Поїхали на навчання: де будуть отримувати освіту європейські принци та принцеси

Принцеси Єлизавета, Інгрід Олександра, принц Крістіан та інфанта Софія

Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Молодша дочка королеви Летиції та короля Іспанії Філіпа VI їде на початку вересня до Португалії, де навчатиметься у коледжі Форвард. Спеціальність, яку обрала Софія, називається «Політологія та міжнародні відносини». Переваги цього вищого закладу в тому, що там обіцяють нетрадиційний академічний досвід, оскільки студенти по черзі відвідують три європейські столиці протягом трирічної програми навчання. Стартує перший курс навчання в Лісабоні, після студенти вирушать до Парижа і Берліна і, кожен новий рік занурюватимуться в нове культурне середовище і дізнаватимуться щось цікаве.

Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Старша сестра Софії — принцеса Астурійська Леонор — продовжить наступний етап своєї військової підготовки та навчатиметься у Генеральній авіаційно-космічній академії у Сан-Гав’єрі, що у провінції Мурсія. Це нове місце означає завершення її військової освіти після навчання в Сарагосі та Марині. Відомо, що це один із найвідоміших навчальних центрів Військово-повітряних сил. Він розташований у колишньому аеропорту Мурсія-Сан-Гав’єр і має більш ніж 150 будівель, призначених для академічної, спортивної та практичної підготовки. Під час навчання у цій академії курсанти беруть участь у складних льотних симуляціях, проходять складну фізичну підготовку та інтенсивне теоретичне навчання. Леонор має пройти новий цікавий курс.

Принцеса Інгрід Олександра

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Норвезька принцеса Інгрід Олександра вже кілька тижнів перебуває в Австралії, де навчатиметься протягом трьох років у Сіднейському університеті. Дівчина вивчатиме міжнародні відносини та політичну економіку, що надалі знадобляться їй, коли вона зійде на престол і стане королевою Норвегії. Раніше Інгрід Олександра вже пройшла курс обов’язкової військової підготовки.

Принцеса Єлизавета

Принцеса Єлизавета / © Getty Images

Спадкоємиця бельгійського престолу — принцеса Єлизавета — минулого року вступила до Гарварду, щоб здобути ступінь магістра в галузі державної політики. І цього року вона продовжить навчатися там, хоча ще влітку були сумніви щодо майбутнього Її Високості у цьому навчальному закладі через нову політику президента США Дональда Трампа. Але нещодавно стало відомо, що Єлизавета зможе повернутися до Гарвардського університету для продовження навчання в аспірантурі.

Раніше палац заявляв, що принцеса відмовилася від особливого ставлення, зумовленого її королівським статусом, не бажаючи набувати привілеїв у порівнянні зі своїми іноземними одногрупниками.

Принц Крістіан

Принц Крістіан / © Getty Images

Данський принц Крістіан продовжить проходити військову підготовку лейтенантів Збройних сил Данії у казармах гусарської гвардії Антворков у Слагельсі.

Принцеса Жозефіна

Принцеса Жозефіна / © Данська королівська родина/Instagram

А ось його молодша сестра — принцеса Жозефіна — нещодавно повідомила, що вирішила вступити до нової школи. Дівчина вирішила продовжити освіту в 8-му класі школи Spir Efterskole», в той час, як її брат-близнюк принц Вінсент буде навчатися в школі Tranegårdsskolen, де раніше закінчив 8-й клас.

Принц Вінсент / © Данська королівська родина/Instagram

Також відомо, що їхня старша сестра — принцеса Ізабелла — продовжить навчання в гімназії Ерегорд, яку спадковий принц Крістіан закінчив у червні 2024 року. Очікується, що Ізабелла закінчить гімназію влітку 2026 року.

Принцеса Ізабелла / © Данська королівська родина/Instagram

