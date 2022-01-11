Поза часом: хто із зірок носить культову прикрасу "цвях" від Cartier

Вже понад 50 років однією з найпопулярніших прикрас ювелірного бренду Cartier залишається браслет Juste un Clou у вигляді цвяха.

Браслет уперше був створений у Нью-Йорку у 1970-х роках дизайнером бренду Альдо Чіпулло. Ця прикраса пройнята бунтарським духом панк-епохи і клубних вечірок, а оригінальний силует, що повторює форму цвяха, порушує традиційні канони ювелірного мистецтва. Оскільки дизайн прикраси є строгим і моносексуальним, носити його можуть і чоловіки, і жінки.

У перекладі з французької Juste un Clou означає "лише цвях". І так, це просто цвях із благородного металу, який витончено обвиває руку. Альдо Чіпулло під час створення прикраси відштовхувався від простоти, мінімалізму та незвичайності, саме тому його вироби поза часом і користуються популярністю протягом стількох років.

Cartier / Getty Images

Спочатку бренд пропонував лише браслети, але 2012 року, на честь 165-ї річниці Cartier, з Juste un Clou створили повноцінну колекцію та представили окрім браслетів, персні та сережки у вигляді цвяха. Особливо люблять Juste un Clou знаменитості та дуже часто одягають на різні вечірки та червоні доріжки, а також безпосередньо на заходи бренду Cartier.

Принцеса Беатріс

Принцеса Беатріс з'явилася у знаменитому браслеті на фото, яким вони з Едоардо Мапеллі-Моцці розповіли світові про свої заручини.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мопеллі Моцці / Getty Images

Бруклін Бекхем

У підлітковому віці старший син Вікторії та Девіда Бекхем часто носив золотий браслет Cartier, проте в останні роки з ним не з'являється.

Бруклін Бекхем / Getty Images

Зої Салдану

Зірка "Аватара" одягла браслет та сережки "цвяхи" на захід Cartier Juste Un Clou New York в маєтку Cartier 2018 року. Образ вона доповнила ще годинником від бренду.

Зої Салдану / Getty Images

Олівія Палермо

Нью-Йоркська модниця неодноразово з'являлася в цьому аксесуарі. Іноді Олівія одразу одягає два браслети.

Олівія Палермо / Getty Images

Крістен Стюарт

Після перезапуску Juste un Clou 2012 року, браслет став улюбленою прикрасою Крістен, оскільки вона його одягала на багато червоних доріжок та інтерв'ю.

Крістен Стюарт / Getty Images

Кайлі Дженнер

А ось у молодшої сестри Кім Кардашян Juste un Clou був улюбленим 2017 року. Дівчина поєднувала браслет із багатьма образами.

Кайлі Дженнер / Getty Images

Міранда Керр

Супермодель також поєднує браслет із повсякденними луками.

Міранда Керр / Getty Images

Шайло Джолі-Пітт

15-річна дочка Анджеліни Джолі одягла на прем'єрний показ фільму "Вічні" великі сережки у вигляді цвяхів.

Шайло Джолі-Пітт / Associated Press

Джейк Джілленгол

А ось актор Джейк Джилленгол носить на мізинці скромний перстень Cartier зі знаменитої колекції.

Джейк Джілленгол / Getty Images

Майлі Сайрус

Є браслет Cartier і у Майлі. Вона одягала його 2013 року на вечірку iHeartRadio Ultimate Pool Party.

Майлі Сайрус / Associated Press

Читайте також: