі даруватимуть цьому світу красу», — йдеться в повідомленні.
Протягом кар’єри Макі цілком заслужено отримав прізвисько «дизайнер зірок», адже його неймовірні та гламурні творіння носили такі легенди шоубізнесу як Шер, Мадонна, Барбра Стрейзанд, Даяна Росс і Шерон Стоун, але також він створював сценічні костюми для для багатьох інших зірок театру, кабаре та співачок. Багато творінб дизайнера з’являлися й у кіно.
Однак особливе місце в його кар’єрі посідала співпраця з Шер, яка тривала десятиліттями. Макі створив для співачки одні з найвпізнаваніших образів, які випереджали часто свій час, адже були з прозорих матеріалів, пір’я і леліток. Завдяки йому на сцені Шер не була як звичайна голлівудська зірка, оскільки носила відверті сукні, величезні головні убори з пір’ям, драматичні комбінезони.
Макі також був пов’язаний з одним із найвідоміших образів 20 столітт — легендарною «голою» сукнею Мерілін Монро. Коли 1962 року акторка заспівала зі сцени президенту Джону Ф. Кеннеді Happy Birthday, вона з’явилася у сукні, яку створив дизайнер Жан Луї, а молодий Боб Макі, який на той час працював художником-ілюстратором костюмів, намалював оригінальний ескіз цього нині культового вбрання, що виставляється у музеї. Також Макі розробив весільну сукню для співачки Даяни Росс.
Під час створення своїх сукнь Макі не намагався зробити своїх клієнток непомітними, а навпаки — хотів, щоб їх було неможливо не помітити. Лелітки та розкішний декор міцно асоціювалися з його творчістю.
Творчість Макі принесла йому чимало найважливіших професійних нагород, зокрема він дев’ять разів отримував премію «Еммі» та був лауреатом «Тоні», а також тричі номінувався на «Оскар» за найкращу роботу художника з костюмів. 2002 року його включили до Зали слави Американської академії телевізійних мистецтв і наук.