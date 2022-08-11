"Популярніші, ніж Ісус": 56 років тому Джон Леннон перепросив за свою скандальну фразу

Журналістка Морін Клів, яка добре знала гурт і часто брала у них інтерв'ю, опублікувала в лондонській газеті Evening Standard чергову серію статей, в яких розповідалося, як живе ліверпульська четвірка: Джон Леннон, Рінго Старр, Джордж Гаррісон та Пол Маккартні. Але цього разу дівчина вирішила зробити чотири публікації і взяти інтерв'ю у кожного музиканта окремо.

Також читайте Релігія і Йоко Оно: про що насправді пісня Girl гурту The Beatles

З Джоном Ленноном вона спілкувалася в лютому 1966 року, а в березні інтерв'ю було надруковано. У статті музикант багато розмірковував про сенс життя і інтерес до індійської музики. Журналістка також підкреслила, що він багато читав, і в його будинку була величезна бібліотека зі збірками таких авторів як Альфред Теннісон, Джонатан Свіфт, Оскар Вайльд, Джордж Орвелл і Олдос Гакслі.

Але варто зазначити, що література, якою захоплювався в той час музикант, значно вплинула на його світогляд, особливо книжка британського біблеїста Г'ю Дж. Шонфілда "Змова на Великдень", в якій він описав свої міркування, що трохи відрізнялися від загальноприйнятої біблійної версії життя і смерті Христа. Зокрема в книжці наводилося припущення, що Ісус на хресті перебував у стані наркотичного сп'яніння, але потім, після зняття з розп'яття, повинен був прийти до тями. У своїй книжці Шонфілд передбачає, що план зірвався через дії солдата зі списом.

Але про цю книжку Морін в тексті не згадала, однак зазначила, що музикант багато читав про релігію, і процитувала його фразу:

"Християнство піде. Воно зникне і всохне. Мені не потрібно сперечатися, бо я маю рацію, і майбутнє це доведе. Зараз ми популярніші, ніж Ісус, бо я не знаю, що зникне раніше — рок-н-рол чи християнство. Ісус був нічого, але його послідовники тупі і пересічні. І саме їхнє перекручення руйнує християнство в мені".

У Великій Британії ця фраза жодної реакції не викликала, в країні тоді відвідуваність церкви була на дуже низькому рівні. Після виходу всіх чотирьох інтерв'ю в Evening Standard, прессекретар The Beatles Тоні Берроу запропонував американському підлітковому журналу Datebook права на публікацію. Видання було досить прогресивним і Берроу вважав, що ці бесіди будуть цікаві і важливі для молодих шанувальників The Beatles.

Джон Леннон в міжнародному аеропорту в Бостоні, 11 серпня 1966 року / Фото: Associated Press

3 липня цитата Леннона була опублікована в журналі The New York Times Magazine, але теж жодної реакцій не викликала. Скандал трапився вже в наприкінці липня, коли Datebook все ж передрукував інтерв'ю музикантів, вирвавши з контексту оригінальної статті найпровокаційніші фрази Леннона і Маккартні і розмістивши їх на першу шпальту:

"Я не знаю, що зникне раніше — рок-н-рол чи християнство"

"Це паршива країна, де кожен чорний — це брудний ніггер!"

У США почався радіобойкот, незадовго до американського турне The Beatles. Незабаром скандал просочився за межі країни і музикантів почали засуджувати і в інших країнах. Зокрема своє обурення висловив і Ватикан. Американці публічно спалювали платівки гурту на вулицях.

Учасники Ку-клукс-клану, Південна Кароліна, 11 серпня 1966 року / Фото: Associated Press

Штат Джорджія, 12 серпня 1966 року. Місцеві спалюють пластинки і фото гурту / Фото: Associated Press

Спочатку Тоні Берроу не переймався, але через наростання масового божевілля разом з менеджером гурту Браяном Епстайном вирішили налагодити ситуацію. У США вони провели пресконференцію в номері Барроу в готелі Astor Tower в Чикаго, де учасники гурту вперше публічно висловились. Спочатку Леннон не хотів просити вибачення, однак Епштейн і Берроу наполягли і вручили йому заздалегідь підготовлений текст, який музикант виголосив перед камерами 11 серпня 1966 року.

The Beatles на пресконференції в Чикаго 11 серпня 1966 року / Фото: Associated Press

"Я вважаю, якби я сказав, що телебачення популярніше, ніж Ісус, мені б це зійшло з рук. Мені шкода, що я відкрив рот. Я не проти Бога, не проти Христа, або антирелігійний. Я ж сказав те ж саме про The Beatles, вживши ці слово в тому сенсі, який в нього вкладають люди, а не я сам. Я сказав, що The Beatles мають великий вплив на молодь, ніж всі інші, навіть включно з Христом. Але я не говорив, що ми кращі або що ми величніші, ніж Ісус. Мене неправильно зрозуміли..."

Пізніше перша дружина Леннона Синтія згадувала, що музикант дуже переживав через те що сталося, адже він потенційно піддав небезпеці життя колег з гурту, висловлюючи свою думку. Готуючись до зустрічі з репортерами, він навіть розплакався. А щоб постати перед камерам більш консервативними, The Beatles з'явилися в строгих темних костюмах, простих сорочках і краватках.

"Якщо ви хочете, щоб я перепросив, якщо це зробить вас щасливим, тоді добре, вибачте", — сказав він.

Навіть після вибачень гурт продовжував отримувати погрози. Тур Америкою скасували, а самі музиканти вирішили займатися винятково студійною роботою. У 70-х вбивця Джона Леннона Марк Чепмен зізнався, що фраза музиканта про релігію дуже його розлютила і називав це богохульством. Можливо, це стало тригером наступних сумних подій.

Вивіска "Бог назавжди, The Beatles ніколи", розміщена на шосе 93, недалеко від Газлтона, штат Пенсільванія / Фото: Associated Press

Читайте також: Крізь ненависть фанатів і розпад The Beatles: історія кохання Джона Леннона і Йоко Оно