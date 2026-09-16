Помер легендарний дизайнер Боб Макі, який одягав Шер, Мадонну та інших голлівудських зірок

Боб Макі / © Associated Press

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Боб Макі — легендарний американський модельєр і костюмер, який своїми сміливими, блискучими та нерідко провокативними творіннями визначав естетику голлівудського гламуру протягом десятиліть, — помер у віці 87 років.

Про його смерть повідомили на офіційних сторінках дизайнера в соціальних мережах.

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«Він прожив свої 87 років на повну, здійснивши мрію стати модельєром і костюмером — саме цього він завжди хотів. Його геніальність і надзвичайні творіння житимуть вічно та й надалі даруватимуть цьому світу красу», — йдеться в повідомленні.

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Протягом кар’єри Макі цілком заслужено отримав прізвисько «дизайнер зірок», адже його неймовірні та гламурні творіння носили такі легенди шоубізнесу як Шер, Мадонна, Барбра Стрейзанд, Даяна Росс і Шерон Стоун, але також він створював сценічні костюми для для багатьох інших зірок театру, кабаре та співачок. Багато творінб дизайнера з’являлися й у кіно.

Боб Макі, 2026 рік / © Associated Press

Однак особливе місце в його кар’єрі посідала співпраця з Шер, яка тривала десятиліттями. Макі створив для співачки одні з найвпізнаваніших образів, які випереджали часто свій час, адже були з прозорих матеріалів, пір’я і леліток. Завдяки йому на сцені Шер не була як звичайна голлівудська зірка, оскільки носила відверті сукні, величезні головні убори з пір’ям, драматичні комбінезони.

Співачка Боб Макі у сукні від Боба Макі / © Associated Press

Макі також був пов’язаний з одним із найвідоміших образів 20 столітт — легендарною «голою» сукнею Мерілін Монро. Коли 1962 року акторка заспівала зі сцени президенту Джону Ф. Кеннеді Happy Birthday, вона з’явилася у сукні, яку створив дизайнер Жан Луї, а молодий Боб Макі, який на той час працював художником-ілюстратором костюмів, намалював оригінальний ескіз цього нині культового вбрання, що виставляється у музеї. Також Макі розробив весільну сукню для співачки Даяни Росс.

Під час створення своїх сукнь Макі не намагався зробити своїх клієнток непомітними, а навпаки — хотів, щоб їх було неможливо не помітити. Лелітки та розкішний декор міцно асоціювалися з його творчістю.

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Боб Макі позує з двома своїми виробами для Шер: яскраво-червоною атласною сукнею 1975 року та комбінезоном, який співачка носила в період між 1971 і 1976 роками / © Associated Press

Творчість Макі принесла йому чимало найважливіших професійних нагород, зокрема він дев’ять разів отримував премію «Еммі» та був лауреатом «Тоні», а також тричі номінувався на «Оскар» за найкращу роботу художника з костюмів. 2002 року його включили до Зали слави Американської академії телевізійних мистецтв і наук.

Джоан Коллінз у гламурній сукні з зірками від Боба Макі, 1989 рік / © Getty Images

Енн-Маргрет у золотій сукні від Боба Макі, 1980 рік / © Getty Images

Шер у прозорій сукні від Боба Макі, 1974 рік / © Getty Images

Мадонна у сукні від Боба Макі, 1991 рік / © Getty Images

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