Поза часом: хто із зірок носить культову прикрасу "цвях" від Cartier

Вже понад 50 років однією з найпопулярніших прикрас ювелірного бренду Cartier залишається браслет Juste un Clou у вигляді цвяха.
Браслет уперше був створений у Нью-Йорку у 1970-х роках дизайнером бренду Альдо Чіпулло. Ця прикраса пройнята бунтарським духом панк-епохи і клубних вечірок, а оригінальний силует, що повторює форму цвяха, порушує традиційні канони ювелірного мистецтва. Оскільки дизайн прикраси є строгим і моносексуальним, носити його можуть і чоловіки, і жінки.
У перекладі з французької Juste un Clou означає "лише цвях". І так, це просто цвях із благородного металу, який витончено обвиває руку. Альдо Чіпулло під час створення прикраси відштовхувався від простоти, мінімалізму та незвичайності, саме тому його вироби поза часом і користуються популярністю протягом стількох років.
Спочатку бренд пропонував лише браслети, але 2012 року, на честь 165-ї річниці Cartier, з Juste un Clou створили повноцінну колекцію та представили окрім браслетів, персні та сережки у вигляді цвяха. Особливо люблять Juste un Clou знаменитості та дуже часто одягають на різні вечірки та червоні доріжки, а також безпосередньо на заходи бренду Cartier.
Принцеса Беатріс
Принцеса Беатріс з'явилася у знаменитому браслеті на фото, яким вони з Едоардо Мапеллі-Моцці розповіли світові про свої заручини.
Бруклін Бекхем
У підлітковому віці старший син Вікторії та Девіда Бекхем часто носив золотий браслет Cartier, проте в останні роки з ним не з'являється.
Зої Салдану
Зірка "Аватара" одягла браслет та сережки "цвяхи" на захід Cartier Juste Un Clou New York в маєтку Cartier 2018 року. Образ вона доповнила ще годинником від бренду.
Олівія Палермо
Нью-Йоркська модниця неодноразово з'являлася в цьому аксесуарі. Іноді Олівія одразу одягає два браслети.
Крістен Стюарт
Після перезапуску Juste un Clou 2012 року, браслет став улюбленою прикрасою Крістен, оскільки вона його одягала на багато червоних доріжок та інтерв'ю.
Кайлі Дженнер
А ось у молодшої сестри Кім Кардашян Juste un Clou був улюбленим 2017 року. Дівчина поєднувала браслет із багатьма образами.
Міранда Керр
Супермодель також поєднує браслет із повсякденними луками.
Шайло Джолі-Пітт
15-річна дочка Анджеліни Джолі одягла на прем'єрний показ фільму "Вічні" великі сережки у вигляді цвяхів.
Джейк Джілленгол
А ось актор Джейк Джилленгол носить на мізинці скромний перстень Cartier зі знаменитої колекції.
Майлі Сайрус
Є браслет Cartier і у Майлі. Вона одягала його 2013 року на вечірку iHeartRadio Ultimate Pool Party.
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